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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/ukrayna-ihasi-rus-koyunde-bir-kadin-ile-iki-yasindaki-cocugunu-oldurdu-1093169934.html
Ukrayna İHA’sı Rus köyünde bir kadın ile iki yaşındaki çocuğunu öldürdü
Ukrayna İHA’sı Rus köyünde bir kadın ile iki yaşındaki çocuğunu öldürdü
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu’na bağlı Belgorod Bölgesi’nin Razumnoye köyünde, Ukrayna ordusunun insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirdiği saldırıda bir kadın ile iki... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T14:49+0300
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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, “Belgorod Bölgesi’nin Razumnoye köyünde, bir eve düzenlenen insansız hava aracı saldırısı sonucunda en kötü şey oldu, iki yaşında bir çocuk ve annesi öldü” diye yazdı.Gladkov, “Evde bir çocuk daha ve babası vardı. Onlar yaralandı. Her ikisi hastaneye kaldırıldı” ifadesini kullandı.Evin kısmen yıkıldığını bildiren Vali, olay yerinde acil müdahale ekiplerinin çalıştığını, evin de askerler tarafından korumaya alındığını belirtti.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece Rusya’nın dokuz bölgesinde 104 Ukrayna İHA’sının engellendiğini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/rusya-savunma-bakanligi-donetskte-bir-koy-daha-ukrayna-isgalinden-kurtarildi-1093164101.html
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rusya, rusya federasyonu, belgorod, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, sivil ölümü, rusya savunma bakanlığı
rusya, rusya federasyonu, belgorod, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, sivil ölümü, rusya savunma bakanlığı

Ukrayna İHA’sı Rus köyünde bir kadın ile iki yaşındaki çocuğunu öldürdü

14:49 29.01.2025
© FotoğrafUkrayna'nın İHA saldırısında Rusya'nın Belgorod Bölgesi'ndeki Razumnoye köyünde bir kadın ve iki yaşındaki çocuğu öldü
Ukrayna'nın İHA saldırısında Rusya'nın Belgorod Bölgesi'ndeki Razumnoye köyünde bir kadın ve iki yaşındaki çocuğu öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
© Fotoğraf
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Rusya Federasyonu’na bağlı Belgorod Bölgesi’nin Razumnoye köyünde, Ukrayna ordusunun insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirdiği saldırıda bir kadın ile iki yaşındaki çocuğunun hayatını kaybettiği belirtildi.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, “Belgorod Bölgesi’nin Razumnoye köyünde, bir eve düzenlenen insansız hava aracı saldırısı sonucunda en kötü şey oldu, iki yaşında bir çocuk ve annesi öldü” diye yazdı.
Gladkov, “Evde bir çocuk daha ve babası vardı. Onlar yaralandı. Her ikisi hastaneye kaldırıldı” ifadesini kullandı.
Evin kısmen yıkıldığını bildiren Vali, olay yerinde acil müdahale ekiplerinin çalıştığını, evin de askerler tarafından korumaya alındığını belirtti.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece Rusya’nın dokuz bölgesinde 104 Ukrayna İHA’sının engellendiğini duyurmuştu.
Rusya'nın Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
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