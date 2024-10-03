https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/sosyal-medyadan-ataturke-hakarete-tutuklama-1088771223.html
Sosyal medyadan Atatürk'e hakarete tutuklama
Sosyal medyadan Atatürk'e hakarete tutuklama
Sputnik Türkiye
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, sosyal medyadan Atatürk'e hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı. 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T14:28+0300
2024-10-03T14:28+0300
2024-10-03T14:28+0300
türkiye
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Savaştepe Belediyesinde görevli zabıta memuru İsmail Y'nin (36), sosyal medya hesabından paylaştığı ses ve video kayıtlarındaki hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik içerikli sözleriyle ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan İsmail Y, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan İsmail Y, "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a muhalefet" ile "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/erzurumda-ataturk-bustune-zarar-veren-sahis-tutuklandi-1088566335.html
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Sosyal medyadan Atatürk'e hakarete tutuklama
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, sosyal medyadan Atatürk'e hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Savaştepe Belediyesinde görevli zabıta memuru İsmail Y'nin (36), sosyal medya hesabından paylaştığı ses ve video kayıtlarındaki hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik içerikli sözleriyle ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan İsmail Y, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan İsmail Y, "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a muhalefet" ile "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından tutuklandı.