https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/vapur-seferleri-iptal-mi-hangi-vapur-hatlari-sefer-yapmayacak-iste-iptal-olan-seferler-1093173085.html
Vapur seferleri iptal mi? Hangi vapur hatları sefer yapmayacak? İşte iptal olan seferler
Vapur seferleri iptal mi? Hangi vapur hatları sefer yapmayacak? İşte iptal olan seferler
Sputnik Türkiye
İstanbul'da etkili olan elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinde iptaller yaşanıyor. Şehir Hatları, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş hattında... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T16:49+0300
2025-01-29T16:49+0300
2025-01-29T16:52+0300
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İstanbul’da elverişsiz hava koşulları nedeniyle vapur seferlerinde iptaller ve güzergah değişiklikleri yaşanıyor. Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı’nda sefer düzenlemesi yapıldığı duyuruldu. Moda İskelesi’ne uğrama iptal edilirken, hattın diğer duraklara normal seferine devam edeceği belirtildi.Şehir Hatları’ndan açıklama geldiŞehir Hatları’nın resmi açıklamasında şu ifadeler yer aldı:“Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş hattı seferlerimizin Moda uğraması yapılamayacaktır.”Bu açıklamanın ardından diğer vapur hatlarıyla ilgili yeni bir iptal ya da değişiklik duyurusu yapılmadı. Ancak vatandaşların sefer saatlerini ve güzergah bilgilerini Şehir Hatları’nın resmi kanallarından takip etmeleri tavsiye ediliyor."Vapur seferleri iptal mi" sorusunun yanıtı için Şehir Hatları'ndan yapılan duyurular takip ediliyor. İşte anlık iptal olan vapur hatları için sorgulama sayfası...
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Vapur seferleri iptal mi? Hangi vapur hatları sefer yapmayacak? İşte iptal olan seferler
16:49 29.01.2025 (güncellendi: 16:52 29.01.2025)
İstanbul'da etkili olan elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinde iptaller yaşanıyor. Şehir Hatları, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş hattında sefer düzenlemesinin yapıldığını duyurdu. Moda iskelesine uğramayacak olan vapurlar, diğer duraklarda seferlerine devam edecek. İşte detaylar...
İstanbul’da elverişsiz hava koşulları nedeniyle vapur seferlerinde iptaller ve güzergah değişiklikleri yaşanıyor. Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı’nda sefer düzenlemesi yapıldığı duyuruldu. Moda İskelesi’ne uğrama iptal edilirken, hattın diğer duraklara normal seferine devam edeceği belirtildi.
Şehir Hatları’ndan açıklama geldi
Şehir Hatları’nın resmi açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
“Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş hattı seferlerimizin Moda uğraması yapılamayacaktır.”
Bu açıklamanın ardından diğer vapur hatlarıyla ilgili yeni bir iptal ya da değişiklik duyurusu yapılmadı. Ancak vatandaşların sefer saatlerini ve güzergah bilgilerini Şehir Hatları’nın resmi kanallarından takip etmeleri tavsiye ediliyor.
"Vapur seferleri iptal mi" sorusunun yanıtı için Şehir Hatları'ndan yapılan duyurular takip ediliyor. İşte anlık iptal olan vapur hatları i
çin sorgulama sayfası...