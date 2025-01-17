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Grönland Başbakanı Edege: ABD'nin bir parçası olmak istemiyoruz
Grönland Başbakanı Edege: ABD'nin bir parçası olmak istemiyoruz
Sputnik Türkiye
Grönland Başbakanı Mute Edege, ABD'nin bir parçası olmak istemediklerini, ancak işbirliğini güçlendirmeye istekli olduklarını belirtti. 17.01.2025, Sputnik Türkiye
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Fox News televizyonuna konuşan Grönland Başbakanı Edege, ABD'nin bir parçası olmak istemediklerini ama her zaman NATO'nun bir parçası olarak kalacaklarını dile getirdi.Edege, “Amerikalı olmak istemiyoruz, ABD'nin bir parçası olmak istemiyoruz ama ABD ile güçlü bir işbirliği istiyoruz” şeklinde konuştu.Grönland’ın her zaman NATO’nun bir parçası olacağını söyleyen Edege, Washington'a sunabilecekleri çok şey olduğunu, bu nedenle yeraltı kaynaklarının çıkarılması alanında ABD’den yatırım beklediklerini kaydetti.Daha önce Donald Trump, Grönland'ın ABD'nin bir parçası olması gerektiğini dile getirmiş ve ulusal güvenlik, Çin ve Rusya da dahil olmak üzere 'özgür dünyayı' savunma iddiasıyla bunun stratejik önemini vurgulamıştı. Trump aynı zamanda Grönland üzerinde kontrol kurmak için askeri güç kullanmayacağına dair güvence veremeyeceğini dile getirmişti.Grönland Başbakanı Mute Egede ise ‘Grönland'ın satılık olmadığını ve asla olmayacağını’ ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/rusya-turkakima-saldiri-abdnin-yonlendirmesiyle-yapildi-1092770995.html
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grönland, abd, nato, donald trump
grönland, abd, nato, donald trump

Grönland Başbakanı Edege: ABD'nin bir parçası olmak istemiyoruz

07:07 17.01.2025 (güncellendi: 07:14 17.01.2025)
© FLICKR/ VILLE MIETTINENGrönland
Grönland - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
© FLICKR/ VILLE MIETTINEN
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Grönland Başbakanı Mute Edege, ABD'nin bir parçası olmak istemediklerini, ancak işbirliğini güçlendirmeye istekli olduklarını belirtti.
Fox News televizyonuna konuşan Grönland Başbakanı Edege, ABD'nin bir parçası olmak istemediklerini ama her zaman NATO'nun bir parçası olarak kalacaklarını dile getirdi.
Edege, “Amerikalı olmak istemiyoruz, ABD'nin bir parçası olmak istemiyoruz ama ABD ile güçlü bir işbirliği istiyoruz” şeklinde konuştu.
Grönland’ın her zaman NATO’nun bir parçası olacağını söyleyen Edege, Washington'a sunabilecekleri çok şey olduğunu, bu nedenle yeraltı kaynaklarının çıkarılması alanında ABD’den yatırım beklediklerini kaydetti.
Daha önce Donald Trump, Grönland'ın ABD'nin bir parçası olması gerektiğini dile getirmiş ve ulusal güvenlik, Çin ve Rusya da dahil olmak üzere 'özgür dünyayı' savunma iddiasıyla bunun stratejik önemini vurgulamıştı. Trump aynı zamanda Grönland üzerinde kontrol kurmak için askeri güç kullanmayacağına dair güvence veremeyeceğini dile getirmişti.
Grönland Başbakanı Mute Egede ise ‘Grönland'ın satılık olmadığını ve asla olmayacağını’ ifade etmişti.
TürkAkım - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
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