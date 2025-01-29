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Ümit Özdağ: Cezaevinde ilk 2 gün hayatımda hiç uyumadığım kadar uyudum
Ümit Özdağ: Cezaevinde ilk 2 gün hayatımda hiç uyumadığım kadar uyudum
Sputnik Türkiye
Tutuklanan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, gazeteci Barış Pehlivan'a verdiği röportajda cezaevindeki ilk günlerini anlattı. "Cezaevinde ilk 2 gün hayatımda... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
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türkiye
ümit özdağ
silivri cezaevi
barış pehlivan
kaşif kozinoğlu
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Gazeteci Barış Pehlivan'ın bugünkü köşe yazısında gözaltına alınmadan önce Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptığı röportaja yer verildi.Özdağ'a Avukat Hilmi Güllü aracılığıyla sorularını ileten Pehlivan'ın "Silivri Cezaevi’ndeki yaşamınız nasıl geçiyor?" sorusuna ilk 2 gün hayatında hiç uyumadığı kadar uyuduğu yanıtı veren Ümit Özdağ şunları ifade etti:'Güvenlik konusunda çok hassas bir şekilde dikkat ediliyor'"Birçok farklı davadan tutuklu insanla aynı cezaevindesiniz. Bu açıdan bakınca Silivri Cezaevi izlenimleriniz nedir?" sorusuna Özdağ'ın yanıtı ise şöyle:Tutuklanmadan önce Kaşif Kozinoğlu gibi suikasta uğramaktan endişe duyduğunu dile getiren Ümit Özdağ'a Barış Pehlivan endişesinin kaynağını sordu. Özdağ, aldığı bir duyumdan şöyle bahsetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/umit-ozdag-ugur-dundarin-programina-mektup-gonderdi-1092953365.html
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Ümit Özdağ: Cezaevinde ilk 2 gün hayatımda hiç uyumadığım kadar uyudum

22:17 29.01.2025
© Sputnik / Osman Nuri CeritÜmit Özdağ
Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
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Tutuklanan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, gazeteci Barış Pehlivan'a verdiği röportajda cezaevindeki ilk günlerini anlattı. "Cezaevinde ilk 2 gün hayatımda hiç uyumadığım kadar uyudum" diyen Özdağ, tutuklanmadan önce, Kaşif Kozinoğlu gibi suikasta uğramaktan endişe etmesiyle ilgili de yorum yaptı.
Gazeteci Barış Pehlivan'ın bugünkü köşe yazısında gözaltına alınmadan önce Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptığı röportaja yer verildi.
Özdağ'a Avukat Hilmi Güllü aracılığıyla sorularını ileten Pehlivan'ın "Silivri Cezaevi’ndeki yaşamınız nasıl geçiyor?" sorusuna ilk 2 gün hayatında hiç uyumadığı kadar uyuduğu yanıtı veren Ümit Özdağ şunları ifade etti:

İlk gün 10 saat, ikinci gün 12 saat uyumuşum. Her gün sabah tek kişilik odada küçük bir sporun ardından kahvaltı ile güne başlıyorum. Sonra notlarım üzerinde çalışıp avukat görüşmelerine hazırlanıyorum. Günlük dört gazeteye abone oldum. Bu gazeteler Cumhuriyet, Sözcü, Nefes ve Hürriyet ancak Hürriyet’te okunacak bir şey kalmamış. Bir aylık aboneliğim bitince sonlandıracağım ve Korkusuz’a abone olacağım. Daha sonra görüşmelerim başlıyor.

Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli baro başkanları ikinci gün ziyaretime geldiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Günde ortalama 12 avukat görüşmesi yapıyorum. Görüşmelerim gecenin geç saatlerine kadar sürüyor. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili sayın Lütfü Türkkan ziyaretime geldi, kendisine teşekkür ediyorum.

Barış Bey, tabii siz biliyorsunuz, deneyimlisiniz. Hapishaneye ilk “taşınınca” yeniden bir ev kurulmuş gibi oluyor. İlk gece kantin listesine baktığımda “Bunlar neden lazım olacak ki” dediğim birçok şeyin siparişini üçüncü gün verdim. Şimdi limon sıkma makinem bile var.

Cezaevi düzgün yönetilen, personelinin devlet terbiyesi almış olduğu çok dikkatli ve itinalı bir ortama sahip. Benim güvenliğim için de özel bir önem veriliyor. Çünkü çok yakın mesafemde değişik terör örgütlerinin üyeleri kalıyor. Bir anti terör uzmanı olarak örgüt üyeleri ile aynı cezaevine, terör savcısı unvanı taşıyan ama terörizm konusunda ancak benim öğrencimin öğrencisi olabilecek bir kişi tarafından sevk edildim. Garip bir durum.

'Güvenlik konusunda çok hassas bir şekilde dikkat ediliyor'

"Birçok farklı davadan tutuklu insanla aynı cezaevindesiniz. Bu açıdan bakınca Silivri Cezaevi izlenimleriniz nedir?" sorusuna Özdağ'ın yanıtı ise şöyle:

Hemen hemen hiçbir izlenimim yok. Çünkü ben geçerken koridorların boş olmasına dikkat ediliyor. Koridorda birisi varsa ben başka bir koridordan geçiyorum. Güvenlik konusunda çok hassas bir şekilde dikkat ediliyor. Avukat görüşmesinde normalde kilitlenmeyen görüşme kabininin kapısı kilitleniyor. Görüşme sırasında yan kabin boş tutuluyor. Bu yüzden bir gözlemim yok.

Tutuklanmadan önce Kaşif Kozinoğlu gibi suikasta uğramaktan endişe duyduğunu dile getiren Ümit Özdağ'a Barış Pehlivan endişesinin kaynağını sordu. Özdağ, aldığı bir duyumdan şöyle bahsetti:

Yaklaşık 1.5 yıl önce bir duyum aldım. Bu konuda yapılan toplantıya tesadüfen şahit olan bir kişi, konuşulanları bir dostuma iletmiş. Dostum da bana iletti. Konuşmada; tutuklanacağım, tutuklandıktan sonra cezaevinde çok ağır psikolojik şartlarla karşılaşacağım, depresyona girip çökeceğim ve öleceğim konuşulmuş. Bu konuşmanın kimler tarafından ve nerede yapıldığını aşağı yukarı biliyorum. Hayal kırıklığı yaşayacaklar.

Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
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22 Ocak, 21:58
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