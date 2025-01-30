Emekli promosyonlarında bankalar büyük rekabete girdi: En yüksek rakam 25 bin TL’ye dayandı
10:39 30.01.2025 (güncellendi: 11:05 30.01.2025)
© AAEmekli maaş
© AA
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Emekli maaşlarına 2025 yılı zamlarının yansımasıyla birlikte bankalar da promosyon ödemelerini artırdı. Maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan almayı taahhüt eden emeklilere verilen promosyonlar 24 bin TL’ye kadar ulaştı. En düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL’ye çıkarken, bankaların sunduğu yeni promosyon rakamları da güncellendi.
Emekli maaşlarını kendi bünyesine çekmek isteyen bankalar arasında yoğun bir promosyon yarışı başladı. 2025 yılı itibarıyla en yüksek promosyon rakamı 24 bin TL’ye kadar ulaştı.
📌 Bankaların emekli promosyon tutarları şöyle:
Vakıfbank: 24 bin TL’ye kadar promosyon
Ziraat Bankası, Halkbank: Güncellenmiş promosyon rakamlarını yakında açıklayacak
Garanti BBVA, Yapı Kredi, Akbank, ING Bank, TEB, QNB Finansbank, İş Bankası, Denizbank gibi özel bankalar da rekabeti artırarak promosyon tutarlarını yükseltiyor.
En Düşük Emekli Maaşı 14 bin 469 TL’ye yükseldi
2025 yılının ilk 6 ayında emekli maaşlarına yüzde 15.75 oranında zam yapıldı. Bu zamla birlikte:
En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye yükseldi.
Bu artışla birlikte bankaların promosyon politikaları da değişti.
Emekliler, kendilerine en avantajlı teklifi sunan bankayı seçerek 3 yıllık taahhüt karşılığında ek gelir elde edebiliyor.
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
Banka promosyon rakamları bankadan bankaya değişiklik gösterirken, en yüksek ödemeyi yapan kurum Vakıfbank oldu.
✅ Güncel banka promosyonları:
Vakıfbank: 24.000 TL
Özel bankalar: 20.000 TL - 24.000 TL arası
Kamu bankaları: Güncellenmiş rakamlar bekleniyor
Promosyon almak isteyen emekliler, maaşlarını taşıyarak ek gelir elde etme fırsatı yakalıyor.
Promosyon başvurusu nasıl yapılır?
Promosyon almak isteyen emekliler, e-Devlet üzerinden veya doğrudan bankalara başvurarak maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirebilir.
📌 Başvuru yöntemleri:
1.e-Devlet’ten banka değişikliği yapmak
2.Şubeye giderek promosyon başvurusunda bulunmak
3.Bankanın mobil uygulaması veya internet bankacılığı üzerinden maaş taşıma talebinde bulunmak
Taahhüt süresi 3 yıl olup, emekliler daha yüksek promosyon teklif eden bir bankaya geçiş yapabiliyor.
Kamu bankalarında promosyon tutarları
📌 Ziraat Bankası ve Halkbank - 12.000 TL
Kamu bankalarından Ziraat Bankası ve Halkbank, maaş tutarına göre 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi sunuyor.
Kamu bankalarından Ziraat Bankası ve Halkbank, maaş tutarına göre 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi sunuyor.
📌 Vakıfbank - 24.000 TL
En yüksek promosyon ödemesini sunan kamu bankası Vakıfbank oldu!
En yüksek promosyon ödemesini sunan kamu bankası Vakıfbank oldu!
Emekli maaşı taşıyanlara 12.000 TL’ye kadar promosyon veriliyor.
Troy Emekli Kredi Kartı ve Bankomat Kartı kullananlara 12 ayda toplam 12.000 TL ek ödeme yapılıyor.
Toplam promosyon ödemesi 24.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.
Özel bankalarda promosyon yarışı
📌 Yapı Kredi - 20.000 TL
10.000 TL’ye kadar maaşı olanlara: 11.250 TL
15.000 TL’ye kadar maaşı olanlara: 15.000 TL
20.000 TL’ye kadar maaşı olanlara: 17.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaşı olanlara: 20.000 TL
📌 QNB Finansbank - 15.000 TL
Promosyon tutarı, maaşa göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında değişiyor.
📌 Garanti BBVA - 15.000 TL
10.000 TL’ye kadar maaşı olanlara: 6.250 TL
15.000 TL’ye kadar maaşı olanlara: 10.000 TL
20.000 TL’ye kadar maaşı olanlara: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaşı olanlara: 15.000 TL
📌 Akbank - 17.500 TL
15.000 TL'si nakit promosyon, 2.500 TL’si chip-para olmak üzere toplamda 17.500 TL ödeme yapılıyor.
📌 İş Bankası - 12.000 TL
10.000 TL’ye kadar maaşı olanlara: 5.000 TL
15.000 TL’ye kadar maaşı olanlara: 8.000 TL
20.000 TL’ye kadar maaşı olanlara: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaşı olanlara: 12.000 TL
📌 Denizbank - 20.000 TL
12.000 TL’si koşulsuz nakit promosyon,
8.000 TL’si ek koşullarla (kredi kartı, otomatik ödeme talimatı vb.) sağlanıyor.
📌 Türkiye Finans - 14.500 TL
12.000 TL nakit promosyon, 2.500 TL ek koşullu ödeme ile toplamda 14.500 TL’ye ulaşıyor.
📌 TEB - 20.000 TL
12.000 TL’si nakit promosyon, 9.000 TL’si ek koşullu ödeme ile toplamda 20.000 TL ödeme yapılıyor.
📌 ING Bank - 15.000 TL (Ek Ödemelerle 20.000 TL)
15.000 TL nakit promosyon,
3.000 TL otomatik fatura ödeme talimatı,
2.000 TL Turuncu Hesap Kampanyası ödülü ile toplamda 20.000 TL’ye çıkıyor.