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Vapur seferleri iptal mi? Hangi vapur hatları sefer yapmayacak? İşte iptal olan seferler
Vapur seferleri iptal mi? Hangi vapur hatları sefer yapmayacak? İşte iptal olan seferler
Sputnik Türkiye
İstanbul'da etkili olan elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinde iptaller yaşanıyor. Şehir Hatları, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş hattında... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul’da elverişsiz hava koşulları nedeniyle vapur seferlerinde iptaller ve güzergah değişiklikleri yaşanıyor. Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı’nda sefer düzenlemesi yapıldığı duyuruldu. Moda İskelesi’ne uğrama iptal edilirken, hattın diğer duraklara normal seferine devam edeceği belirtildi.Şehir Hatları’ndan açıklama geldiŞehir Hatları’nın resmi açıklamasında şu ifadeler yer aldı:“Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş hattı seferlerimizin Moda uğraması yapılamayacaktır.”Bu açıklamanın ardından diğer vapur hatlarıyla ilgili yeni bir iptal ya da değişiklik duyurusu yapılmadı. Ancak vatandaşların sefer saatlerini ve güzergah bilgilerini Şehir Hatları’nın resmi kanallarından takip etmeleri tavsiye ediliyor."Vapur seferleri iptal mi" sorusunun yanıtı için Şehir Hatları'ndan yapılan duyurular takip ediliyor. İşte anlık iptal olan vapur hatları için sorgulama sayfası...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/aile-destek-odemesi-bitti-mi-uzatilacak-mi-aile-destek-programi-2025-devam-edecek-mi-1093172680.html
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vapur seferleri iptal mi, istanbul vapur seferleri iptal mi, şehir hatları vapur seferleri, bostancı moda karaköy kabataş vapur seferi iptal mi, moda iskelesi vapur seferleri, istanbul deniz ulaşımı iptal mi, vapur seferleri son dakika, hava muhalefeti nedeniyle iptal edilen seferler, şehir hatları iptal edilen seferler, vapur seferleri güncel durumu, istanbul vapur iptalleri, moda vapur seferleri iptal mi, moda vapur seferleri neden iptal edildi, şehir hatları güncel duyurular, vapur seferleri son durum, istanbul hava durumu vapur seferleri

Vapur seferleri iptal mi? Hangi vapur hatları sefer yapmayacak? İşte iptal olan seferler

16:49 29.01.2025 (güncellendi: 16:52 29.01.2025)
© AAGökçeada-Kabatepe hattında bazı feribot seferlerine fırtına engeli
Gökçeada-Kabatepe hattında bazı feribot seferlerine fırtına engeli - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
© AA
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İstanbul'da etkili olan elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinde iptaller yaşanıyor. Şehir Hatları, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş hattında sefer düzenlemesinin yapıldığını duyurdu. Moda iskelesine uğramayacak olan vapurlar, diğer duraklarda seferlerine devam edecek. İşte detaylar...
İstanbul’da elverişsiz hava koşulları nedeniyle vapur seferlerinde iptaller ve güzergah değişiklikleri yaşanıyor. Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı’nda sefer düzenlemesi yapıldığı duyuruldu. Moda İskelesi’ne uğrama iptal edilirken, hattın diğer duraklara normal seferine devam edeceği belirtildi.

Şehir Hatları’ndan açıklama geldi

Şehir Hatları’nın resmi açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
“Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş hattı seferlerimizin Moda uğraması yapılamayacaktır.”
Bu açıklamanın ardından diğer vapur hatlarıyla ilgili yeni bir iptal ya da değişiklik duyurusu yapılmadı. Ancak vatandaşların sefer saatlerini ve güzergah bilgilerini Şehir Hatları’nın resmi kanallarından takip etmeleri tavsiye ediliyor.
"Vapur seferleri iptal mi" sorusunun yanıtı için Şehir Hatları'ndan yapılan duyurular takip ediliyor. İşte anlık iptal olan vapur hatları için sorgulama sayfası...
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