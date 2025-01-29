https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/boludaki-yangindan-kurtulan-otel-personeli--sezonu-sag-salim-kapatirsak-ne-mutlu-bize-diyorlardi-1093177550.html

Bolu'daki yangından kurtulan otel personeli: 'Sezonu sağ salim kapatırsak ne mutlu bize' diyorlardı

Bolu'daki yangından kurtulan otel personeli: 'Sezonu sağ salim kapatırsak ne mutlu bize' diyorlardı

Sputnik Türkiye

Bolu Kartalkaya'ya yaşanan yangın faciasından kurtulmayı başaran otel personeli otelin zaten problemli olduğunu söyleyerek, personelin kendi arasında 'Sezonu... 29.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-29T19:41+0300

2025-01-29T19:41+0300

2025-01-29T19:46+0300

türkiye

kartalkaya

bolu

kartalkaya kayak merkezi

yangın

yangın alarmı

personel

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1d/1093177695_0:0:3085:1736_1920x0_80_0_0_f5275ee6bc113e84dfefe0220423710f.jpg

Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangından kurtulan personelden Tuni Urhan gazetecilere yaşadıklarını anlattı.42 yaşındaki Urhan, "Bundan sonra buranın yoluna bile girmem. Orası artık herkes için kabus gibi bir yer" yorumunda bulundu.Mini bar bölümü çalışanı Urhan yangın anına ilişkin mutfak çalışanı arkadaşının, kaldıkları odanın kapısını çalarak kendilerini uyandırdığını ve "Ufak bir yangın var, panik yapmayın ama hemen odaları boşaltın" dediğini, hazırlanarak dışarıya çıktıklarını aktardı.Aynı otelde babasının da çalıştığını söyleyen Urhan, otelle ilgili ahşap kapı, merdivenlerin otelin içinde olması, mutfakta yangın tüpü bulunmaması gibi yangın sonrası ortaya çıkan detayları şöyle anlattı:Urhan, otelde daha önce yangın yaşanmadığını fakat her hafta bir problem çıktığını dile getirerek, otelin eski, bakımsız ve ilgilenilmeyen bir otel olduğunu açıkladı.Otelde geçen yıl 12 Aralık'ta yapılan denetimde, personel merdivenine 'Bu asansörü kullanmak tehlikeli ve yasaktır' yazılı kırmızı etiket takıldığını aktaran Urhan asansörün kullanılmaya devam ettiğini söyledi ve şunları anlattı:Urhan, yangının küçük çaplı olarak ihbar edildiğini, ihbarı yapan kişiye ulaşılamadığını ve ilk etapta küçük itfaiye aracının otele geldiğini ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/boludaki-otel-yangininda-esini-ve-kizini-kaybetti-bu-kadar-insana-tabut-yapmislar-1093166778.html

türkiye

kartalkaya

bolu

kartalkaya kayak merkezi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kartalkaya, bolu, kartalkaya kayak merkezi, yangın, yangın alarmı, personel