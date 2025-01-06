https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/kirsehirde-zincirleme-kaza-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1092381270.html
Kırşehir'de zincirleme kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kırşehir'de zincirleme kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Sputnik Türkiye
Kırşehir'de işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T10:00+0300
2025-01-06T10:00+0300
2025-01-06T10:25+0300
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kaza
son dakika
zincirleme kaza
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Kırşehir'de işçi servisinin karıştığı büyük bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Kırşehir-Kaman karayolu Karakurt köyü yakınlarında sera işçilerini taşıyan servis ile 2 otomobil çarpıştı.Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Kırşehir'deki hastanelere sevk ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/kulislerde-emekliye-zam-hareketliligi-en-dusuk-emekli-maasi-icin-2-rakam-belli-oldu-refah-payi-1092378861.html
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kırşehir, kaza, son dakika, zincirleme kaza
kırşehir, kaza, son dakika, zincirleme kaza
Kırşehir'de zincirleme kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
10:00 06.01.2025 (güncellendi: 10:25 06.01.2025)
Kırşehir'de işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.
Kırşehir'de işçi servisinin karıştığı büyük bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kırşehir-Kaman karayolu Karakurt köyü yakınlarında sera işçilerini taşıyan servis ile 2 otomobil çarpıştı.
Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kırşehir'deki hastanelere sevk ediliyor.