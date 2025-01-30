https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/abdde-rusyaya-yonelik-tum-yaptirimlarin-anasi-tasarisini-hazirlayan-senator-11-yil-hapis-cezasina-1093181708.html

Rusya'ya yönelik ‘tüm yaptırımların anası’ tasarısını hazırlamıştı: 'Yargıçtan merhamet dileyerek ağladı'

Rusya'ya yönelik ‘tüm yaptırımların anası’ tasarısını hazırlamıştı: 'Yargıçtan merhamet dileyerek ağladı'

Sputnik Türkiye

ABD'de 11 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Senatör Bob Menendez Rusya'ya yönelik ‘tüm yaptırımların anası’ olarak adlandırılan tasarının hazırlayıcısı... 30.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-30T01:21+0300

2025-01-30T01:21+0300

2025-01-30T01:51+0300

dünya

abd

bob menendez

new york post

manhattan

new jersey

mısır

senatör

rüşvet

yolsuzluk

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Eski ABD'li Senatör Bob Menendez Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü özel askeri operasyona yanıt olarak Rusya'ya karşı ‘tüm yaptırımların anası’ olarak adlandırılan tasarının hazırlayıcılarından biri olarak ünlendi. 2022’de Rus ekonomisinin ‘mali çöküşünü’ hedefleyen, büyük bankalara, enerji sektörüne yönelik yaptırımlar ve Rusya'nın devlet tahvillerini satma kabiliyetinin kısıtlanmasını da içeren tedbirler önermişti.New York Mahkemesi Rusya'ya karşı ‘tüm yaptırımların anası’ olarak nitelendirilen tasarının hazırlayıcısı Menendez'i yolsuzluk, rüşvet ve yabancı devletlerin çıkarları için lobi faaliyeti yapmak suçlarından 11 yıl hapis cezasına çarptırdı.ABD basını Menendez'in hapis cezası kararını ağlayarak karşıladığını yazdı. New York Post gazetesinin haberinde “Bir zamanlar New Jersey'den güçlü bir senatör olan Bob Menendez, Manhattan'daki yargıçtan merhamet dileyerek ağladı ancak 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı” yorumu yapıldı.

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abd, bob menendez, new york post, manhattan, new jersey, mısır, senatör, rüşvet, yolsuzluk, lobicilik, rusya, yaptırım