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Türkiye’nin en zengin iş insanı Mehmet Emin Karaahmet, ATM’ye çarptı
Türkiye’nin en zengin iş insanı Mehmet Emin Karaahmet, ATM’ye çarptı
Sputnik Türkiye
2010 yılında 4 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin iş insanı olarak gösterilen Karaahmet, Etiler’de aracını kullanırken direksiyon hakimiyetini... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T22:42+0300
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Dünyanın En Zenginleri listesine giren tek Türk iş insanı olarak bilinen Mehmet Emin Karaahmet, talihsiz bir kaza ile gündeme geldi.Forbes’in 2010 yılında açıkladığı Dünyanın En Zenginleri listesine giren ve 4 milyar dolarlık servetiyle en zengin Türk iş insanı olarak gösterilen Mehmet Emin Karaahmet, trafik kazası geçirdi. Etiler’de seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden Karaahmet, aracıyla bir ATM’ye çarptı. Kazayla ilgili yetkililer inceleme başlatırken, olayda herhangi bir yaralanma olup olmadığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Mehmet Emin Karaahmet kimdir?1 Nisan 1944'te Mersin'in Tarsus ilçesinde doğan Mehmet Emin Karamehmet lise eğitimini Tarsus Amerikan Koleji ve Robert Kolej'de tamamladıktan sonra, İngiltere'de Dover College'da ekonomi eğitimi aldı. Çukurova Holding'in sahibi olarak tanınan Karamehmet, Turkcell, Yapı Kredi Bankası, Pamukbank, Superonline, Genel Sigorta, KVK ve Digiturk'ün sahibi olarak bilinir.
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kaza, kaza sebebi, trafik kazası, atm, ortak atm, araba, araba kazası, zengin
kaza, kaza sebebi, trafik kazası, atm, ortak atm, araba, araba kazası, zengin

Türkiye’nin en zengin iş insanı Mehmet Emin Karaahmet, ATM’ye çarptı

22:42 29.01.2025
© AAMehmet Emin Karaahmet
Mehmet Emin Karaahmet - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
© AA
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2010 yılında 4 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin iş insanı olarak gösterilen Karaahmet, Etiler’de aracını kullanırken direksiyon hakimiyetini kaybederek bir ATM’ye çarptı. Kazada can kaybı veya yaralanma olup olmadığına dair detaylar henüz netlik kazanmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Dünyanın En Zenginleri listesine giren tek Türk iş insanı olarak bilinen Mehmet Emin Karaahmet, talihsiz bir kaza ile gündeme geldi.
Forbes’in 2010 yılında açıkladığı Dünyanın En Zenginleri listesine giren ve 4 milyar dolarlık servetiyle en zengin Türk iş insanı olarak gösterilen Mehmet Emin Karaahmet, trafik kazası geçirdi. Etiler’de seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden Karaahmet, aracıyla bir ATM’ye çarptı. Kazayla ilgili yetkililer inceleme başlatırken, olayda herhangi bir yaralanma olup olmadığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Mehmet Emin Karaahmet kimdir?

1 Nisan 1944'te Mersin'in Tarsus ilçesinde doğan Mehmet Emin Karamehmet lise eğitimini Tarsus Amerikan Koleji ve Robert Kolej'de tamamladıktan sonra, İngiltere'de Dover College'da ekonomi eğitimi aldı. Çukurova Holding'in sahibi olarak tanınan Karamehmet, Turkcell, Yapı Kredi Bankası, Pamukbank, Superonline, Genel Sigorta, KVK ve Digiturk'ün sahibi olarak bilinir.
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