https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/ukrayna-ihasi-rus-koyunde-bir-kadin-ile-iki-yasindaki-cocugunu-oldurdu-1093169934.html
Ukrayna İHA’sı Rus köyünde bir kadın ile iki yaşındaki çocuğunu öldürdü
Ukrayna İHA’sı Rus köyünde bir kadın ile iki yaşındaki çocuğunu öldürdü
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu’na bağlı Belgorod Bölgesi’nin Razumnoye köyünde, Ukrayna ordusunun insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirdiği saldırıda bir kadın ile iki... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T14:49+0300
2025-01-29T14:49+0300
2025-01-29T14:45+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya federasyonu
belgorod
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
iha
sivil ölümü
rusya savunma bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1d/1093169773_24:0:1576:873_1920x0_80_0_0_864da8b8f50f50986406b1e1623d1e7b.jpg
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, “Belgorod Bölgesi’nin Razumnoye köyünde, bir eve düzenlenen insansız hava aracı saldırısı sonucunda en kötü şey oldu, iki yaşında bir çocuk ve annesi öldü” diye yazdı.Gladkov, “Evde bir çocuk daha ve babası vardı. Onlar yaralandı. Her ikisi hastaneye kaldırıldı” ifadesini kullandı.Evin kısmen yıkıldığını bildiren Vali, olay yerinde acil müdahale ekiplerinin çalıştığını, evin de askerler tarafından korumaya alındığını belirtti.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece Rusya’nın dokuz bölgesinde 104 Ukrayna İHA’sının engellendiğini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/rusya-savunma-bakanligi-donetskte-bir-koy-daha-ukrayna-isgalinden-kurtarildi-1093164101.html
rusya
rusya federasyonu
belgorod
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1d/1093169773_218:0:1382:873_1920x0_80_0_0_6ea0b7c82966a9d2c12bd777d6643d8d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya federasyonu, belgorod, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, sivil ölümü, rusya savunma bakanlığı
rusya, rusya federasyonu, belgorod, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, sivil ölümü, rusya savunma bakanlığı
Ukrayna İHA’sı Rus köyünde bir kadın ile iki yaşındaki çocuğunu öldürdü
Rusya Federasyonu’na bağlı Belgorod Bölgesi’nin Razumnoye köyünde, Ukrayna ordusunun insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirdiği saldırıda bir kadın ile iki yaşındaki çocuğunun hayatını kaybettiği belirtildi.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, “Belgorod Bölgesi’nin Razumnoye köyünde, bir eve düzenlenen insansız hava aracı saldırısı sonucunda en kötü şey oldu, iki yaşında bir çocuk ve annesi öldü” diye yazdı.
Gladkov, “Evde bir çocuk daha ve babası vardı. Onlar yaralandı. Her ikisi hastaneye kaldırıldı” ifadesini kullandı.
Evin kısmen yıkıldığını bildiren Vali, olay yerinde acil müdahale ekiplerinin çalıştığını, evin de askerler tarafından korumaya alındığını belirtti.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece Rusya’nın dokuz bölgesinde 104 Ukrayna İHA’sının engellendiğini duyurmuştu.