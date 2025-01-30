https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/en-dusuk-emekli-ayliginin-artirilmasini-ongoren-madde-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edildi-1093216480.html
En düşük emekli aylığının artırılmasını öngören madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
En düşük emekli aylığının artırılmasını öngören madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Sputnik Türkiye
En düşük emekli aylığını 14 bin 469 TL'ye artırılmasını öngören madde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T20:19+0300
2025-01-30T20:19+0300
2025-01-30T20:24+0300
ekonomi
son dakika
emekli maaşı
tbmm genel kurulu
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En düşük emekli aylığını 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye artırılmasını öngören madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-enflasyon-hedefini-acikladi--1093214944.html
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son dakika, emekli maaşı, tbmm genel kurulu
son dakika, emekli maaşı, tbmm genel kurulu
En düşük emekli aylığının artırılmasını öngören madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
20:19 30.01.2025 (güncellendi: 20:24 30.01.2025)
Ayrıntılar geliyor
En düşük emekli aylığını 14 bin 469 TL'ye artırılmasını öngören madde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
En düşük emekli aylığını 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye artırılmasını öngören madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.