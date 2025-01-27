https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/ukraynali-vekil-zelenkiyin-kazancini-hesapladi-dakikada-36-bin-dolar-1093092994.html

Ukraynalı vekil, Zelenskiy'nin kazancını hesapladı: Dakikada 36 bin dolar

Ukraynalı vekil, Zelenskiy'nin kazancını hesapladı: Dakikada 36 bin dolar

Sputnik Türkiye

Ukraynalı milletvekili Aleksandr Dubinskiy’e göre, Vladimir Zelenskiy ve çevresi geçen yıl ‘savaş’ sayesinde yaklaşık 19 milyar dolar kazandı. 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T14:13+0300

2025-01-27T14:13+0300

2025-01-27T15:11+0300

ukrayna krizi

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aleksandr dubinskiy

vladimir zelenskiy

kazanç

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Vatana ihanet suçlamasıyla tutuklu bulunan Yüksek Rada Milletvekili Aleksandr Dubinskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda şunu yazdı:Dubinskiy’in yaptığı hesaplamalara göre, Zelenskiy ve çevresi, 366 gün yani 527 bin 40 dakika olan 2024 yılında 18 milyar 973 milyon 400 bin dolar kazandı.Daha önce Dubinskiy, Zelenskiy ve ekibinin iktidarda bulundukları beş yıl boyunca başta Kovid-19 salgını, Big Build projesi ve Rusya ile çatışma yoluyla olmak üzere yüz milyar dolar zenginleştiklerini söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/rusyanin-ozel-askeri-harekati-donetskte-bir-yerlesim-merkezi-daha-kontrol-altina-alindi-1093087004.html

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