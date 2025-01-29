https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/unlu-sanatci-fulden-urasin-baba-acisi-1093164268.html
Ünlü sanatçı Fulden Uras'ın baba acısı
Ünlü sanatçı Fulden Uras'ın baba acısı
Sputnik Türkiye
Uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan ünlü sanatçı Fulden Uras, babasını kaybetti. 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T13:11+0300
2025-01-29T13:11+0300
2025-01-29T13:11+0300
yaşam
fulden uras
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Sağlık sorunları nedeniyle son 13 yılda 24 kez ameliyat masasına yatan ünlü sanatçı Fulden Uras, bu kez de baba acısıyla sarsıldı. Uras, babası Mutlu Otman'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. 'Bensiz Olsun', 'Aşkından Ölmem Mi Lazım', 'Ben Ağlarım', 'Arada Bir' gibi şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı Fulden Uras bir süredir sağlık problemleriyle mücadele ediyordu. 24 kez ameliyat masasına yatan ünlü isim babasını kaybetti. Fulden Uras, dün entübe edildiğini söylediği babasının yaşamını yitirdiğini; "Babacığımı kaybettik. Doyamadım sana babam" sözleriyle dile getirdi.Annesini de enfeksiyon nedeniyle kaybetmiştiFulden Uras'ın annesi Müge Akkoyunlu, 2017 yılında geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/ziyaretci-yasak-demisti-tedavisi-suren-tanyeli-influenza-oldu-1092970117.html
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fulden uras, fulden uras babası kim, fulden uras hasta mı
fulden uras, fulden uras babası kim, fulden uras hasta mı
Ünlü sanatçı Fulden Uras'ın baba acısı
Uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan ünlü sanatçı Fulden Uras, babasını kaybetti.
Sağlık sorunları nedeniyle son 13 yılda 24 kez ameliyat masasına yatan ünlü sanatçı Fulden Uras, bu kez de baba acısıyla sarsıldı. Uras, babası Mutlu Otman'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
'Bensiz Olsun', 'Aşkından Ölmem Mi Lazım', 'Ben Ağlarım', 'Arada Bir' gibi şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı Fulden Uras bir süredir sağlık problemleriyle mücadele ediyordu. 24 kez ameliyat masasına yatan ünlü isim babasını kaybetti. Fulden Uras, dün entübe edildiğini söylediği babasının yaşamını yitirdiğini; "Babacığımı kaybettik. Doyamadım sana babam" sözleriyle dile getirdi.
Annesini de enfeksiyon nedeniyle kaybetmişti
Fulden Uras'ın annesi Müge Akkoyunlu, 2017 yılında geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.