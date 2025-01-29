https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/rusya-savunma-bakanligi-donetskte-bir-koy-daha-ukrayna-isgalinden-kurtarildi-1093164101.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk’te bir koy daha Ukrayna işgalinden kurtarıldı

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk’te bir koy daha Ukrayna işgalinden kurtarıldı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, aktif taarruz eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşim merkezinin daha kontrole geçirildiğini belirtti. 29.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-29T12:54+0300

2025-01-29T12:54+0300

2025-01-29T13:00+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

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özel askeri harekat

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birimlerinin aktif eylemleri sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Novoyelizavetovka köyü Ukrayna işgalinden kurtarıldı. Düşmanın kaybı 520 asker, bir tank ve yedi zırhlı savaş aracı oldu.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşman güçleri bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 30 asker ve bir zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu’na bağlı birlikler taktik konumunu iyileştirdi. Düşman güçlerin 320 askeri etkisiz hale getirilirken bir tank ve biri ABD yapımı M113 üç zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı. Ukrayna silahlı oluşumları 220 asker ve üç zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu da düşman savunmasının derinliklerine ilerleyişini sürdürerek 135 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi ve bir tank imha edildi.‘Dnepr’ Askeri Grubu güçleri kararlı eylemler sonucu Ukraynalı ordusunun bu istikametteki kaybı 50’den fazla asker oldu.Ukrayna’nın 156 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu hava üslerinin altyapısı, insansız hava ve deniz araçlarının üretildiği atölyeler ve depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 165 uçak tipi insansız hava aracını imha etti.

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