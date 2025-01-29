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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/aile-destek-odemesi-bitti-mi-uzatilacak-mi-aile-destek-programi-2025-devam-edecek-mi-1093172680.html
Aile destek ödemesi bitti mi, uzatılacak mı? Aile Destek Programı 2025 devam edecek mi?
Aile destek ödemesi bitti mi, uzatılacak mı? Aile Destek Programı 2025 devam edecek mi?
Sputnik Türkiye
Aile Destek Programı 2025 ödemeleriyle ilgili 2025 yılına dair belirsizlik sona erdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, süresi dolan programın otomatik olarak sona... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T16:33+0300
2025-01-29T16:33+0300
türkiye
türkiye aile destek programı
aile sosyal destek programı
aile ve destek paketi
aile destek ödemesi
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İhtiyaç sahibi ailelere her ay düzenli olarak yapılan Aile Destek Ödemeleri, 2024 yılının sonunda sona erdi.📌 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022 yılında başlatılan programın geçici olduğunu ve süresi dolduğunda otomatik olarak sonlandığını duyurdu.📌 Hazine ve Maliye Bakanlığı ise programın devamı için yeni bir karar alınmadığını ve herhangi bir uzatma talimatı verilmediğini açıkladı.Bu açıklamalarla birlikte Aile Destek Programı’nın 2025 yılı itibarıyla sona erdiği kesinleşmiş oldu.Aile destek ödemeleri bitti mi?Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Aile Destek Programı’nın belirli bir süre için planlandığı ve doğal sürecinde sona erdiği belirtildi.Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:“Program süreli olduğu için Bakan imzasına gerek olmadan otomatik olarak sonlanmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, 2022 yılı Haziran ayında geçici süreli olarak başlatılan ve öngörülen sürede sona eren bir programdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır.”Bakanlığın açıklamasıyla birlikte, Aile Destek Programı’nın 2025 yılında devam etmeyeceği netleşmiş oldu.Aralık 2024'te son ödeme yapıldı📌 Son Aile Destek Ödemesi, 10 Aralık 2024 tarihinde hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.📌 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçen ay yapılan ödeme miktarının 3,6 milyar lira olduğunu açıkladı.📌 2025 yılı için herhangi bir yeni sosyal yardım paketi açıklanmadı.Vatandaşlar, 2025 yılında yeni bir destek programı başlatılıp başlatılmayacağını merak ediyor. Ancak şu an için Aile Destek Programı'nın uzatılacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.Yeni aile destek ödeme programı yapılacak mı?Aile Destek Programı’nın sona ermesiyle birlikte, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yeni bir sosyal yardım programı açıklanıp açıklanmayacağı merak konusu oldu.📌 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şu ana kadar yeni bir destek paketi duyurmadı.📌 Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Destek Programı yerine farklı bir sosyal yardım paketi hazırlanacağına dair bir bilgi paylaşmadı.📌 Vatandaşlar, devlet destekli yeni sosyal yardım programları için resmi açıklamaları takip etmeye devam ediyor.Aile destek ödemeleriyle ilgili yeni bir gelişme olduğunda resmi kanallardan duyurulacak.
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aile destek ödemesi son dakika, aile destek ödemesi uzatıldı mı, aile destek programı süresi doldu mu, aile destek programı ne zaman bitecek, aile destek ödemeleri yatacak mı, aile destek yardımı sona erdi mi, aile destek programı iptal mi oldu, aile destek programı başvuru şartları 2025, aile destek yardımı ödemeleri, aile destek programı yeni ödeme tarihi, aile destek yardımı devam edecek mi, aile destek programı son durum, aile destek ödemesi için yeni düzenleme var mı, aile destek yardımı alacaklar için açıklama, destek ödemesi kesildi mi, aile destek yardımı nasıl alınır, aile destek yardımı şartları 2025, aile destek yardımı iptal edildi mi

Aile destek ödemesi bitti mi, uzatılacak mı? Aile Destek Programı 2025 devam edecek mi?

16:33 29.01.2025
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Aile Destek Programı 2025 ödemeleriyle ilgili 2025 yılına dair belirsizlik sona erdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, süresi dolan programın otomatik olarak sona erdiğini açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından iki yıldır yürütülen destek ödemeleri, 2024 Aralık itibarıyla son buldu. Peki, aile destek ödemesi uzatıldı mı?
İhtiyaç sahibi ailelere her ay düzenli olarak yapılan Aile Destek Ödemeleri, 2024 yılının sonunda sona erdi.
📌 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022 yılında başlatılan programın geçici olduğunu ve süresi dolduğunda otomatik olarak sonlandığını duyurdu.
📌 Hazine ve Maliye Bakanlığı ise programın devamı için yeni bir karar alınmadığını ve herhangi bir uzatma talimatı verilmediğini açıkladı.
Bu açıklamalarla birlikte Aile Destek Programı’nın 2025 yılı itibarıyla sona erdiği kesinleşmiş oldu.

Aile destek ödemeleri bitti mi?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Aile Destek Programı’nın belirli bir süre için planlandığı ve doğal sürecinde sona erdiği belirtildi.
Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Program süreli olduğu için Bakan imzasına gerek olmadan otomatik olarak sonlanmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, 2022 yılı Haziran ayında geçici süreli olarak başlatılan ve öngörülen sürede sona eren bir programdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır.”
Bakanlığın açıklamasıyla birlikte, Aile Destek Programı’nın 2025 yılında devam etmeyeceği netleşmiş oldu.

Aralık 2024'te son ödeme yapıldı

📌 Son Aile Destek Ödemesi, 10 Aralık 2024 tarihinde hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.
📌 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçen ay yapılan ödeme miktarının 3,6 milyar lira olduğunu açıkladı.
📌 2025 yılı için herhangi bir yeni sosyal yardım paketi açıklanmadı.
Vatandaşlar, 2025 yılında yeni bir destek programı başlatılıp başlatılmayacağını merak ediyor. Ancak şu an için Aile Destek Programı'nın uzatılacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

Yeni aile destek ödeme programı yapılacak mı?

Aile Destek Programı’nın sona ermesiyle birlikte, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yeni bir sosyal yardım programı açıklanıp açıklanmayacağı merak konusu oldu.
📌 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şu ana kadar yeni bir destek paketi duyurmadı.
📌 Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Destek Programı yerine farklı bir sosyal yardım paketi hazırlanacağına dair bir bilgi paylaşmadı.
📌 Vatandaşlar, devlet destekli yeni sosyal yardım programları için resmi açıklamaları takip etmeye devam ediyor.
Aile destek ödemeleriyle ilgili yeni bir gelişme olduğunda resmi kanallardan duyurulacak.
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