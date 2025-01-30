https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/bakan-bayraktar-elektrik-faturalarinda-yeni-donemin-detaylarini-acikladi-dogalgaza-bu-kis-zam-var-1093209847.html
Bakan Bayraktar elektrik faturalarında yeni dönemin detaylarını açıkladı: Doğalgaza bu kış zam var mı?
Bakan Bayraktar elektrik faturalarında yeni dönemin detaylarını açıkladı: Doğalgaza bu kış zam var mı?
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Elektrik faturalarında yeni destek modeli 1 Şubat itibarıyla yürürlüğe giriyor. Yeni düzenleme, yıllık 1.2 milyon aboneyi etkileyecek. Enerji ve Tabii... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T15:39+0300
2025-01-30T15:39+0300
2025-01-30T16:14+0300
ekonomi
elektrik
doğalgaz
alparslan bayraktar
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Yayıncılar Federasyonu’nun düzenlediği Anadolu Sohbetleri programında enerji sektörüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.Elektrik faturalarında yeni dönem ne zaman başlıyor?Bayraktar, elektrik faturalarında uygulanacak yeni destek modelinin 1 Şubat itibarıyla devreye gireceğini ve 1 Mart'tan itibaren faturalar üzerinde görüleceğini belirtti.Bakan Bayraktar, devletin elektrik ve doğalgaz faturalarına büyük destek sağladığını vurgulayarak şu bilgileri paylaştı:"Elektrikte birkaç aydır anlatmaya gayret ettiğimiz süreç şubat itibarıyla başlıyor. 1 Şubat'tan başlayan fatura döneminde, 1 Mart'ta faturalara yansıyacak bir uygulamamız var."Bayraktar, vatandaşlara 2023 yılında 275 milyar lira, 2024 yılında ise 400 milyar lira civarında sübvansiyon sağlandığını belirtti. 2024 yılı bütçesinde, elektrik için 230 milyar lira, doğalgaz için ise 200 milyar liranın üzerinde destek ayrıldığını ifade etti.Fazla elektrik tüketenler desteğin dışında kalacakYeni destek modeline göre, aylık ortalama tüketim olan 200 kilovatsaatin üzerindeki kullanıcılar sübvansiyon dışına çıkacak. 417 kilovatsaat ve üzeri tüketimi olan aboneler ise tamamen destek kapsamı dışında kalacak.Bayraktar, düzenlemenin yaklaşık 1,2 milyon aboneyi etkileyeceğini ve toplam 42 milyon abonenin yüzde 3’ünü kapsayacağını belirterek şu açıklamayı yaptı:"42 milyon abonenin 40 milyonuna dokunmuyoruz. Onlara herhangi bir fiyat artışı, faturalarında değişiklik yok. Devletin sübvansiyonundan 30 milyar lira civarında bir azalma olacak."Tüketim arttıkça fatura yükselecek! İşte yeni tarife oranlarıBakan Bayraktar, fazla elektrik tüketen abonelerin faturalarına yeni tarifenin nasıl yansıyacağını şu şekilde açıkladı:Bu düzenleme ile düşük ve orta düzeyde elektrik tüketen aboneler desteklenmeye devam ederken, yüksek tüketim yapan kullanıcılar daha fazla ödeme yapacak.Doğalgazda zam olacak mı? Bakan Bayraktar AçıkladıDoğalgaz fiyatları hakkında da önemli açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, bu kış doğalgaza zam yapılmayacağını duyurdu."Muhtemelen bu kış hiçbir şey değişmeyecek. Ama doğalgazda da benzer bir şey düşünüyoruz. 2025 yılı içerisinde belki bir düzenleme olur. Muhtemelen vatandaşları etkileme noktasında yıl sonuna doğru olabilir."
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elektrik, doğalgaz, alparslan bayraktar
elektrik, doğalgaz, alparslan bayraktar
Bakan Bayraktar elektrik faturalarında yeni dönemin detaylarını açıkladı: Doğalgaza bu kış zam var mı?
15:39 30.01.2025 (güncellendi: 16:14 30.01.2025)
Elektrik faturalarında yeni destek modeli 1 Şubat itibarıyla yürürlüğe giriyor. Yeni düzenleme, yıllık 1.2 milyon aboneyi etkileyecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ayrıca doğalgaza bu kış zam yapılmayacağını açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Yayıncılar Federasyonu’nun düzenlediği Anadolu Sohbetleri programında enerji sektörüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Elektrik faturalarında yeni dönem ne zaman başlıyor?
Bayraktar, elektrik faturalarında uygulanacak yeni destek modelinin 1 Şubat itibarıyla devreye gireceğini ve 1 Mart'tan itibaren faturalar üzerinde görüleceğini belirtti.
Bakan Bayraktar, devletin elektrik ve doğalgaz faturalarına büyük destek sağladığını vurgulayarak şu bilgileri paylaştı:
"Elektrikte birkaç aydır anlatmaya gayret ettiğimiz süreç şubat itibarıyla başlıyor. 1 Şubat'tan başlayan fatura döneminde, 1 Mart'ta faturalara yansıyacak bir uygulamamız var."
Bayraktar, vatandaşlara 2023 yılında 275 milyar lira, 2024 yılında ise 400 milyar lira civarında sübvansiyon sağlandığını belirtti. 2024 yılı bütçesinde, elektrik için 230 milyar lira, doğalgaz için ise 200 milyar liranın üzerinde destek ayrıldığını ifade etti.
Fazla elektrik tüketenler desteğin dışında kalacak
Yeni destek modeline göre, aylık ortalama tüketim olan 200 kilovatsaatin üzerindeki kullanıcılar sübvansiyon dışına çıkacak. 417 kilovatsaat ve üzeri tüketimi olan aboneler ise tamamen destek kapsamı dışında kalacak.
Bayraktar, düzenlemenin yaklaşık 1,2 milyon aboneyi etkileyeceğini ve toplam 42 milyon abonenin yüzde 3’ünü kapsayacağını belirterek şu açıklamayı yaptı:
"42 milyon abonenin 40 milyonuna dokunmuyoruz. Onlara herhangi bir fiyat artışı, faturalarında değişiklik yok. Devletin sübvansiyonundan 30 milyar lira civarında bir azalma olacak."
Tüketim arttıkça fatura yükselecek! İşte yeni tarife oranları
Bakan Bayraktar, fazla elektrik tüketen abonelerin faturalarına yeni tarifenin nasıl yansıyacağını şu şekilde açıkladı:
417 kilovatsaat tüketenler için yüzde 93 artış 450 kilovatsaat tüketenler için yüzde 89 artış 600 kilovatsaat tüketenler için yüzde 80 artış 1000 kilovatsaat tüketenler için yüzde 69 artış 5000 kilovatsaat tüketenler için yüzde 58 artış 30.000 kilovatsaat tüketenler için yüzde 56 artış
Bu düzenleme ile düşük ve orta düzeyde elektrik tüketen aboneler desteklenmeye devam ederken, yüksek tüketim yapan kullanıcılar daha fazla ödeme yapacak.
Doğalgazda zam olacak mı? Bakan Bayraktar Açıkladı
Doğalgaz fiyatları hakkında da önemli açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, bu kış doğalgaza zam yapılmayacağını duyurdu.
"Muhtemelen bu kış hiçbir şey değişmeyecek. Ama doğalgazda da benzer bir şey düşünüyoruz. 2025 yılı içerisinde belki bir düzenleme olur. Muhtemelen vatandaşları etkileme noktasında yıl sonuna doğru olabilir."