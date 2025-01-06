https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/kirsehirde-zincirleme-kaza-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1092381270.html

Kırşehir'de zincirleme kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kırşehir'de zincirleme kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sputnik Türkiye

Kırşehir'de işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T10:00+0300

2025-01-06T10:00+0300

2025-01-06T10:25+0300

türkiye

kırşehir

kaza

son dakika

zincirleme kaza

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/06/1092381417_0:83:2907:1718_1920x0_80_0_0_6732d42a259c97ce52b32f98c1489f53.jpg

Kırşehir'de işçi servisinin karıştığı büyük bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Kırşehir-Kaman karayolu Karakurt köyü yakınlarında sera işçilerini taşıyan servis ile 2 otomobil çarpıştı.Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Kırşehir'deki hastanelere sevk ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/kulislerde-emekliye-zam-hareketliligi-en-dusuk-emekli-maasi-icin-2-rakam-belli-oldu-refah-payi-1092378861.html

türkiye

kırşehir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kırşehir, kaza, son dakika, zincirleme kaza