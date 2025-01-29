https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/valilik-duyurdu-eskisehirde-biber-gazi-tasimak-yasaklandi-1093178232.html

Valilik duyurdu: Eskişehir'de biber gazı taşımak yasaklandı

Valilik duyurdu: Eskişehir'de biber gazı taşımak yasaklandı

Sputnik Türkiye

Eskişehir Valiliği, 2025/24 sayılı kararıyla biber gazı ve gaz spreylerinin bireysel kullanımını yasakladı. Valilikten yapılan açıklamada, biber gazının sağlık... 29.01.2025, Sputnik Türkiye

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2025-01-29T20:02+0300

2025-01-29T20:04+0300

türkiye

eskişehir

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saldırı

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Son dönemlerde halk tarafından popüler hale gelen biber gazı Eskişehir genelinde yasaklandı.Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklanan yeni düzenlemeye göre, kent genelinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı ve Özel Güvenlik Teşkilatı haricinde hiçbir kişi veya kuruluşun biber gazı bulundurması, taşıması ve kullanması yasaklandı. Ayrıca, bu kapsamdaki kişi ve kurumlara biber gazı satışı da yapılamayacak. Valilik, yasağa uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağını duyurdu. Türkiye genelinde ise herhangi bir yasak bulunmuyor.Biber gazı bulundurma ve taşıma yasaklandıKent genelinde yasaklanan biber gazı spreyi hakkında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'nün duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/kadin-cinayetleri-sonrasi-biber-gazi-fiyatlari-artti-biber-gazi-kullanmak-yasal-mi-1088985062.html

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