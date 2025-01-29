https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/unlu-sanatci-gulben-ergen-savci-karsisina-cikacak-cok-uzgun-ve-kirginim-1093174786.html

Ünlü sanatçı Gülben Ergen savcı karşısına çıkacak: 'Çok üzgün ve kırgınım'

Ünlü sanatçı Gülben Ergen savcı karşısına çıkacak: 'Çok üzgün ve kırgınım'

Sputnik Türkiye

Ünlü sanatçı Gülben Ergen, Sıla bebekle ilgili yaptığı paylaşımdan dolayı şikayet üzerine başlatılan soruşturma nedeniyle savcılığa ifade vermeye gidecek. 29.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-29T17:28+0300

2025-01-29T17:28+0300

2025-01-29T17:28+0300

türkiye

gülben ergen

sıla bebek

tekirdağ

savcılık

ifade

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Sanatçı Gülben Ergen, Tekirdağ'da cinsel istismar ve darp nedeniyle hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebekle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle savcılığa ifade vermeye çağrıldı. Ergen yaşadığı durumla ilgili sosyal medyasından paylaşım yaparken, "Narin için, Rojin için, Sıla için, canı yakılan, öldürülen, istismar edilen tüm çocuklar için çabam ülkeme borcumdur. Çok üzgün ve kırgınım.." ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Tekirdağ'da hayatını kaybeden Sıla bebekle ilgili olarak sosyal medyasından bir paylaşım yapmıştı. Bu paylaşımın şikayet edilmesi üzerine savcılık tarafından ifade vermeye çağrılan Ergen, "Savcılıktan evime attığım bir tweet sebebiyle ifade vermeye gitmem için belge gelmiş" diyerek ifade vermeye gideceğini duyurdu. Çok üzgün ve kırgınımErgen yaptığı yeni paylaşımda da yarın ifadeye gideceğini belirterek, "Yarın 2 yaşında uğradığı cinsel istismar sebebiyle can veren Sıla Bebek paylaşımımda “İnsan Suretinde Yaratıklar” ifadesini kullandığım ve herkes gibi öfkemi belirttiğim için savcılığa ifade vermeye gideceğim. Narin için, Rojin için, Sıla için, canı yakılan, öldürülen, istismar edilen tüm çocuklar için çabam ülkeme borcumdur. Çok üzgün ve kırgınım...' ifadelerini kullandı.Ergen'e sosyal medyada destek mesajları yağdı. Ünlü isme; 'Yanındayız her zaman', 'Başın dik olsun', 'Bir çocuğu istismar edene insan denir mi?', 'Az bile söylemişsin' gibi yorumlar yapıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/sila-bebek-davasinda-ara-karar-verildi-1092061356.html

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gülben ergen, sıla bebek, tekirdağ, savcılık, ifade