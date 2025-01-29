Bolu'daki yangından kurtulan otel personeli: 'Sezonu sağ salim kapatırsak ne mutlu bize' diyorlardı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Norveç, İsveç, Finlandiya ve Danimarka liderleri, Grönland için masada
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
11 yeni cezaevi geliyor: ‘Esas mesele suçla mücadele olmalı’
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ayşe Barım'ın tutuklanmasında savcının sevk yazısından çıkanlar
11:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
8 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Elektrik faturalarında yeni dönem 1 Şubat’ta başlıyor
12:08
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Galatasaray'da Osimhen farkı
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Ünal: SETA raporu ideolojik körlük içinde
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Bir devrin başlangıcı: Misâk-ı Millî
17:41
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
EDEBİYATIN UNUTULMAZ İSMİ
‘R’ harfiyle başı dertteydi: Lavinia aslında kimdir?
18:16
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Usta piyanist şarkılarıyla ölümsüz oldu
19:17
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Fortune 500’de listesinde yer alan Pakun, konkordato ilan etti
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Tolga Hüsmek: 'Otel, iş güvenliği uzmanıyla çalışmış olsaydı artı bir denetim mekanizması daha kurulmuş olacaktı'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Kartalkaya otel yangını neden bu kadar büyüdü?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
DeepSeek'in sihri teknolojik olarak nedir?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
82 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/boludaki-yangindan-kurtulan-otel-personeli--sezonu-sag-salim-kapatirsak-ne-mutlu-bize-diyorlardi-1093177550.html
Bolu'daki yangından kurtulan otel personeli: 'Sezonu sağ salim kapatırsak ne mutlu bize' diyorlardı
Bolu'daki yangından kurtulan otel personeli: 'Sezonu sağ salim kapatırsak ne mutlu bize' diyorlardı
Sputnik Türkiye
Bolu Kartalkaya'ya yaşanan yangın faciasından kurtulmayı başaran otel personeli otelin zaten problemli olduğunu söyleyerek, personelin kendi arasında 'Sezonu... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T19:41+0300
2025-01-29T19:46+0300
türkiye
kartalkaya
bolu
kartalkaya kayak merkezi
yangın
yangın alarmı
personel
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1d/1093177695_0:0:3085:1736_1920x0_80_0_0_f5275ee6bc113e84dfefe0220423710f.jpg
Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangından kurtulan personelden Tuni Urhan gazetecilere yaşadıklarını anlattı.42 yaşındaki Urhan, "Bundan sonra buranın yoluna bile girmem. Orası artık herkes için kabus gibi bir yer" yorumunda bulundu.Mini bar bölümü çalışanı Urhan yangın anına ilişkin mutfak çalışanı arkadaşının, kaldıkları odanın kapısını çalarak kendilerini uyandırdığını ve "Ufak bir yangın var, panik yapmayın ama hemen odaları boşaltın" dediğini, hazırlanarak dışarıya çıktıklarını aktardı.Aynı otelde babasının da çalıştığını söyleyen Urhan, otelle ilgili ahşap kapı, merdivenlerin otelin içinde olması, mutfakta yangın tüpü bulunmaması gibi yangın sonrası ortaya çıkan detayları şöyle anlattı:Urhan, otelde daha önce yangın yaşanmadığını fakat her hafta bir problem çıktığını dile getirerek, otelin eski, bakımsız ve ilgilenilmeyen bir otel olduğunu açıkladı.Otelde geçen yıl 12 Aralık'ta yapılan denetimde, personel merdivenine 'Bu asansörü kullanmak tehlikeli ve yasaktır' yazılı kırmızı etiket takıldığını aktaran Urhan asansörün kullanılmaya devam ettiğini söyledi ve şunları anlattı:Urhan, yangının küçük çaplı olarak ihbar edildiğini, ihbarı yapan kişiye ulaşılamadığını ve ilk etapta küçük itfaiye aracının otele geldiğini ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/boludaki-otel-yangininda-esini-ve-kizini-kaybetti-bu-kadar-insana-tabut-yapmislar-1093166778.html
türkiye
kartalkaya
bolu
kartalkaya kayak merkezi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1d/1093177695_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_5b571b2fffe2f3c86f49c775ee0587da.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kartalkaya, bolu, kartalkaya kayak merkezi, yangın, yangın alarmı, personel
kartalkaya, bolu, kartalkaya kayak merkezi, yangın, yangın alarmı, personel

Bolu'daki yangından kurtulan otel personeli: 'Sezonu sağ salim kapatırsak ne mutlu bize' diyorlardı

19:41 29.01.2025 (güncellendi: 19:46 29.01.2025)
© AA / Mehmet Emin GürbüzBolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yangından kurtulan otelin mini bar bölümü çalışanı Tuni Urhan gazetecilere açıklamada bulundu.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yangından kurtulan otelin mini bar bölümü çalışanı Tuni Urhan gazetecilere açıklamada bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
© AA / Mehmet Emin Gürbüz
Abone ol
Bolu Kartalkaya'ya yaşanan yangın faciasından kurtulmayı başaran otel personeli otelin zaten problemli olduğunu söyleyerek, personelin kendi arasında 'Sezonu sağ salim kapatırsak ne mutlu bize' diye konuştuğunu anlattı.
Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangından kurtulan personelden Tuni Urhan gazetecilere yaşadıklarını anlattı.
42 yaşındaki Urhan, "Bundan sonra buranın yoluna bile girmem. Orası artık herkes için kabus gibi bir yer" yorumunda bulundu.
Mini bar bölümü çalışanı Urhan yangın anına ilişkin mutfak çalışanı arkadaşının, kaldıkları odanın kapısını çalarak kendilerini uyandırdığını ve "Ufak bir yangın var, panik yapmayın ama hemen odaları boşaltın" dediğini, hazırlanarak dışarıya çıktıklarını aktardı.
Aynı otelde babasının da çalıştığını söyleyen Urhan, otelle ilgili ahşap kapı, merdivenlerin otelin içinde olması, mutfakta yangın tüpü bulunmaması gibi yangın sonrası ortaya çıkan detayları şöyle anlattı:
"Onlar üçüncü katta kalıyordu, yatakhaneleri oradaydı. Babamı aradım, 'Yangın var, hemen çıkın.' diye. Bunu söylemeden önce kapıdan çıktık, patlama oldu. Patlamayla dumanlar, alevler altıncı kata kadar büyümeye başladı. Sözde bir yangın merdiveni vardı; müşteri katlarına açılan ama merdivenin sonu dışarıya açılmıyor. Otelin SPA bölümüne açılan bir yangın merdiveni; kapısı ahşap ve 11. kattan aşağıya kadar halı kaplı yangın merdiveni sözde. Diğer merdiven ise bizim kullandığımız personel merdiveni, ikisi de otelin içerisinde. Mutfakla ilgili bilgim yok ama gördüğüm yerlerde yangın tüpü yoktu. Alarm çalmadı, otomatik yangın sistemi olması gerekir normalde, o sistemler zaten çalışmadı. Yangın alarmı falan da yoktu." diye konuştu.
Urhan, otelde daha önce yangın yaşanmadığını fakat her hafta bir problem çıktığını dile getirerek, otelin eski, bakımsız ve ilgilenilmeyen bir otel olduğunu açıkladı.
Otelde geçen yıl 12 Aralık'ta yapılan denetimde, personel merdivenine 'Bu asansörü kullanmak tehlikeli ve yasaktır' yazılı kırmızı etiket takıldığını aktaran Urhan asansörün kullanılmaya devam ettiğini söyledi ve şunları anlattı:

"O asansör kullanılmaya devam etti. Kaldığımız odaların karşısında elektrik panosu, yanında yakıt deposu var. Oradan gaz sızıntısı olmuştu yaklaşık 1,5 hafta boyunca. En sonunda odamızı boşaltmak zorunda kaldılar denetimciler gelince. Borular patlıyordu, gaz sızıntıları, yani sürekli problem vardı zaten. Yangın olmasaydı da otel zaten sürekli problemliydi ve herhangi bir şey olacaktı. Personel zaten kendi arasında konuşuyordu 'Bu otel bir gün başımıza yıkılacak, sezonu sağ salim kapatırsak ne mutlu bize' diye.

Urhan, yangının küçük çaplı olarak ihbar edildiğini, ihbarı yapan kişiye ulaşılamadığını ve ilk etapta küçük itfaiye aracının otele geldiğini ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:

"O da zaten yetersiz kalıyor. Yaklaşık 1-1.5 saat sonra bütün itfaiye, kurtarma ve diğer ekipler geldi. Yangın zaten artık çok şiddetlenmeye başlamıştı. Duyduğuma göre de gelen o ufak itfaiye aracındaki arkadaşlar, 'Yangın bizim müdahale edebileceğimiz gibi değil, bize ufak ihbar yapıldı.' diye itfaiyeye haber veren de o. Yangında hayatını kaybeden arkadaşlarımız oldu. Hemşire arkadaşımız vardı, garson arkadaşımız vardı. Personelden çok fazla kayıp olmadı bu arkadaşlar dışında. Maalesef, onları kaybettik. Personeli ilk uyandırdıkları için çok fazla kayıp olmadı. Tam bir cehennemdi. Çığlıklar, 'Çıkamıyoruz, yardım edin, ambulans yok mu?' diye..."

Kartalkaya'daki otel yangınında eşini ve kızını kaybetti: - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
TÜRKİYE
Bolu'daki otel yangınında eşini ve kızını kaybetti: 'Bu kadar insana tabut yapmışlar'
14:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала