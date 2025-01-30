https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/cep-telefonlarinizla-gecirdiginiz-zamana-dikkat-uzmani-dijital-cagin-adi-az-bilinen-sendromunu-1093200478.html

Cep telefonlarınızla geçirdiğiniz zamana dikkat: Uzmanı dijital çağın adı az bilinen sendromunu anlattı

Cep telefonlarınızla geçirdiğiniz zamana dikkat: Uzmanı dijital çağın adı az bilinen sendromunu anlattı

Sputnik Türkiye

Akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelirken “text neck’ denilen cep boyun veya kaplumbağa boyun adlarıyla bilinen sendrom görülmeye... 30.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-30T13:38+0300

2025-01-30T13:38+0300

2025-01-30T13:38+0300

sağlik

cep boyun

cep boyun sendromu

omurga

text neck

omurga sağlığı

fizyoterapist

fizyoterapi

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Bilgisayar, tablet ve telefon gibi teknolojik aletlerin zamanla küçülüp ceplerimize girmesinin avantajları kadar dezavantajları da bulunuyor. Öyle ki akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelirken “text neck’ denilen cep boyun veya kaplumbağa boyun adlarıyla bilinen sendrom görülmeye başlandı. Peki nedir bu cep boyun ? Cep boyundan kurtulmak mümkün mü? İstanbul Atlas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Dr. Meltem Kaya Sputnik’e özel anlattı.‘Kaplumbağa boyun görünümüne neden olabilir’Dr. Meltem Kaya cep boynun günümüzde dijital cihazların yoğun kullanımıyla birlikte ortaya çıktığını belirtti:“Günümüzde dijital cihazların yoğun kullanımıyla birlikte ortaya çıkan ‘cep boyun sendromu’ boyun, omuz ve sırt bölgesinde ağrılar, kas gerginlikleri ve postür bozukluklarına neden olan bir sağlık sorunudur. Bu sendrom, özellikle telefon, tablet veya bilgisayar ekranına uzun süre boyunca başın öne eğilerek bakılmasıyla gelişir.”‘Sadece boyun ve omuz ağrısıyla sınırlı kalmıyor’Dr. Meltem Kaya bu sendromun temel nedenleri arasında kötü duruş alışkanlıkları olduğu hatta belirtinin boyun ve omuz ağrısıyla sınırlı kalmadığını aktardı:‘Kas ve iskelet sistemi esnek olan çocuklarda kötü postür ciddi bozulmalara yol açar’Cep boynun her yaş grubunda görülebildiğine parmak basan Dr. Meltem Kaya özellikle gençler ve çocuklar arasında daha yaygın hale geldiğini belirtti:“Her yaş grubunda görülebilmesine rağmen, özellikle gençler ve çocuklar arasında daha yaygın hale gelmiştir. Bunun başlıca nedenleri, bu yaş gruplarının dijital cihazları yoğun ve bilinçsiz şekilde kullanmasıdır. Çocuklar ve gençler, gelişim dönemlerinde oldukları için kas-iskelet sistemi daha esnektir ve kötü postür alışkanlıkları bu süreçte ciddi deformasyonlara yol açabilir.”‘Pandemi dönemiyle birlikte artış gösterdi’Kaya, cep boynun pandemiyle birlikte yetişkinliklerde de görülme oranının yükseldiğini kaydetti:“Yetişkinlerde ise ofis ortamında uzun süre bilgisayar kullanımı, cihazların ergonomik olmayan şekilde yerleştirilmesi ve mola verilmeden çalışılması sendromun yaygın nedenlerindendir. Ayrıca, pandemi döneminde evden çalışma sistemine geçişle birlikte bu sendromun görülme oranında artış olduğu gözlemlenmiştir.”‘Boyun ağrısı çekenlerin yüzde 58’i dijital cihaz kullanımıyla ilişkili problemlerden muzdarip’Dr. Meltem Kaya, sorunun teknolojik cihazlarla bağlantısına işaret ederek “Yapılan bir çalışmaya göre, boyun ağrısı şikayetleri ile doktora başvuran bireylerin yüzde 58’i dijital cihaz kullanımıyla ilişkili problemlerden muzdarip olduğunu bildirmiştir. Bu durum, cep boyun hastalığının toplum sağlığı açısından ciddi bir sorun haline geldiğini ortaya koymaktadır" dedi. ‘Fizyoterapi önemli cerrahi müdahale nadiren gerekli’Cep boynun cerrahi müdahalenin nadiren gerekli olduğu belirten Kaya, fizyoterapinin tedavi süresince önemli bir yer tuttuğunu söyledi:“Cep boyun, erken dönemde fark edilirse, postür eğitimi, egzersiz ve yaşam tarzı değişiklikleri gibi yöntemlerle kontrol altına alınabilir. Tedavi sürecinde fizyoterapi ve rehabilitasyon önemli bir yer tutar. Boyun, omuz ve sırt kaslarını güçlendiren egzersizler özellikle duruş bozukluklarını düzeltir. Ayrıca mobil cihaz kullanımı sırasında düzenli aralıklarla mola verilmesi de tedaviyi destekleyen önemli adımlardır.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/kasilmalarin-arkasinda-yatan-gizli-tehlike-distoni-hastaligi-1091630338.html

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