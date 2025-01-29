https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/ukrayna-ihasi-rus-koyunde-bir-kadin-ile-iki-yasindaki-cocugunu-oldurdu-1093169934.html

Ukrayna İHA’sı Rus köyünde bir kadın ile iki yaşındaki çocuğunu öldürdü

Ukrayna İHA’sı Rus köyünde bir kadın ile iki yaşındaki çocuğunu öldürdü

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyonu’na bağlı Belgorod Bölgesi’nin Razumnoye köyünde, Ukrayna ordusunun insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirdiği saldırıda bir kadın ile iki... 29.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-29T14:49+0300

2025-01-29T14:49+0300

2025-01-29T14:45+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya federasyonu

belgorod

ukrayna

ukrayna ordusu

insansız hava aracı (iha)

iha

sivil ölümü

rusya savunma bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1d/1093169773_24:0:1576:873_1920x0_80_0_0_864da8b8f50f50986406b1e1623d1e7b.jpg

Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, “Belgorod Bölgesi’nin Razumnoye köyünde, bir eve düzenlenen insansız hava aracı saldırısı sonucunda en kötü şey oldu, iki yaşında bir çocuk ve annesi öldü” diye yazdı.Gladkov, “Evde bir çocuk daha ve babası vardı. Onlar yaralandı. Her ikisi hastaneye kaldırıldı” ifadesini kullandı.Evin kısmen yıkıldığını bildiren Vali, olay yerinde acil müdahale ekiplerinin çalıştığını, evin de askerler tarafından korumaya alındığını belirtti.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece Rusya’nın dokuz bölgesinde 104 Ukrayna İHA’sının engellendiğini duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/rusya-savunma-bakanligi-donetskte-bir-koy-daha-ukrayna-isgalinden-kurtarildi-1093164101.html

rusya

rusya federasyonu

belgorod

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya federasyonu, belgorod, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, sivil ölümü, rusya savunma bakanlığı