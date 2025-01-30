https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/biber-gazi-yasaginda-geri-adim-eskisehir-il-emniyet-mudurlugunden-aciklama-geldi-1093218579.html

Biber gazı yasağında geri adım: Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi

Biber gazı yasağında geri adım: Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi

Sputnik Türkiye

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, kısa süre önce uygulamaya alınan bireysel biber gazı kullanımını yasaklayan kararın iptal edildiğini duyurdu. 30.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-30T23:16+0300

2025-01-30T23:16+0300

2025-01-30T23:16+0300

türkiye

biber gazı

eskişehir

türkiye

emniyet

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Eskişehir'de eğitim almayan ve sertifikası bulunmayan kişilerin biber gazı bulundurması yasağı Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'nün yeni kararıyla iptal edildi. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada “Gaz spreylerinin (biber gazı) bulundurulması, taşınması ve kullanılmasının yasaklandığına dair yayımlanan 24.01.2025 tarih ve 2025/24 Sayılı Valilik oluru, yapılan değerlendirme neticesinde ilgili mevzuatta genel bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulduğundan 30.01.2025 tarih ve 2025/25 sayılı Valilik oluru ile iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.Kent genelinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı ve Özel Güvenlik Teşkilatı haricinde herhangi bir kişi veya kuruluşun biber gazı bulundurması, taşıması ve kullanması yasaklanmıştı. Ayrıca, bu kapsamdaki kişi ve kurumlara biber gazı satışı da yapılamayacaktı. Yasağa uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağını duyurulmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/valilik-duyurdu-eskisehirde-biber-gazi-tasimak-yasaklandi-1093178232.html

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