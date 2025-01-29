https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/vapur-seferleri-iptal-mi-hangi-vapur-hatlari-sefer-yapmayacak-iste-iptal-olan-seferler-1093173085.html

Vapur seferleri iptal mi? Hangi vapur hatları sefer yapmayacak? İşte iptal olan seferler

Vapur seferleri iptal mi? Hangi vapur hatları sefer yapmayacak? İşte iptal olan seferler

Sputnik Türkiye

İstanbul'da etkili olan elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinde iptaller yaşanıyor. Şehir Hatları, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş hattında... 29.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-29T16:49+0300

2025-01-29T16:49+0300

2025-01-29T16:52+0300

türkiye

bostancı

şehir hatları

türkiye

istanbul şehir hatları aş

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İstanbul’da elverişsiz hava koşulları nedeniyle vapur seferlerinde iptaller ve güzergah değişiklikleri yaşanıyor. Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı’nda sefer düzenlemesi yapıldığı duyuruldu. Moda İskelesi’ne uğrama iptal edilirken, hattın diğer duraklara normal seferine devam edeceği belirtildi.Şehir Hatları’ndan açıklama geldiŞehir Hatları’nın resmi açıklamasında şu ifadeler yer aldı:“Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş hattı seferlerimizin Moda uğraması yapılamayacaktır.”Bu açıklamanın ardından diğer vapur hatlarıyla ilgili yeni bir iptal ya da değişiklik duyurusu yapılmadı. Ancak vatandaşların sefer saatlerini ve güzergah bilgilerini Şehir Hatları’nın resmi kanallarından takip etmeleri tavsiye ediliyor."Vapur seferleri iptal mi" sorusunun yanıtı için Şehir Hatları'ndan yapılan duyurular takip ediliyor. İşte anlık iptal olan vapur hatları için sorgulama sayfası...

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