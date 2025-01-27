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SON DAKİKA | Bursa'daki 4'lük deprem sonrası Prof. Dr. Okan Tüysüz'den 'uyarıcı deprem' uyarısı: 24 ilden birtanesi
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/ukraynali-vekil-zelenkiyin-kazancini-hesapladi-dakikada-36-bin-dolar-1093092994.html
Ukraynalı vekil, Zelenskiy'nin kazancını hesapladı: Dakikada 36 bin dolar
Ukraynalı vekil, Zelenskiy'nin kazancını hesapladı: Dakikada 36 bin dolar
Sputnik Türkiye
Ukraynalı milletvekili Aleksandr Dubinskiy’e göre, Vladimir Zelenskiy ve çevresi geçen yıl ‘savaş’ sayesinde yaklaşık 19 milyar dolar kazandı. 27.01.2025, Sputnik Türkiye
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Vatana ihanet suçlamasıyla tutuklu bulunan Yüksek Rada Milletvekili Aleksandr Dubinskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda şunu yazdı:Dubinskiy’in yaptığı hesaplamalara göre, Zelenskiy ve çevresi, 366 gün yani 527 bin 40 dakika olan 2024 yılında 18 milyar 973 milyon 400 bin dolar kazandı.Daha önce Dubinskiy, Zelenskiy ve ekibinin iktidarda bulundukları beş yıl boyunca başta Kovid-19 salgını, Big Build projesi ve Rusya ile çatışma yoluyla olmak üzere yüz milyar dolar zenginleştiklerini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/rusyanin-ozel-askeri-harekati-donetskte-bir-yerlesim-merkezi-daha-kontrol-altina-alindi-1093087004.html
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ukrayna, aleksandr dubinskiy, vladimir zelenskiy, kazanç
ukrayna, aleksandr dubinskiy, vladimir zelenskiy, kazanç

Ukraynalı vekil, Zelenskiy'nin kazancını hesapladı: Dakikada 36 bin dolar

14:13 27.01.2025 (güncellendi: 15:11 27.01.2025)
© AP Photo / Markus SchreiberZelenskiy İsviçre'de
Zelenskiy İsviçre'de - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
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Ukraynalı milletvekili Aleksandr Dubinskiy’e göre, Vladimir Zelenskiy ve çevresi geçen yıl ‘savaş’ sayesinde yaklaşık 19 milyar dolar kazandı.
Vatana ihanet suçlamasıyla tutuklu bulunan Yüksek Rada Milletvekili Aleksandr Dubinskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda şunu yazdı:
Zelenskiy ve yağmacı çetesinin 2024 yılında savaştan ne kadar çaldığını sizin için hesaplayayım. Hesaplarıma göre, Buboçka (Zelenskiy) ve ekibi dakikada 36 bin dolar kazandı.
Dubinskiy’in yaptığı hesaplamalara göre, Zelenskiy ve çevresi, 366 gün yani 527 bin 40 dakika olan 2024 yılında 18 milyar 973 milyon 400 bin dolar kazandı.
Daha önce Dubinskiy, Zelenskiy ve ekibinin iktidarda bulundukları beş yıl boyunca başta Kovid-19 salgını, Big Build projesi ve Rusya ile çatışma yoluyla olmak üzere yüz milyar dolar zenginleştiklerini söylemişti.
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