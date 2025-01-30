https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/bakan-tekin-ozel-okullari-uyardi-icinizdeki-curuk-elmalarla-mucadele-etmezseniz-biz-bunun-ardina-1093207456.html

Bakan Tekin özel okulları uyardı: 'İçinizdeki çürük elmalarla mücadele etmezseniz biz bunun ardına düşeriz'

Bakan Tekin özel okulları uyardı: 'İçinizdeki çürük elmalarla mücadele etmezseniz biz bunun ardına düşeriz'

Sputnik Türkiye

Fahiş fiyat artışlarıyla gündeme gelen özel okullarla ilgili konuşan Bakan Tekin, özel okulları uyardı. Bakan Tekin, 'İçinizdeki çürük elmalarla siz mücadele... 30.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-30T14:47+0300

2025-01-30T14:47+0300

2025-01-30T14:47+0300

türkiye

milli eğitim bakanlığı (meb)

antalya

yusuf tekin

özel okul

özel okul ücretleri

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Özel okullardaki fahiş fiyat artışları gündeme yansırken veliler kara kara ödeyecekleri yüksek meblağları düşünüyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de özel okulları 'aranızdaki çürük elmaları ayırın' diyerek uyarırken, "Fahiş fiyat uygulayan, öğretmenlerine hak ettikleri özlük haklarını vermeyen, velilerle ilişkilerinde usule aykırı biçimde kayıt dışı para alan ve bu sebepten dolayı da sizi zan altında bırakan içinizdeki çürük elmalarla siz mücadele etmezseniz, kamusal hizmeti yürütmek ve denetlemekle mükellef olan Milli Eğitim Bakanı olarak biz bunun ardına düşeriz" dedi. Bakan Tekin, "Siz yapmadığınız sürece bunu biz yapacağız ve bizim yaptırım gücümüz, hem cezai müeyyideleri var hem de kapatmaya kadar varacak cezalar var, hiçbirini yapmaktan da çekinmeyiz" ifadelerini kullandı. Antalya'da 'Türkiye'de ve Dünya'da Özel Okullar' temasıyla düzenlenen 23. Geleneksel Antalya Eğitim Sempozyumu'nda katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okul temsilcilerini başta fahiş fiyat artışları olmak üzere bir çok konuda uyardı. Özel okullarla ilgili eleştirilere derneğin sessiz kalmasını eleştirdi: Cevap vermeniz lazımBakan Tekin, gerek siyasette gerek medya sektöründe özel okullarla ilgili eleştirilere derneğin sessiz kaldığını ifade etti. Üst düzey hizmet sunan veya üst düzey ücret alan okul sayısı üzerinden özel okullara eleştirilerin yapıldığını belirten Tekin, sistem üzerinden bakıldığında 12 bin özel okuldan 22 okulun bahsedilen ücretleri talep ettiğini ifade etti.Bu 22 okul üzerinden bir genelleme yapıldığını aktaran Tekin sözlerini şöyle sürdürdü: "Buna çıkıp cevap vermeniz, konuşmanız lazım. Aynı şey Öğretmenlik Mesleği Kanunu görüşülürken çalıştırdığınız öğretmen arkadaşlarımızın ücretleriyle ilgili kamuoyunda çok farklı bir algı oluşturuldu. Biz yine genel müdürlük üzerinden sizin öğretmenlerle ilgili ücret politikalarınızı izliyoruz. Zaten belirli koşulların altında öğretmen çalıştıran özel öğretim kurumlarımızı uyarıyoruz, tedbirimizi alıyoruz. Çünkü hiçbir öğretmen arkadaşımızın hakkının yenmesi, emeğinin karşılığını alamaması bu salonda hiç kimsenin arzu etmediği bir şeydir. Hepimiz hak edenin hak ettiğini almasından yanayız, bu bizim ortak politikamız."Aranızdaki çürük elmalarla siz mücadele etmezseniz biz bunun ardına düşerizÖzel okulların kendi içlerindeki kötü örneklerle mücadele etmesi gerektiğini vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:'Sizi FETÖ vesayetinden kurtarmış olduk'Bakan Tekin, 2002'de 2 bin 395 özel okul içerisinde FETÖ'nün sayıca az da olsa sektörü domine eden bir yapısı olduğunu belirterek, "Bence burada teşekkürü hak ettiğimiz bir başka konu da sizleri FETÖ vesayetinden kurtarmış olduk, bu da önemli bir adımdı." dedi.Hem kişisel olarak hem de bakanlığın ilgili yöneticileri olarak özel okullarla sürekli istişare halinde olmayı önemsediklerini aktaran Tekin, bu istişareyi sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.Bakanlığın ve özel okulların kamu hizmeti yürüttüğünü vurgulayan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/meb-duyurdu-ozel-okullarda-kiyafet-yonetmeligi-degisti-veliler-kiyafetleri-istedigi-yerden-1093012429.html

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milli eğitim bakanlığı (meb), antalya, yusuf tekin, özel okul, özel okul ücretleri