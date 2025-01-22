https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/umit-ozdag-ugur-dundarin-programina-mektup-gonderdi-1092953365.html
Ümit Özdağ Uğur Dündar'ın programına mektup gönderdi
Ümit Özdağ Uğur Dündar'ın programına mektup gönderdi
Sputnik Türkiye
Tutuklanan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, cezaevinden gazeteci Uğur Dübdar'ın televizyon programına mektup göndererek gözaltına alınma ve tutuklanma... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T21:58+0300
2025-01-22T21:58+0300
2025-01-22T21:58+0300
türkiye
ümit özdağ
istanbul
kayseri emniyet müdürlüğü
zafer partisi
kayseri
ankara
mektup
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sözcü TV'de yayınlanan Uğur Dündar'ın Arena programına Zafer Partisi Genel Başkan yardımcısı Ali Şehirlioğlu aracılığıyla el yazısıyla yazdığı bir mektup gönderdi.Ergenekon ve Balyoz kumpas davalarında yapılan kumpaslara benzer bir kumpas ile tutuklandığını belirten Özdağ mektubunda şunları yazdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/ozdag-hakkinda-savciligin-sevk-raporu-kayseride-gerceklesen-olaylara-katilanlari-etkilemis-oldugu-1092918239.html
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kayseri
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ümit özdağ, istanbul, kayseri emniyet müdürlüğü, zafer partisi, kayseri, ankara, mektup
ümit özdağ, istanbul, kayseri emniyet müdürlüğü, zafer partisi, kayseri, ankara, mektup
Ümit Özdağ Uğur Dündar'ın programına mektup gönderdi
Tutuklanan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, cezaevinden gazeteci Uğur Dübdar'ın televizyon programına mektup göndererek gözaltına alınma ve tutuklanma süreçlerinin ayrıntısını anlattı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sözcü TV'de yayınlanan Uğur Dündar'ın Arena programına Zafer Partisi Genel Başkan yardımcısı Ali Şehirlioğlu aracılığıyla el yazısıyla yazdığı bir mektup gönderdi.
Ergenekon ve Balyoz kumpas davalarında yapılan kumpaslara benzer bir kumpas ile tutuklandığını belirten Özdağ mektubunda şunları yazdı:
"Cumhurbaşkanına hakaret suçu ile Ankara'da tutuklandım. İstanbul'a zaman zaman 150 kilometrelik süratle getirildim. Gece İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde genç polis kardeşlerimizin özen ve nezaketine rağmen yukarıdan verildiği anlaşılan 30 santimetre genişliğindeki bir bank üzerinde geceyi geçirmek zorunda kaldım. Genç polis kardeşlerim bana bir battaniye verdiler. Sabah 10.00'da Çağlayan Adliyesi'ne gideceğimiz söylendi ancak saat 13.30'da götürebildiler. Çünkü Cumhurbaşkanına hakaret suçu işlemediğimi anlamışlardı. Bunun için yeni bir dosya oluşturmak amacıyla Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından bir rapor istendi. O rapor gelene kadar benim adliyeye gelmemei bekletmişler. 2020, 2021, 2022'de attığım x'ler ile ki hiçbirisi Kayseri olaylarıyla ilgili değil Kayseri olayları arasında irtibat kurarak tutuklama yaptılar. Bu inanılmaz hukuk cinayetlerinden birisidir. Amaç Ümit Özdağ ve Zafer Partisi'ni susturmaktır. Ümit Özdağ ve Zafer Partisi susunca Öcalan'ı serbest bırakmak daha kolay olacaktır diye düşünüyorlar."