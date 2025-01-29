https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/turkiyenin-en-zengin-is-insani-mehmet-emin-karaahmet-atmye-carpti-1093180076.html

Türkiye’nin en zengin iş insanı Mehmet Emin Karaahmet, ATM’ye çarptı

Türkiye’nin en zengin iş insanı Mehmet Emin Karaahmet, ATM’ye çarptı

Sputnik Türkiye

2010 yılında 4 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin iş insanı olarak gösterilen Karaahmet, Etiler’de aracını kullanırken direksiyon hakimiyetini... 29.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-29T22:42+0300

2025-01-29T22:42+0300

2025-01-29T22:42+0300

türkiye

kaza

kaza sebebi

trafik kazası

atm

ortak atm

araba

araba kazası

zengin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1d/1093179709_0:24:716:427_1920x0_80_0_0_27ba650e6472647df9a1c970d6f77e4a.jpg

Dünyanın En Zenginleri listesine giren tek Türk iş insanı olarak bilinen Mehmet Emin Karaahmet, talihsiz bir kaza ile gündeme geldi.Forbes’in 2010 yılında açıkladığı Dünyanın En Zenginleri listesine giren ve 4 milyar dolarlık servetiyle en zengin Türk iş insanı olarak gösterilen Mehmet Emin Karaahmet, trafik kazası geçirdi. Etiler’de seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden Karaahmet, aracıyla bir ATM’ye çarptı. Kazayla ilgili yetkililer inceleme başlatırken, olayda herhangi bir yaralanma olup olmadığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Mehmet Emin Karaahmet kimdir?1 Nisan 1944'te Mersin'in Tarsus ilçesinde doğan Mehmet Emin Karamehmet lise eğitimini Tarsus Amerikan Koleji ve Robert Kolej'de tamamladıktan sonra, İngiltere'de Dover College'da ekonomi eğitimi aldı. Çukurova Holding'in sahibi olarak tanınan Karamehmet, Turkcell, Yapı Kredi Bankası, Pamukbank, Superonline, Genel Sigorta, KVK ve Digiturk'ün sahibi olarak bilinir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/kirsehirde-zincirleme-kaza-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1092381270.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kaza, kaza sebebi, trafik kazası, atm, ortak atm, araba, araba kazası, zengin