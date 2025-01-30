https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/eski-ukrayna-parlamento-baskani-zelenskiy-ukraynanin-gelisimiyle-ilgilenmiyor---1093183636.html

Eski Ukrayna Parlamento Başkanı: Zelenskiy Ukrayna'nın gelişimiyle ilgilenmiyor

Eski Ukrayna Parlamento Başkanı: Zelenskiy Ukrayna'nın gelişimiyle ilgilenmiyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna Parlamentosu olan Verhovna Rada'nın eski başkanı, Milletvekili Dmitriy Razumkov, Vladimir Zelenskiy ve ekibinin Ukrayna'nın kalkınmasına değil, siyasi... 30.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-30T04:37+0300

2025-01-30T04:37+0300

2025-01-30T04:37+0300

ukrayna krizi

ukrayna

verhovna rada

ukrayna parlamentosu

vladimir zelenskiy

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Razumkov, Ukrayna YouTube kanalı 'News Factory' yayınında yaptığı açıklamada, “Zelenskiy ve Yermak ikilisi, kurumların yok edilmesi, demokrasinin zayıflatılması ve siyasi rakiplerin ortadan kaldırılması konusunda oldukça aktifler. Normal bir sürecin ve devlet stratejilerinin organize edilmesi neredeyse imkansız hale geldi. Bunun yerine dikkatlerini siyasi rakipleriyle ve sözde ortaklarıyla çatışmaya yoğunlaştırsalar daha iyi olurdu. Bu öyle bir hikaye ki, bugün müttefik, yarın düşman olabiliyorsunuz” şeklinde konuştu. Milletvekili, Zelenskiy'in geçen yıl Kasım ayında Verhovna Rada'da açıkladığı, ancak söz verdiği gibi hiçbir zaman kamuoyuna sunmadığı Ukrayna'nın sözde 'esneklik planının' ayrıntılarını duymak istediğini belirterek, “Bence bu plan yok ve görünmeyecek de" diye ekledi. Zelenskiy, 20 Kasım'da gizlilik içinde Rada'ya Ukrayna için belirli bir 'dayanıklılık planı' sunmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova ise Zelenskiy'in yeni planını, iktidarı sürdürmeye yönelik bir başka 'hasta fantezi' olarak nitelendirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/ukraynali-vekil-zelenkiyin-kazancini-hesapladi-dakikada-36-bin-dolar-1093092994.html

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