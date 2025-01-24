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MEB duyurdu, özel okullarda kıyafet yönetmeliği değişti: Veliler kıyafetleri istediği yerden alabilecek
MEB duyurdu, özel okullarda kıyafet yönetmeliği değişti: Veliler kıyafetleri istediği yerden alabilecek
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni mevzuat doğrultusunda özel okullardaki öğrenci formalarının, devlet okullarındaki uygulamada olduğu gibi veliye ek mali yük... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T12:50+0300
2025-01-24T12:50+0300
türkiye
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
kıyafet
kıyafet yönetmeliği
özel okul
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MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre; 6 Aralık 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik" hükümleri, milletlerarası özel öğretim kurumları ve azınlık okulları dışındaki özel okullarda da geçerli olacak.Ayrıca, Resmi Gazete'de 3 Ocak'ta yayımlanan "Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği"nde de özel okullardaki öğrenci kıyafetlerine ilişkin yeni hükümler yer aldı.Veliler kıyafetleri istediği yerden alacakBu kapsamda, marka lisans sözleşmesi yapan özel okullar da dahil olmak üzere tüm özel okullarda okuyan öğrencilerin kıyafetlerinin temininde velilere mali yük getirmeyecek kriterler esas olacak.Yeni düzenlemeye göre özel okul velileri, okul kıyafetlerini serbest piyasa koşullarından temin edebilecek.Velilere, öğrenci kıyafetlerini elektronik ticaret platformu üzerinden almak için dayatmaya müsaade edilmeyecek.Bu dayatma ile karşılaşan veliler buna karşı koyarak serbest piyasa koşullarında kıyafetleri istediği yerden alabilecek. Diğer yandan veliler özel gün, hafta ve kutlamalarda ders içi ve ders dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere mali yük getirecek özel kıyafetler de almayacak.Kıyafetlerde özel işaret olmayacakAyrıca okul kıyafeti belirlenirken devlet okullarında olduğu gibi okul-aile birliği yönetim kurulunun ve öğretmenler kurulunun görüşleri alınacak.Okul müdürlüğü tarafından belirlenecek kıyafette, özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlamalar yer almayacak.Bu şekilde bir kısıtlamanın konulması Yönetmeliklerin ihlali anlamına gelecek. Bunun yanında okulu kıyafetlerin serbest piyasadan alınmasını engelleyecek şekilde okul armaları, okul formalarının üzerine dokunarak üretilemeyecek.Okul kıyafeti görseli, okulun internet sitesinde yayımlanacak ve kıyafet değişikliği 4 eğitim ve öğretim yılı boyunca yapılmayacak.Okul kıyafeti, Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yer alan temel ilkeler doğrultusunda ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/meb-duyurdu-veli-isterse-ogrenci-sinifta-kalacak-1092791080.html
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meb, milli eğitim bakanlığı (meb), kıyafet, kıyafet yönetmeliği, özel okul
meb, milli eğitim bakanlığı (meb), kıyafet, kıyafet yönetmeliği, özel okul

MEB duyurdu, özel okullarda kıyafet yönetmeliği değişti: Veliler kıyafetleri istediği yerden alabilecek

12:50 24.01.2025
özel okul kıyafet
özel okul kıyafet - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni mevzuat doğrultusunda özel okullardaki öğrenci formalarının, devlet okullarındaki uygulamada olduğu gibi veliye ek mali yük getirmeyecek şekilde serbest piyasa koşullarından temin edilebileceğini duyurdu. Veliler artık kıyafetleri istedikleri yerden alabilecek.
MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre; 6 Aralık 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik" hükümleri, milletlerarası özel öğretim kurumları ve azınlık okulları dışındaki özel okullarda da geçerli olacak.
Ayrıca, Resmi Gazete'de 3 Ocak'ta yayımlanan "Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği"nde de özel okullardaki öğrenci kıyafetlerine ilişkin yeni hükümler yer aldı.

Veliler kıyafetleri istediği yerden alacak

Bu kapsamda, marka lisans sözleşmesi yapan özel okullar da dahil olmak üzere tüm özel okullarda okuyan öğrencilerin kıyafetlerinin temininde velilere mali yük getirmeyecek kriterler esas olacak.
Yeni düzenlemeye göre özel okul velileri, okul kıyafetlerini serbest piyasa koşullarından temin edebilecek.
Velilere, öğrenci kıyafetlerini elektronik ticaret platformu üzerinden almak için dayatmaya müsaade edilmeyecek.
Bu dayatma ile karşılaşan veliler buna karşı koyarak serbest piyasa koşullarında kıyafetleri istediği yerden alabilecek. Diğer yandan veliler özel gün, hafta ve kutlamalarda ders içi ve ders dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere mali yük getirecek özel kıyafetler de almayacak.

Kıyafetlerde özel işaret olmayacak

Ayrıca okul kıyafeti belirlenirken devlet okullarında olduğu gibi okul-aile birliği yönetim kurulunun ve öğretmenler kurulunun görüşleri alınacak.
Okul müdürlüğü tarafından belirlenecek kıyafette, özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlamalar yer almayacak.
Bu şekilde bir kısıtlamanın konulması Yönetmeliklerin ihlali anlamına gelecek. Bunun yanında okulu kıyafetlerin serbest piyasadan alınmasını engelleyecek şekilde okul armaları, okul formalarının üzerine dokunarak üretilemeyecek.
Okul kıyafeti görseli, okulun internet sitesinde yayımlanacak ve kıyafet değişikliği 4 eğitim ve öğretim yılı boyunca yapılmayacak.
Okul kıyafeti, Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yer alan temel ilkeler doğrultusunda ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olacak.
Öğrenci ara tatil - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
TÜRKİYE
MEB duyurdu: Veli isterse öğrenci sınıfta kalacak
17 Ocak, 15:49
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