Büyükelçi Yerhov: Rusya-Türkiye ticaretindeki durum endişe kaynağı

Açıkçası, maalesef her şeyin iyi gitmediği ticari ve ekonomik işbirliğimizdeki durumdan büyük endişe duyuyorum. Bunun nedeni açık. Batı'nın sadece Rusya'ya karşı değil, aynı zamanda Türkiye de dahil dış ticaret ortaklarımıza karşı uyguladığı ve uygulamaya devam ettiği yasadışı yaptırımlar. Bu durum, özellikle ikili ticaretimiz açısından istenmeyen sonuçlara yol açıyor.