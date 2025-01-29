https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/valilik-duyurdu-eskisehirde-biber-gazi-tasimak-yasaklandi-1093178232.html
Valilik duyurdu: Eskişehir'de biber gazı taşımak yasaklandı
Valilik duyurdu: Eskişehir'de biber gazı taşımak yasaklandı
Sputnik Türkiye
Eskişehir Valiliği, 2025/24 sayılı kararıyla biber gazı ve gaz spreylerinin bireysel kullanımını yasakladı. Valilikten yapılan açıklamada, biber gazının sağlık... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T20:02+0300
2025-01-29T20:02+0300
2025-01-29T20:04+0300
türkiye
eskişehir
biber gazı
saldırı
saldırı girişimi
kimyasal saldırı
kimyasal saldırı provokasyonu
zehirli gaz
göz yaşartıcı gaz
polis
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Son dönemlerde halk tarafından popüler hale gelen biber gazı Eskişehir genelinde yasaklandı.Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklanan yeni düzenlemeye göre, kent genelinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı ve Özel Güvenlik Teşkilatı haricinde hiçbir kişi veya kuruluşun biber gazı bulundurması, taşıması ve kullanması yasaklandı. Ayrıca, bu kapsamdaki kişi ve kurumlara biber gazı satışı da yapılamayacak. Valilik, yasağa uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağını duyurdu. Türkiye genelinde ise herhangi bir yasak bulunmuyor.Biber gazı bulundurma ve taşıma yasaklandıKent genelinde yasaklanan biber gazı spreyi hakkında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'nün duyurusunda şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/kadin-cinayetleri-sonrasi-biber-gazi-fiyatlari-artti-biber-gazi-kullanmak-yasal-mi-1088985062.html
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eskişehir, biber gazı, saldırı, saldırı girişimi, kimyasal saldırı, kimyasal saldırı provokasyonu, zehirli gaz, göz yaşartıcı gaz, polis, polis müdahalesi, polis müdahalesi, polis baskını, polis merkezi
Valilik duyurdu: Eskişehir'de biber gazı taşımak yasaklandı
20:02 29.01.2025 (güncellendi: 20:04 29.01.2025)
Eskişehir Valiliği, 2025/24 sayılı kararıyla biber gazı ve gaz spreylerinin bireysel kullanımını yasakladı. Valilikten yapılan açıklamada, biber gazının sağlık sorunu olan kişilerde olumsuz etkiler bırakabileceği ve eğitimsiz kişilerce kullanımının güvenlik açısından sakıncalı olduğu vurgulandı. Peki, Türkiye'de biber gazı kullanımı yasal mı?
Son dönemlerde halk tarafından popüler hale gelen biber gazı Eskişehir genelinde yasaklandı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklanan yeni düzenlemeye göre, kent genelinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı ve Özel Güvenlik Teşkilatı haricinde hiçbir kişi veya kuruluşun biber gazı bulundurması, taşıması ve kullanması yasaklandı. Ayrıca, bu kapsamdaki kişi ve kurumlara biber gazı satışı da yapılamayacak. Valilik, yasağa uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağını duyurdu. Türkiye genelinde ise herhangi bir yasak bulunmuyor.
Biber gazı bulundurma ve taşıma yasaklandı
Kent genelinde yasaklanan biber gazı spreyi hakkında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'nün duyurusunda şu ifadelere yer verildi:
2025/24 Sayılı Eskişehir Valiliği Oluru ile Gaz Spreylerinin (biber gazı) sağlık sorunu olan kişilerde olumsuz etki bırakabileceği ve eğitimsiz kişilerin kullanımına sunulmasının genel güvenlik ve asayiş yönünden sakınca doğurabileceği nedenleriyle, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı ve Özel Güvenlik Teşkilatı (eğitim almış sertifikası bulunan) dışındaki kişi ve kuruluşlara satışı, ayrıca bu teşkilatlar dışında tüm kişi ve kuruluşların, gaz spreylerini (biber gazını) bulundurması, taşıması ve kullanması yasaklanmıştır. Karara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32’nci maddesine gereği cezai işlem uygulanacaktır.