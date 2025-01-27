https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/ukraynali-vekil-zelenkiyin-kazancini-hesapladi-dakikada-36-bin-dolar-1093092994.html
Ukraynalı vekil, Zelenskiy'nin kazancını hesapladı: Dakikada 36 bin dolar
Ukraynalı vekil, Zelenskiy'nin kazancını hesapladı: Dakikada 36 bin dolar
Sputnik Türkiye
Ukraynalı milletvekili Aleksandr Dubinskiy’e göre, Vladimir Zelenskiy ve çevresi geçen yıl ‘savaş’ sayesinde yaklaşık 19 milyar dolar kazandı. 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T14:13+0300
2025-01-27T14:13+0300
2025-01-27T15:11+0300
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aleksandr dubinskiy
vladimir zelenskiy
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Vatana ihanet suçlamasıyla tutuklu bulunan Yüksek Rada Milletvekili Aleksandr Dubinskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda şunu yazdı:Dubinskiy’in yaptığı hesaplamalara göre, Zelenskiy ve çevresi, 366 gün yani 527 bin 40 dakika olan 2024 yılında 18 milyar 973 milyon 400 bin dolar kazandı.Daha önce Dubinskiy, Zelenskiy ve ekibinin iktidarda bulundukları beş yıl boyunca başta Kovid-19 salgını, Big Build projesi ve Rusya ile çatışma yoluyla olmak üzere yüz milyar dolar zenginleştiklerini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/rusyanin-ozel-askeri-harekati-donetskte-bir-yerlesim-merkezi-daha-kontrol-altina-alindi-1093087004.html
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ukrayna, aleksandr dubinskiy, vladimir zelenskiy, kazanç
ukrayna, aleksandr dubinskiy, vladimir zelenskiy, kazanç
Ukraynalı vekil, Zelenskiy'nin kazancını hesapladı: Dakikada 36 bin dolar
14:13 27.01.2025 (güncellendi: 15:11 27.01.2025)
Ukraynalı milletvekili Aleksandr Dubinskiy’e göre, Vladimir Zelenskiy ve çevresi geçen yıl ‘savaş’ sayesinde yaklaşık 19 milyar dolar kazandı.
Vatana ihanet suçlamasıyla tutuklu bulunan Yüksek Rada Milletvekili Aleksandr Dubinskiy
, Telegram
hesabından yaptığı paylaşımda şunu yazdı:
Zelenskiy ve yağmacı çetesinin 2024 yılında savaştan ne kadar çaldığını sizin için hesaplayayım. Hesaplarıma göre, Buboçka (Zelenskiy) ve ekibi dakikada 36 bin dolar kazandı.
Dubinskiy’in yaptığı hesaplamalara göre, Zelenskiy ve çevresi, 366 gün yani 527 bin 40 dakika olan 2024 yılında 18 milyar 973 milyon 400 bin dolar kazandı.
Daha önce Dubinskiy, Zelenskiy ve ekibinin iktidarda bulundukları beş yıl boyunca başta Kovid-19 salgını, Big Build projesi ve Rusya ile çatışma yoluyla olmak üzere yüz milyar dolar zenginleştiklerini söylemişti.