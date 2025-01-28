https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/genc-kadina-medyum-tuzagi-iblisin-ogluyum-hayatin-benim-elimde-diyerek-tehdit-etti-para-istedi-1093120905.html

Genç kadına medyum tuzağı: ‘İblisin oğluyum, hayatın benim elimde’ diyerek tehdit etti, para istedi

Genç kadına medyum tuzağı: ‘İblisin oğluyum, hayatın benim elimde’ diyerek tehdit etti, para istedi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da yaşayan 31 yaşındaki Adile D. sosyal medya üzerinden ulaştığı kişiye fal baktırmak isterken şantaj edildi. Kendini medyum olarak tanıtan şüpheli... 28.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-28T10:30+0300

2025-01-28T10:30+0300

2025-01-28T10:30+0300

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İstanbul'da yaşayan 31 yaşındaki Adile D. iddialara göre, Aralık 2023'te Instagram'da "medyumhüseyinkorkmaz" isimli hesapta fal baktırma ilanı gördü. İlanın ilgisini çekmesi üzerine genç kadın, başına geleceklerden habersiz fal baktırmak için ilanda yazan numarayı aradı.'Büyü bozmaya 3 bin TL'Sabah'ın haberine göre genç kadın ilandaki telefon numarasıyla iletişime geçti. İddiaya göre telefonda kendisini "Mehmet" olarak tanıtan bir adam, Adile D.'ye cinleri olduğunu ve hayatıyla ilgili bilgiler verebileceğini ileri sürdü. Genç kadına birkaç soru sormasının ardından yarım saat sonra tekrar arayacağını söyleyen medyum, geri aradığındaysa Adile D.'ye üzerinde büyü olduğunu ve bu büyüyü bozmak için 3 bin lira göndermesi gerektiğini belirtti.'Annene kardeşine acımam'Duydukları karşısında korkuya kapılan genç kadın, bunun üzerine fal baktırmayacağını söyleyerek telefonu kapatmak istedi. Ancak telefondaki adamın "Annen Zehra'ya kardeşin Can'a acımam" şeklindeki tehditleriyle beyninden vurulmuşa döndü. Korkudan ne yapacağını şaşıran Adile D., parayı göndermek zorunda kaldı.'Özel hayatın elimde'Ancak tehditler bununla da sınırlı kalmadı. İddiaya göre Adile D., telefon numarasını engelledi ancak sözde medyum farklı numaralardan arayıp mesaj atarak baskıyı sürdürdü. "Engellemen seni benden kurtarmaz, üniversiten, ailen ve özel hayatın elimde. Sana zarar vermekle kalmam, aileni de rezil ederim" şeklinde tehdit içerikli mesajlar gönderdi.'İblisin oğluyum'Bu tehditlerden sonra iyice korkan genç kadın, telefon numarasındaki engeli kaldırdı ancak tehditler daha da arttı. Sözde medyum Adile D.'ye, "Beni bir daha engellersen annenin yanına gideceğim, iş yerini basacağım, benim dinim yok, ben iblisin oğluyum, anne karnındaki çocuğun canını ben alırım" şeklinde korkutucu mesajlar göndererek 20 bin lira daha istedi.Daha önce de yargılanmışAdile D.'nin numarayı tekrar engellemesi üzerine genç kadın adına sahte Instagram hesapları açıldı, bu hesaplardan annesine mesajlar atıldı. Bunun üzerine soluğu savcılıkta alan Adile D., yaşadıklarını anlatarak şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturmada savcılık, şüpheli Mehmet Ş.(31)'nin daha önce de benzer suçlardan sabıkası olduğunu tespit etti. İstanbul Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde daha önce yargılanan şüphelinin "nitelikli dolandırıcılık" suçundan mahkumiyet aldığı ortaya çıktı.Şüpheli, savunmasında suçlamaları reddederek hattının ve banka hesabının başkasına ait olduğunu iddia etti. Ancak daha önce benzer suçlardan hüküm giymiş olması ve delillerin bu iddiayı desteklemesi nedeniyle savcılık, Mehmet Ş.'nin "Başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma" ve "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından 14 yıl kadar hapsini istedi...

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/is-insani-buyuculere-inandi-medyum-ve-adakci-adiyla-telefonu-hacklendi-surekli-daha-fazla-para-1092382351.html

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türkiye, büyü, büyü, kara büyü, dolandırıcılık