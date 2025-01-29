https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/unlu-sanatci-fulden-urasin-baba-acisi-1093164268.html

Ünlü sanatçı Fulden Uras'ın baba acısı

Ünlü sanatçı Fulden Uras'ın baba acısı

Sputnik Türkiye

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan ünlü sanatçı Fulden Uras, babasını kaybetti. 29.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-29T13:11+0300

2025-01-29T13:11+0300

2025-01-29T13:11+0300

yaşam

fulden uras

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/08/1053591876_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_40c25f228a1da1f9a23b0e9d157a2a73.jpg

Sağlık sorunları nedeniyle son 13 yılda 24 kez ameliyat masasına yatan ünlü sanatçı Fulden Uras, bu kez de baba acısıyla sarsıldı. Uras, babası Mutlu Otman'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. 'Bensiz Olsun', 'Aşkından Ölmem Mi Lazım', 'Ben Ağlarım', 'Arada Bir' gibi şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı Fulden Uras bir süredir sağlık problemleriyle mücadele ediyordu. 24 kez ameliyat masasına yatan ünlü isim babasını kaybetti. Fulden Uras, dün entübe edildiğini söylediği babasının yaşamını yitirdiğini; "Babacığımı kaybettik. Doyamadım sana babam" sözleriyle dile getirdi.Annesini de enfeksiyon nedeniyle kaybetmiştiFulden Uras'ın annesi Müge Akkoyunlu, 2017 yılında geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/ziyaretci-yasak-demisti-tedavisi-suren-tanyeli-influenza-oldu-1092970117.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fulden uras, fulden uras babası kim, fulden uras hasta mı