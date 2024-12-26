https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/sila-bebek-davasinda-ara-karar-verildi-1092061356.html

Sıla bebek davasında ara karar verildi

Sıla bebek davasında ara karar verildi

Sputnik Türkiye

Cinsel istismar ve kafa travması sonucu yaşamını yitiren Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması tamamlandı. 4 sanık hakkında tutukluluk halinin... 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T15:13+0300

2024-12-26T15:13+0300

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türkiye

sıla

sıla bebek

dava

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Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin bebeğin annesi, birlikte yaşadığı kişi ve suça sürüklenen çocuklardan birinin babası ile suça sürüklenen 2 çocuğun yargılanmasına başlandı.Kapalı yapılan duruşmaya; başka dosya kapsamında 'Müstehcenlik' suçundan tutuklu bulunan sanık Sanlı Ö. ile tutuksuz sanık Kani A. ile taraf avukatları, TBMM Araştırma Komisyonu'ndan bir avukat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ve Tekirdağ Barosu'ndan da bir avukat gözlemci olarak katıldı.Anne Bakiye Yeniçeri ile suça sürüklenen çocuklar G.K. ve K.A. ise duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevlerinden SEGBİS ile bağlandı.Mahkeme heyeti, diğer baroların katılma talebini kabul etmedi. Kapalı görülen duruşmada ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, tutuklu dört sanığın bu hallerinin devam etmesine hükmetti.Davanın ikinci duruşması 5 Şubat'ta görülecek.Ne olmuştu?Malkara ilçesinde yaşayan anne B.Y, 8 Eylül'de kızı Sıla'nın uyanmadığını belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüş, yapılan muayenede bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, polise bilgi verilmişti.Bebek, beyin ameliyatının ardından entübe halde yoğun bakıma alınmıştı.Soruşturma kapsamında anne B.Y, birlikte yaşadığı S.Ö, komşuları K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. de devlet korumasına alınmıştı.Tekirdağ Baro Başkanı Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.Sıla bebek, bir ay tedavi altında tutulduğu Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde 7 Ekim'de hayatını kaybetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/narin-guran-cinayeti-davasinda-karar-cikacak-mi-israrli-soru-uzerine-coban-aglamaya-basladi-1092050437.html

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