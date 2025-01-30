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Büyükelçi Yerhov: Rusya-Türkiye ticaretindeki durum endişe kaynağı
Büyükelçi Yerhov: Rusya-Türkiye ticaretindeki durum endişe kaynağı
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, Rusya ve Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğindeki durumun, Batı'nın yasadışı yaptırımları nedeniyle endişe... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Sputnik’e açıklamasında, Rusya ve Türkiye arasındaki ticaretteki durumu şu sözlerle değerlendirdi:‘İki ülke arasındaki ticaret daraldı’Yerhov, “Elimizdeki bilgilere göre, ticaret 2024 yılının ilk 11 ayında yüzde 7.6 oranında daraldı. Hasımlarımız açıkça seviniyor” ifadesini kullandı.Bu durumun en kısa zamanda değişeceği umudunu dile getiren Rus Büyükelçi, “Kayıplarımızı telafi edeceğiz ve başkanlarımızın ticarette planladığı 100 milyar dolarlık rakama ulaşacağız” dedi.
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rusya, aleksey yerhov, türkiye, ekonomi, ticaret, batı, yaptırımlar

Büyükelçi Yerhov: Rusya-Türkiye ticaretindeki durum endişe kaynağı

07:28 30.01.2025 (güncellendi: 07:34 30.01.2025)
© AARusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
© AA
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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, Rusya ve Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğindeki durumun, Batı'nın yasadışı yaptırımları nedeniyle endişe kaynağı olduğunu belirtti.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Sputnik’e açıklamasında, Rusya ve Türkiye arasındaki ticaretteki durumu şu sözlerle değerlendirdi:
Açıkçası, maalesef her şeyin iyi gitmediği ticari ve ekonomik işbirliğimizdeki durumdan büyük endişe duyuyorum. Bunun nedeni açık. Batı'nın sadece Rusya'ya karşı değil, aynı zamanda Türkiye de dahil dış ticaret ortaklarımıza karşı uyguladığı ve uygulamaya devam ettiği yasadışı yaptırımlar. Bu durum, özellikle ikili ticaretimiz açısından istenmeyen sonuçlara yol açıyor.

‘İki ülke arasındaki ticaret daraldı’

Yerhov, “Elimizdeki bilgilere göre, ticaret 2024 yılının ilk 11 ayında yüzde 7.6 oranında daraldı. Hasımlarımız açıkça seviniyor” ifadesini kullandı.
Bu durumun en kısa zamanda değişeceği umudunu dile getiren Rus Büyükelçi, “Kayıplarımızı telafi edeceğiz ve başkanlarımızın ticarette planladığı 100 milyar dolarlık rakama ulaşacağız” dedi.
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