https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/fransa-gronlanda-avrupali-birlik-gonderilir-mi-sorusunu-yanitladi-neden-olmasin-1093147988.html
Fransa, Grönland'a Avrupalı birlik gönderilir mi sorusunu yanıtladı: 'Neden olmasın?'
Fransa, Grönland'a Avrupalı birlik gönderilir mi sorusunu yanıtladı: 'Neden olmasın?'
Sputnik Türkiye
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland hakkındaki açıklamalarının ardından Grönland'a Avrupalı birlik... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T00:33+0300
2025-01-29T00:33+0300
2025-01-29T00:33+0300
dünya
avrupa
jean-noel barrot
fransa
arktik
ab
avrupa birliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0d/1087970265_1:0:3000:1687_1920x0_80_0_0_ce5e0e98c9ed9440d9f398667c2fc226.jpg
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, konuk olduğu Sud Radio'da, Trump'ın Grönland'ı kendi topraklarına katma isteğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Barrot, bu meselenin temelinde Arktik bölgesinin yeni bir çatışma bölgesi haline gelmesinin yattığını ifade ederek Trump'ın söylemlerine karşılık olarak, "Kimse gelip de sınırlarla dalga geçemez. Bunu açıkça söyledik ve sürekli yineliyoruz" dedi.Danimarka'nın bölgedeki askeri yapılanmasını güçlendirmek için 2 milyar Euro ek destek açıklaması konusunda Barrot, "Danimarka, Arktik'i yabancı etkilere ve müdahalelere karşı korumak için daha fazla şey yapmamız gerektiğini düşünüyor" ifadelerinde bulundu.'Neden olmasın?'Barrot, Grönland'a Avrupalı birlik gönderilmesine ilişkin soruya karşılık, "Neden olmasın, güvenlikle ilgili bir mesele var. Avrupa Birliği'nin (AB) sınırları pazarlık konusu olamaz. Güvenlik çıkarlarımızın korunup korunmadığını değerlendirmeye hazır olan Danimarka ile bunu (birliklerin gönderilmesini) görüşmeye başladık" olarak yanıtladı.ABD'nin Grönland'ı topraklarına katacağına ihtimal vermediğini söyleyerek Barrot, "AB ile çatışmaya girmek kimsenin yararına değil" şeklinde konuştu. Ayrıca Barrot, Danimarka'nın AB ülkelerinden dayanışma talep etmesi durumunda Fransa'nın buna olumlu yanıt vereceğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/danimarka-gronlandin-guvenligini-artirmak-icin-yeni-butcesini-acikladi-1093120531.html
fransa
arktik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0d/1087970265_376:0:2625:1687_1920x0_80_0_0_91849c5b0c4aa0e4665b8778b620b5d9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, jean-noel barrot, fransa, arktik, ab, avrupa birliği
avrupa, jean-noel barrot, fransa, arktik, ab, avrupa birliği
Fransa, Grönland'a Avrupalı birlik gönderilir mi sorusunu yanıtladı: 'Neden olmasın?'
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland hakkındaki açıklamalarının ardından Grönland'a Avrupalı birlik gönderilebileceğini açıkladı.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, konuk olduğu Sud Radio'da, Trump'ın Grönland'ı kendi topraklarına katma isteğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Barrot, bu meselenin temelinde Arktik bölgesinin yeni bir çatışma bölgesi haline gelmesinin yattığını ifade ederek Trump'ın söylemlerine karşılık olarak, "Kimse gelip de sınırlarla dalga geçemez. Bunu açıkça söyledik ve sürekli yineliyoruz" dedi.
Danimarka'nın bölgedeki askeri yapılanmasını güçlendirmek için 2 milyar Euro ek destek açıklaması konusunda Barrot, "Danimarka, Arktik'i yabancı etkilere ve müdahalelere karşı korumak için daha fazla şey yapmamız gerektiğini düşünüyor" ifadelerinde bulundu.
Barrot, Grönland'a Avrupalı birlik gönderilmesine ilişkin soruya karşılık, "Neden olmasın, güvenlikle ilgili bir mesele var. Avrupa Birliği'nin (AB) sınırları pazarlık konusu olamaz. Güvenlik çıkarlarımızın korunup korunmadığını değerlendirmeye hazır olan Danimarka ile bunu (birliklerin gönderilmesini) görüşmeye başladık" olarak yanıtladı.
ABD'nin Grönland'ı topraklarına katacağına ihtimal vermediğini söyleyerek Barrot, "AB ile çatışmaya girmek kimsenin yararına değil" şeklinde konuştu. Ayrıca Barrot, Danimarka'nın AB ülkelerinden dayanışma talep etmesi durumunda Fransa'nın buna olumlu yanıt vereceğini kaydetti.