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Bakan Bayraktar elektrik faturalarında yeni dönemin detaylarını açıkladı: Doğalgaza bu kış zam var mı?
Bakan Bayraktar elektrik faturalarında yeni dönemin detaylarını açıkladı: Doğalgaza bu kış zam var mı?
Sputnik Türkiye
Elektrik faturalarında yeni destek modeli 1 Şubat itibarıyla yürürlüğe giriyor. Yeni düzenleme, yıllık 1.2 milyon aboneyi etkileyecek. Enerji ve Tabii... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T15:39+0300
2025-01-30T16:14+0300
ekonomi
elektrik
doğalgaz
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Yayıncılar Federasyonu’nun düzenlediği Anadolu Sohbetleri programında enerji sektörüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.Elektrik faturalarında yeni dönem ne zaman başlıyor?Bayraktar, elektrik faturalarında uygulanacak yeni destek modelinin 1 Şubat itibarıyla devreye gireceğini ve 1 Mart'tan itibaren faturalar üzerinde görüleceğini belirtti.Bakan Bayraktar, devletin elektrik ve doğalgaz faturalarına büyük destek sağladığını vurgulayarak şu bilgileri paylaştı:"Elektrikte birkaç aydır anlatmaya gayret ettiğimiz süreç şubat itibarıyla başlıyor. 1 Şubat'tan başlayan fatura döneminde, 1 Mart'ta faturalara yansıyacak bir uygulamamız var."Bayraktar, vatandaşlara 2023 yılında 275 milyar lira, 2024 yılında ise 400 milyar lira civarında sübvansiyon sağlandığını belirtti. 2024 yılı bütçesinde, elektrik için 230 milyar lira, doğalgaz için ise 200 milyar liranın üzerinde destek ayrıldığını ifade etti.Fazla elektrik tüketenler desteğin dışında kalacakYeni destek modeline göre, aylık ortalama tüketim olan 200 kilovatsaatin üzerindeki kullanıcılar sübvansiyon dışına çıkacak. 417 kilovatsaat ve üzeri tüketimi olan aboneler ise tamamen destek kapsamı dışında kalacak.Bayraktar, düzenlemenin yaklaşık 1,2 milyon aboneyi etkileyeceğini ve toplam 42 milyon abonenin yüzde 3’ünü kapsayacağını belirterek şu açıklamayı yaptı:"42 milyon abonenin 40 milyonuna dokunmuyoruz. Onlara herhangi bir fiyat artışı, faturalarında değişiklik yok. Devletin sübvansiyonundan 30 milyar lira civarında bir azalma olacak."Tüketim arttıkça fatura yükselecek! İşte yeni tarife oranlarıBakan Bayraktar, fazla elektrik tüketen abonelerin faturalarına yeni tarifenin nasıl yansıyacağını şu şekilde açıkladı:Bu düzenleme ile düşük ve orta düzeyde elektrik tüketen aboneler desteklenmeye devam ederken, yüksek tüketim yapan kullanıcılar daha fazla ödeme yapacak.Doğalgazda zam olacak mı? Bakan Bayraktar AçıkladıDoğalgaz fiyatları hakkında da önemli açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, bu kış doğalgaza zam yapılmayacağını duyurdu."Muhtemelen bu kış hiçbir şey değişmeyecek. Ama doğalgazda da benzer bir şey düşünüyoruz. 2025 yılı içerisinde belki bir düzenleme olur. Muhtemelen vatandaşları etkileme noktasında yıl sonuna doğru olabilir."
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elektrik, doğalgaz, alparslan bayraktar
elektrik, doğalgaz, alparslan bayraktar

Bakan Bayraktar elektrik faturalarında yeni dönemin detaylarını açıkladı: Doğalgaza bu kış zam var mı?

15:39 30.01.2025 (güncellendi: 16:14 30.01.2025)
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Elektrik faturalarında yeni destek modeli 1 Şubat itibarıyla yürürlüğe giriyor. Yeni düzenleme, yıllık 1.2 milyon aboneyi etkileyecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ayrıca doğalgaza bu kış zam yapılmayacağını açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Yayıncılar Federasyonu’nun düzenlediği Anadolu Sohbetleri programında enerji sektörüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Elektrik faturalarında yeni dönem ne zaman başlıyor?

Bayraktar, elektrik faturalarında uygulanacak yeni destek modelinin 1 Şubat itibarıyla devreye gireceğini ve 1 Mart'tan itibaren faturalar üzerinde görüleceğini belirtti.
Bakan Bayraktar, devletin elektrik ve doğalgaz faturalarına büyük destek sağladığını vurgulayarak şu bilgileri paylaştı:
"Elektrikte birkaç aydır anlatmaya gayret ettiğimiz süreç şubat itibarıyla başlıyor. 1 Şubat'tan başlayan fatura döneminde, 1 Mart'ta faturalara yansıyacak bir uygulamamız var."
Bayraktar, vatandaşlara 2023 yılında 275 milyar lira, 2024 yılında ise 400 milyar lira civarında sübvansiyon sağlandığını belirtti. 2024 yılı bütçesinde, elektrik için 230 milyar lira, doğalgaz için ise 200 milyar liranın üzerinde destek ayrıldığını ifade etti.

Fazla elektrik tüketenler desteğin dışında kalacak

Yeni destek modeline göre, aylık ortalama tüketim olan 200 kilovatsaatin üzerindeki kullanıcılar sübvansiyon dışına çıkacak. 417 kilovatsaat ve üzeri tüketimi olan aboneler ise tamamen destek kapsamı dışında kalacak.
Bayraktar, düzenlemenin yaklaşık 1,2 milyon aboneyi etkileyeceğini ve toplam 42 milyon abonenin yüzde 3’ünü kapsayacağını belirterek şu açıklamayı yaptı:
"42 milyon abonenin 40 milyonuna dokunmuyoruz. Onlara herhangi bir fiyat artışı, faturalarında değişiklik yok. Devletin sübvansiyonundan 30 milyar lira civarında bir azalma olacak."

Tüketim arttıkça fatura yükselecek! İşte yeni tarife oranları

Bakan Bayraktar, fazla elektrik tüketen abonelerin faturalarına yeni tarifenin nasıl yansıyacağını şu şekilde açıkladı:
417 kilovatsaat tüketenler için yüzde 93 artış
450 kilovatsaat tüketenler için yüzde 89 artış
600 kilovatsaat tüketenler için yüzde 80 artış
1000 kilovatsaat tüketenler için yüzde 69 artış
5000 kilovatsaat tüketenler için yüzde 58 artış
30.000 kilovatsaat tüketenler için yüzde 56 artış
Bu düzenleme ile düşük ve orta düzeyde elektrik tüketen aboneler desteklenmeye devam ederken, yüksek tüketim yapan kullanıcılar daha fazla ödeme yapacak.

Doğalgazda zam olacak mı? Bakan Bayraktar Açıkladı

Doğalgaz fiyatları hakkında da önemli açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, bu kış doğalgaza zam yapılmayacağını duyurdu.
"Muhtemelen bu kış hiçbir şey değişmeyecek. Ama doğalgazda da benzer bir şey düşünüyoruz. 2025 yılı içerisinde belki bir düzenleme olur. Muhtemelen vatandaşları etkileme noktasında yıl sonuna doğru olabilir."
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