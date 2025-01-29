Fransa, Grönland'a Avrupalı birlik gönderilir mi sorusunu yanıtladı: 'Neden olmasın?'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Norveç, İsveç, Finlandiya ve Danimarka liderleri, Grönland için masada
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
11 yeni cezaevi geliyor: ‘Esas mesele suçla mücadele olmalı’
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ayşe Barım'ın tutuklanmasında savcının sevk yazısından çıkanlar
11:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
8 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Elektrik faturalarında yeni dönem 1 Şubat’ta başlıyor
12:08
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Galatasaray'da Osimhen farkı
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Trump'ın Filistinsiz Gazze planı
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Bir devrin başlangıcı: Misâk-ı Millî
17:41
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
EDEBİYATIN UNUTULMAZ İSMİ
‘R’ harfiyle başı dertteydi: Lavinia aslında kimdir?
18:16
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Usta piyanist şarkılarıyla ölümsüz oldu
19:17
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/fransa-gronlanda-avrupali-birlik-gonderilir-mi-sorusunu-yanitladi-neden-olmasin-1093147988.html
Fransa, Grönland'a Avrupalı birlik gönderilir mi sorusunu yanıtladı: 'Neden olmasın?'
Fransa, Grönland'a Avrupalı birlik gönderilir mi sorusunu yanıtladı: 'Neden olmasın?'
Sputnik Türkiye
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland hakkındaki açıklamalarının ardından Grönland'a Avrupalı birlik... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T00:33+0300
2025-01-29T00:33+0300
dünya
avrupa
jean-noel barrot
fransa
arktik
ab
avrupa birliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0d/1087970265_1:0:3000:1687_1920x0_80_0_0_ce5e0e98c9ed9440d9f398667c2fc226.jpg
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, konuk olduğu Sud Radio'da, Trump'ın Grönland'ı kendi topraklarına katma isteğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Barrot, bu meselenin temelinde Arktik bölgesinin yeni bir çatışma bölgesi haline gelmesinin yattığını ifade ederek Trump'ın söylemlerine karşılık olarak, "Kimse gelip de sınırlarla dalga geçemez. Bunu açıkça söyledik ve sürekli yineliyoruz" dedi.Danimarka'nın bölgedeki askeri yapılanmasını güçlendirmek için 2 milyar Euro ek destek açıklaması konusunda Barrot, "Danimarka, Arktik'i yabancı etkilere ve müdahalelere karşı korumak için daha fazla şey yapmamız gerektiğini düşünüyor" ifadelerinde bulundu.'Neden olmasın?'Barrot, Grönland'a Avrupalı birlik gönderilmesine ilişkin soruya karşılık, "Neden olmasın, güvenlikle ilgili bir mesele var. Avrupa Birliği'nin (AB) sınırları pazarlık konusu olamaz. Güvenlik çıkarlarımızın korunup korunmadığını değerlendirmeye hazır olan Danimarka ile bunu (birliklerin gönderilmesini) görüşmeye başladık" olarak yanıtladı.ABD'nin Grönland'ı topraklarına katacağına ihtimal vermediğini söyleyerek Barrot, "AB ile çatışmaya girmek kimsenin yararına değil" şeklinde konuştu. Ayrıca Barrot, Danimarka'nın AB ülkelerinden dayanışma talep etmesi durumunda Fransa'nın buna olumlu yanıt vereceğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/danimarka-gronlandin-guvenligini-artirmak-icin-yeni-butcesini-acikladi-1093120531.html
fransa
arktik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0d/1087970265_376:0:2625:1687_1920x0_80_0_0_91849c5b0c4aa0e4665b8778b620b5d9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, jean-noel barrot, fransa, arktik, ab, avrupa birliği
avrupa, jean-noel barrot, fransa, arktik, ab, avrupa birliği

Fransa, Grönland'a Avrupalı birlik gönderilir mi sorusunu yanıtladı: 'Neden olmasın?'

00:33 29.01.2025
© AP Photo / Chris SzagolaGrönland buzul
Grönland buzul - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Chris Szagola
Abone ol
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland hakkındaki açıklamalarının ardından Grönland'a Avrupalı birlik gönderilebileceğini açıkladı.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, konuk olduğu Sud Radio'da, Trump'ın Grönland'ı kendi topraklarına katma isteğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Barrot, bu meselenin temelinde Arktik bölgesinin yeni bir çatışma bölgesi haline gelmesinin yattığını ifade ederek Trump'ın söylemlerine karşılık olarak, "Kimse gelip de sınırlarla dalga geçemez. Bunu açıkça söyledik ve sürekli yineliyoruz" dedi.
Danimarka'nın bölgedeki askeri yapılanmasını güçlendirmek için 2 milyar Euro ek destek açıklaması konusunda Barrot, "Danimarka, Arktik'i yabancı etkilere ve müdahalelere karşı korumak için daha fazla şey yapmamız gerektiğini düşünüyor" ifadelerinde bulundu.

'Neden olmasın?'

Barrot, Grönland'a Avrupalı birlik gönderilmesine ilişkin soruya karşılık, "Neden olmasın, güvenlikle ilgili bir mesele var. Avrupa Birliği'nin (AB) sınırları pazarlık konusu olamaz. Güvenlik çıkarlarımızın korunup korunmadığını değerlendirmeye hazır olan Danimarka ile bunu (birliklerin gönderilmesini) görüşmeye başladık" olarak yanıtladı.
ABD'nin Grönland'ı topraklarına katacağına ihtimal vermediğini söyleyerek Barrot, "AB ile çatışmaya girmek kimsenin yararına değil" şeklinde konuştu. Ayrıca Barrot, Danimarka'nın AB ülkelerinden dayanışma talep etmesi durumunda Fransa'nın buna olumlu yanıt vereceğini kaydetti.
Grönland - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
DÜNYA
Danimarka, Grönland'ın güvenliğini artırmak için yeni bütçesini açıkladı
Dün, 09:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала