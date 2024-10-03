https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/sosyal-medyadan-ataturke-hakarete-tutuklama-1088771223.html

Sosyal medyadan Atatürk'e hakarete tutuklama

Sosyal medyadan Atatürk'e hakarete tutuklama

Sputnik Türkiye

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, sosyal medyadan Atatürk'e hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı. 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T14:28+0300

2024-10-03T14:28+0300

2024-10-03T14:28+0300

türkiye

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Savaştepe Belediyesinde görevli zabıta memuru İsmail Y'nin (36), sosyal medya hesabından paylaştığı ses ve video kayıtlarındaki hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik içerikli sözleriyle ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan İsmail Y, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan İsmail Y, "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a muhalefet" ile "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/erzurumda-ataturk-bustune-zarar-veren-sahis-tutuklandi-1088566335.html

türkiye

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