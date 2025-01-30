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SON DAKİKA | Denizli'de işçi servisi devrildi: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var
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Denizli'de işçi servisi devrildi: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var
Denizli'de işçi servisi devrildi: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var
Sputnik Türkiye
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir işçi servisi devrildi. Midibüsün, yol kenarındaki çöp kutusu ve beton aydınlatma direğine çarpması sonucunda 4 kişi... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
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Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, işçileri taşıyan servis midibüsü kontrolden çıkarak yol kenarındaki çöp kutusu ve beton aydınlatma direğine çarpıp devrildi.Kaza, Irlıganlı Mahallesi'nde sabah saat 08.25 sıralarında meydana geldi. Hasan Çekiç yönetimindeki servis midibüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücünün kontrolünden çıktı ve yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarptıktan sonra devrildi.4 kişi hayatını kaybetti, 19 yaralı varKazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.Sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğunu açıkladı.Validen açıklamaDenizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.Vali Coşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:“Şu an ilk belirlemelere göre maalesef 4 vatandaşımızı kaybettik, 19 yaralımız var. Yaralıların tamamı hastanelere sevk edildi, tedavileri sürüyor. 4 kişinin sağlık durumu ağır. Kazanın nedenine ilişkin ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam ediyor.”
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denizli, servis, son dakika, işçi

Denizli'de işçi servisi devrildi: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

11:04 30.01.2025 (güncellendi: 11:09 30.01.2025)
© AADenizli kaza
Denizli kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
© AA
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir işçi servisi devrildi. Midibüsün, yol kenarındaki çöp kutusu ve beton aydınlatma direğine çarpması sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. 4 yaralının durumunun ise ağır olduğu paylaşıldı.
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, işçileri taşıyan servis midibüsü kontrolden çıkarak yol kenarındaki çöp kutusu ve beton aydınlatma direğine çarpıp devrildi.
Kaza, Irlıganlı Mahallesi'nde sabah saat 08.25 sıralarında meydana geldi. Hasan Çekiç yönetimindeki servis midibüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücünün kontrolünden çıktı ve yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarptıktan sonra devrildi.

4 kişi hayatını kaybetti, 19 yaralı var

Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.
Sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Validen açıklama

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.
Vali Coşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:
“Şu an ilk belirlemelere göre maalesef 4 vatandaşımızı kaybettik, 19 yaralımız var. Yaralıların tamamı hastanelere sevk edildi, tedavileri sürüyor. 4 kişinin sağlık durumu ağır. Kazanın nedenine ilişkin ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam ediyor.”
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