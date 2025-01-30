https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/dil-bilgisi-hatasi-yapti-gozaltina-alindi-1093205916.html
Dil bilgisi hatası yaptı, gözaltına alındı
Dil bilgisi hatası yaptı, gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da dil bilgisi kurallarına uymayan bir şüpheli gözaltına alındı. Esenler'de yapılan denetimlerde, hazırladığı sahte polis kimliğinde 'başkomiser'... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T14:31+0300
2025-01-30T14:31+0300
2025-01-30T14:31+0300
yaşam
istanbul
gözaltı
başkomiser
belge
polis
sahte
tdk
türk dil kurumu (tdk)
yazım hatası
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İstanbul Esenler'de sahte polis kimliği ile polis denetiminden geçmeye çalışan şüpheli, polisin dikkati sayesinde yakalandı. Şüpheli, doğrusu 'başkomiser' olan kelimeyi sahte belge üzerinde 'başkomser' olarak yazınca yakalandı ve gözaltına alındı.Polis denetiminde sahte polis yakalandıEsenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tuna Köprüsü'nde 23 Ocak'ta yaptığı denetimlerde bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.Sürücü Mustafa Y, ehliyet, kimlik ile aracının ruhsatını isteyen polislere, "başkomiser" olduğunu belirtti.Başkomiser mi, başkomser mi?Ekipler, polis kimliğinde "başkomiser" olarak yazılması gereken rütbenin "başkomser" olarak kaydedildiğini fark etti.Yazım yanlışı yakalattıŞüphelinin yaptığı yazım yanlışı, polis tarafından yakalanmasına sebep oldu.Polis kimliğinin sahte olduğu anlaşılan Mustafa Y. gözaltına alındı.Otomobilde, 2 sahte polis kimliği ile "başkomiser" rütbesi takılı yelek ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Şüphelinin "tehdit, hakaret ve kasten yaralama" gerekçesiyle birçok suç kaydı olduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/genc-kadina-medyum-tuzagi-iblisin-ogluyum-hayatin-benim-elimde-diyerek-tehdit-etti-para-istedi-1093120905.html
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yazım hatası polis, polis sahte kimlik, polis dil bilgisi hatası, başkomiser, başkomser, başkomiser yazım yanlıiı, tsk başkomiser, tdk başkomser
yazım hatası polis, polis sahte kimlik, polis dil bilgisi hatası, başkomiser, başkomser, başkomiser yazım yanlıiı, tsk başkomiser, tdk başkomser
Dil bilgisi hatası yaptı, gözaltına alındı
İstanbul'da dil bilgisi kurallarına uymayan bir şüpheli gözaltına alındı. Esenler'de yapılan denetimlerde, hazırladığı sahte polis kimliğinde 'başkomiser' yerine 'başkomser' yazdığı fark edilip, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Esenler'de sahte polis kimliği ile polis denetiminden geçmeye çalışan şüpheli, polisin dikkati sayesinde yakalandı. Şüpheli, doğrusu 'başkomiser' olan kelimeyi sahte belge üzerinde 'başkomser' olarak yazınca yakalandı ve gözaltına alındı.
Polis denetiminde sahte polis yakalandı
Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tuna Köprüsü'nde 23 Ocak'ta yaptığı denetimlerde bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.
Sürücü Mustafa Y, ehliyet, kimlik ile aracının ruhsatını isteyen polislere, "başkomiser" olduğunu belirtti.
Başkomiser mi, başkomser mi?
Ekipler, polis kimliğinde "başkomiser" olarak yazılması gereken rütbenin "başkomser" olarak kaydedildiğini fark etti.
Şüphelinin yaptığı yazım yanlışı, polis tarafından yakalanmasına sebep oldu.
Polis kimliğinin sahte olduğu anlaşılan Mustafa Y. gözaltına alındı.
Otomobilde, 2 sahte polis kimliği ile "başkomiser" rütbesi takılı yelek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Şüphelinin "tehdit, hakaret ve kasten yaralama" gerekçesiyle birçok suç kaydı olduğu öğrenildi.