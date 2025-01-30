https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/emekli-promosyonlarinda-bankalar-buyuk-rekabete-girdi-en-yuksek-rakam-25-bin-tlye-dayandi-1093192791.html

Emekli promosyonlarında bankalar büyük rekabete girdi: En yüksek rakam 25 bin TL’ye dayandı

Emekli promosyonlarında bankalar büyük rekabete girdi: En yüksek rakam 25 bin TL’ye dayandı

Sputnik Türkiye

Emekli maaşlarına 2025 yılı zamlarının yansımasıyla birlikte bankalar da promosyon ödemelerini artırdı. Maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan almayı taahhüt eden... 30.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-30T10:39+0300

2025-01-30T10:39+0300

2025-01-30T11:05+0300

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Emekli maaşlarını kendi bünyesine çekmek isteyen bankalar arasında yoğun bir promosyon yarışı başladı. 2025 yılı itibarıyla en yüksek promosyon rakamı 24 bin TL’ye kadar ulaştı.📌 Bankaların emekli promosyon tutarları şöyle:En Düşük Emekli Maaşı 14 bin 469 TL’ye yükseldi2025 yılının ilk 6 ayında emekli maaşlarına yüzde 15.75 oranında zam yapıldı. Bu zamla birlikte:Emekliler, kendilerine en avantajlı teklifi sunan bankayı seçerek 3 yıllık taahhüt karşılığında ek gelir elde edebiliyor.Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?Banka promosyon rakamları bankadan bankaya değişiklik gösterirken, en yüksek ödemeyi yapan kurum Vakıfbank oldu.✅ Güncel banka promosyonları:Promosyon almak isteyen emekliler, maaşlarını taşıyarak ek gelir elde etme fırsatı yakalıyor.Promosyon başvurusu nasıl yapılır?Promosyon almak isteyen emekliler, e-Devlet üzerinden veya doğrudan bankalara başvurarak maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirebilir.📌 Başvuru yöntemleri:Taahhüt süresi 3 yıl olup, emekliler daha yüksek promosyon teklif eden bir bankaya geçiş yapabiliyor.Kamu bankalarında promosyon tutarları📌 Ziraat Bankası ve Halkbank - 12.000 TLKamu bankalarından Ziraat Bankası ve Halkbank, maaş tutarına göre 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi sunuyor.📌 Vakıfbank - 24.000 TLEn yüksek promosyon ödemesini sunan kamu bankası Vakıfbank oldu!Özel bankalarda promosyon yarışı📌 Yapı Kredi - 20.000 TL📌 QNB Finansbank - 15.000 TL📌 Garanti BBVA - 15.000 TL📌 Akbank - 17.500 TL📌 İş Bankası - 12.000 TL📌 Denizbank - 20.000 TL📌 Türkiye Finans - 14.500 TL📌 TEB - 20.000 TL📌 ING Bank - 15.000 TL (Ek Ödemelerle 20.000 TL)

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