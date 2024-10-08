https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/kadin-cinayetleri-sonrasi-biber-gazi-fiyatlari-artti-biber-gazi-kullanmak-yasal-mi-1088985062.html

Kadın cinayetleri sonrası biber gazı fiyatları arttı: Biber gazı kullanmak yasal mı?

Kadın cinayetleri sonrası biber gazı fiyatları arttı: Biber gazı kullanmak yasal mı?

Sputnik Türkiye

Son dönemlerde artan kadın cinayetlerinin ardından hafta sonu itibariyle biber gazı satışlarında artış yaşandığı ifade edildi. Siparişte yaşanan artışlar... 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T20:55+0300

2024-10-08T20:55+0300

2024-10-08T20:55+0300

türkiye

biber gazı

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kadın cinayetleri

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Yaşanan cinsel saldırıların ardından e-ticaret sitelerinde biber gazına yapılan zam oranı %300'e dayandı.Satışı yasak kullanımı da tartışmalı olan biber gazı hakkında e-ticaret firmaları fiyatlarda yükselişe gitti. Artan kadın cinayetleri ve cinsel saldırılar e-ticaret sitelerinde talep artışına neden oldu. Fiyatlarda yüzde 300'e yakın artışlar tepki çekerken biber gazı kullanımı da çoğu kullanıcı tarafından merak konusu oldu.Biber gazı kullanmak neden yasak?Sivil kişiler tarafından kullanılmasının yasaklanmasının nedenleri arasında solunum yollarında tahrişe neden olarak ölüme varan sonuçlar doğurması ön planda tutuluyor. Sivillerin kullanması durumunda kontrolünün sağlanamaması sebebi de yer alıyor. Bu sebeplerden ötürü yasak kapsamında bulunuyor.Biber gazı ile AVM'ye girilir mi?Biber gazı ile AVM'lere giriş mevzuat gereği yasak olarak ifade ediliyor. Kapalı alanlarda yayılımının fazla olması bu yasakta etkili oldu.Biber gazı fiyatları ne kadar?Biber gazı fiyatları marka ve model olarak farklılık gösterse de 400 lira ile 800 lira arasında satılıyor. Ancak sivillere satışı yasak bir ürün olarak ifade edildi.Biber gazı ev yapımı olur mu?Biber gazı fiyatlarının 80-120 lira arasından 800 liraya dayanması sonrası ev yapımı biber gazı popüler hale geldi. Evde bulunan 2 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı yağ, 1 çay kaşığı sirke ve kolonya tarifi karışımı gündem olurken uzmanlar gerçek biber gazı ürününün yerini tutamayacağını ifade etti.

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