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En düşük emekli aylığının artırılmasını öngören madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
En düşük emekli aylığının artırılmasını öngören madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Sputnik Türkiye
En düşük emekli aylığını 14 bin 469 TL'ye artırılmasını öngören madde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 30.01.2025, Sputnik Türkiye
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En düşük emekli aylığını 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye artırılmasını öngören madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
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son dakika, emekli maaşı, tbmm genel kurulu
son dakika, emekli maaşı, tbmm genel kurulu

En düşük emekli aylığının artırılmasını öngören madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

20:19 30.01.2025 (güncellendi: 20:24 30.01.2025)
© AAemekli maaşı
emekli maaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
© AA
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En düşük emekli aylığını 14 bin 469 TL'ye artırılmasını öngören madde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
En düşük emekli aylığını 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye artırılmasını öngören madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
mehmet şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, enflasyon hedefini açıkladı
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