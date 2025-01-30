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Avrupa Konseyi Başkanı Costa: Avrupa Birliği, Danimarka'nın toprak bütünlüğünü koruyacak
Avrupa Konseyi Başkanı Costa: Avrupa Birliği, Danimarka'nın toprak bütünlüğünü koruyacak
Sputnik Türkiye
Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Euronews'e verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı topraklarına katma tehditleri karşısında Avrupa... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
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Costa, "Danimarka'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve sınırlarının istikrarı bizim için son derece önemli bir meseledir. Bir Avrupa Birliği üyesi devletin toprak bütünlüğü tehdit altına alındığında, bu ilkeleri savunmaktan geri durmamalıyız. Avrupa Birliği Danimarka'yı destekleyecektir" diye belirtti. Trump, 7 Ocak'ta, daha ABD Başkanı olarak göreve başlamadan önce Grönland'ın ABD'nin bir parçası olması gerektiğini ifade etmiş ve Grönland'ın ulusal güvenlik ile Çin ve Rusya gibi ülkeleri de kapsayan 'özgür dünyayı' koruma açısından stratejik önemini vurgulamıştı. Grönland Başbakanı Mute Egede, adanın satılık olmadığını ve asla satılmayacağını belirtmişti. Trump, Grönland'ın kontrolünü ele geçirmek için askeri güç kullanmayacağına dair bir taahhütte bulunmayı da reddetmişti. Trump, 2024 yılının sonunda ABD'nin Grönland'a sahip olmasının 'mutlak bir gereklilik' olduğunu ifade ederken, ABD'nin eski İsveç Büyükelçisi ve işadamı Ken Howery'yi ABD'nin yeni Danimarka Büyükelçisi olarak atama kararı hakkında da bu yönde bir açıklama yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/gronland-basbakani-edege-abdnin-bir-parcasi-olmak-istemiyoruz-1092771834.html
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abd, avrupa birliği, grönland
abd, avrupa birliği, grönland

Avrupa Konseyi Başkanı Costa: Avrupa Birliği, Danimarka'nın toprak bütünlüğünü koruyacak

02:15 30.01.2025
© AP Photo / Chris SzagolaGrönland buzul
Grönland buzul - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Chris Szagola
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Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Euronews'e verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı topraklarına katma tehditleri karşısında Avrupa Birliği'nin Danimarka'nın toprak bütünlüğünü koruyacağını vurguladı.
Costa, "Danimarka'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve sınırlarının istikrarı bizim için son derece önemli bir meseledir. Bir Avrupa Birliği üyesi devletin toprak bütünlüğü tehdit altına alındığında, bu ilkeleri savunmaktan geri durmamalıyız. Avrupa Birliği Danimarka'yı destekleyecektir" diye belirtti.
Trump, 7 Ocak'ta, daha ABD Başkanı olarak göreve başlamadan önce Grönland'ın ABD'nin bir parçası olması gerektiğini ifade etmiş ve Grönland'ın ulusal güvenlik ile Çin ve Rusya gibi ülkeleri de kapsayan 'özgür dünyayı' koruma açısından stratejik önemini vurgulamıştı.
Grönland Başbakanı Mute Egede, adanın satılık olmadığını ve asla satılmayacağını belirtmişti. Trump, Grönland'ın kontrolünü ele geçirmek için askeri güç kullanmayacağına dair bir taahhütte bulunmayı da reddetmişti.
Trump, 2024 yılının sonunda ABD'nin Grönland'a sahip olmasının 'mutlak bir gereklilik' olduğunu ifade ederken, ABD'nin eski İsveç Büyükelçisi ve işadamı Ken Howery'yi ABD'nin yeni Danimarka Büyükelçisi olarak atama kararı hakkında da bu yönde bir açıklama yapmıştı.
Grönland - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
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