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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/eski-ukrayna-parlamento-baskani-zelenskiy-ukraynanin-gelisimiyle-ilgilenmiyor---1093183636.html
Eski Ukrayna Parlamento Başkanı: Zelenskiy Ukrayna'nın gelişimiyle ilgilenmiyor
Eski Ukrayna Parlamento Başkanı: Zelenskiy Ukrayna'nın gelişimiyle ilgilenmiyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna Parlamentosu olan Verhovna Rada'nın eski başkanı, Milletvekili Dmitriy Razumkov, Vladimir Zelenskiy ve ekibinin Ukrayna'nın kalkınmasına değil, siyasi... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T04:37+0300
2025-01-30T04:37+0300
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Razumkov, Ukrayna YouTube kanalı 'News Factory' yayınında yaptığı açıklamada, “Zelenskiy ve Yermak ikilisi, kurumların yok edilmesi, demokrasinin zayıflatılması ve siyasi rakiplerin ortadan kaldırılması konusunda oldukça aktifler. Normal bir sürecin ve devlet stratejilerinin organize edilmesi neredeyse imkansız hale geldi. Bunun yerine dikkatlerini siyasi rakipleriyle ve sözde ortaklarıyla çatışmaya yoğunlaştırsalar daha iyi olurdu. Bu öyle bir hikaye ki, bugün müttefik, yarın düşman olabiliyorsunuz” şeklinde konuştu. Milletvekili, Zelenskiy'in geçen yıl Kasım ayında Verhovna Rada'da açıkladığı, ancak söz verdiği gibi hiçbir zaman kamuoyuna sunmadığı Ukrayna'nın sözde 'esneklik planının' ayrıntılarını duymak istediğini belirterek, “Bence bu plan yok ve görünmeyecek de" diye ekledi. Zelenskiy, 20 Kasım'da gizlilik içinde Rada'ya Ukrayna için belirli bir 'dayanıklılık planı' sunmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova ise Zelenskiy'in yeni planını, iktidarı sürdürmeye yönelik bir başka 'hasta fantezi' olarak nitelendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/ukraynali-vekil-zelenkiyin-kazancini-hesapladi-dakikada-36-bin-dolar-1093092994.html
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ukrayna, verhovna rada, ukrayna parlamentosu, vladimir zelenskiy

Eski Ukrayna Parlamento Başkanı: Zelenskiy Ukrayna'nın gelişimiyle ilgilenmiyor

04:37 30.01.2025
© AP Photo / Efrem LukatskyUkrayna, Kiev
Ukrayna, Kiev - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Ukrayna Parlamentosu olan Verhovna Rada'nın eski başkanı, Milletvekili Dmitriy Razumkov, Vladimir Zelenskiy ve ekibinin Ukrayna'nın kalkınmasına değil, siyasi rakipleriyle mücadeleye odaklandığını belirtti.
Razumkov, Ukrayna YouTube kanalı 'News Factory' yayınında yaptığı açıklamada, “Zelenskiy ve Yermak ikilisi, kurumların yok edilmesi, demokrasinin zayıflatılması ve siyasi rakiplerin ortadan kaldırılması konusunda oldukça aktifler. Normal bir sürecin ve devlet stratejilerinin organize edilmesi neredeyse imkansız hale geldi. Bunun yerine dikkatlerini siyasi rakipleriyle ve sözde ortaklarıyla çatışmaya yoğunlaştırsalar daha iyi olurdu. Bu öyle bir hikaye ki, bugün müttefik, yarın düşman olabiliyorsunuz” şeklinde konuştu.
Milletvekili, Zelenskiy'in geçen yıl Kasım ayında Verhovna Rada'da açıkladığı, ancak söz verdiği gibi hiçbir zaman kamuoyuna sunmadığı Ukrayna'nın sözde 'esneklik planının' ayrıntılarını duymak istediğini belirterek, “Bence bu plan yok ve görünmeyecek de" diye ekledi.
Zelenskiy, 20 Kasım'da gizlilik içinde Rada'ya Ukrayna için belirli bir 'dayanıklılık planı' sunmuştu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova ise Zelenskiy'in yeni planını, iktidarı sürdürmeye yönelik bir başka 'hasta fantezi' olarak nitelendirmişti.
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