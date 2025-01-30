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Rusya'ya yönelik ‘tüm yaptırımların anası’ tasarısını hazırlamıştı: 'Yargıçtan merhamet dileyerek ağladı'
Rusya'ya yönelik ‘tüm yaptırımların anası’ tasarısını hazırlamıştı: 'Yargıçtan merhamet dileyerek ağladı'
Sputnik Türkiye
ABD'de 11 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Senatör Bob Menendez Rusya'ya yönelik ‘tüm yaptırımların anası’ olarak adlandırılan tasarının hazırlayıcısı... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
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bob menendez
new york post
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mısır
senatör
rüşvet
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Eski ABD'li Senatör Bob Menendez Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü özel askeri operasyona yanıt olarak Rusya'ya karşı ‘tüm yaptırımların anası’ olarak adlandırılan tasarının hazırlayıcılarından biri olarak ünlendi. 2022’de Rus ekonomisinin ‘mali çöküşünü’ hedefleyen, büyük bankalara, enerji sektörüne yönelik yaptırımlar ve Rusya'nın devlet tahvillerini satma kabiliyetinin kısıtlanmasını da içeren tedbirler önermişti.New York Mahkemesi Rusya'ya karşı ‘tüm yaptırımların anası’ olarak nitelendirilen tasarının hazırlayıcısı Menendez'i yolsuzluk, rüşvet ve yabancı devletlerin çıkarları için lobi faaliyeti yapmak suçlarından 11 yıl hapis cezasına çarptırdı.ABD basını Menendez'in hapis cezası kararını ağlayarak karşıladığını yazdı. New York Post gazetesinin haberinde “Bir zamanlar New Jersey'den güçlü bir senatör olan Bob Menendez, Manhattan'daki yargıçtan merhamet dileyerek ağladı ancak 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı” yorumu yapıldı.
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abd, bob menendez, new york post, manhattan, new jersey, mısır, senatör, rüşvet, yolsuzluk, lobicilik, rusya, yaptırım
abd, bob menendez, new york post, manhattan, new jersey, mısır, senatör, rüşvet, yolsuzluk, lobicilik, rusya, yaptırım

Rusya'ya yönelik ‘tüm yaptırımların anası’ tasarısını hazırlamıştı: 'Yargıçtan merhamet dileyerek ağladı'

01:21 30.01.2025 (güncellendi: 01:51 30.01.2025)
© AABob Menendez
Bob Menendez - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
© AA
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ABD'de 11 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Senatör Bob Menendez Rusya'ya yönelik ‘tüm yaptırımların anası’ olarak adlandırılan tasarının hazırlayıcısı olarak biliniyor.
Eski ABD'li Senatör Bob Menendez Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü özel askeri operasyona yanıt olarak Rusya'ya karşı ‘tüm yaptırımların anası’ olarak adlandırılan tasarının hazırlayıcılarından biri olarak ünlendi.
2022’de Rus ekonomisinin ‘mali çöküşünü’ hedefleyen, büyük bankalara, enerji sektörüne yönelik yaptırımlar ve Rusya'nın devlet tahvillerini satma kabiliyetinin kısıtlanmasını da içeren tedbirler önermişti.
New York Mahkemesi Rusya'ya karşı ‘tüm yaptırımların anası’ olarak nitelendirilen tasarının hazırlayıcısı Menendez'i yolsuzluk, rüşvet ve yabancı devletlerin çıkarları için lobi faaliyeti yapmak suçlarından 11 yıl hapis cezasına çarptırdı.
ABD basını Menendez'in hapis cezası kararını ağlayarak karşıladığını yazdı. New York Post gazetesinin haberinde “Bir zamanlar New Jersey'den güçlü bir senatör olan Bob Menendez, Manhattan'daki yargıçtan merhamet dileyerek ağladı ancak 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı” yorumu yapıldı.
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