https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/turkiye-kalp-krizi-kaynakli-olumlerde-ab-birincisi-oldu-1093177060.html
Türkiye, kalp krizi kaynaklı ölümlerde AB birincisi oldu
Türkiye, kalp krizi kaynaklı ölümlerde AB birincisi oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye, kalp krizi kaynaklı ölümlerde Avrupa Birliği ülkeleri arasında birinci sıraya yükseldi. Uzmanlar, her yıl yaklaşık 300 bin kişinin kalp krizi... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T18:58+0300
2025-01-29T18:58+0300
2025-01-29T18:58+0300
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dünya sağlık örgütü (dsö)
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kalp çarpıntısı
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Kalp krizi kaynaklı ölümlerde Avrupa’da ilk sırada yer alan Türkiye’de, uzmanlar erken teşhis ve müdahalenin hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.Uluslararası Minimal İnvaziv Kardiyotorasik Cerrahi Derneği üyesi Prof. Dr. Serkan Durdu, Türkiye’de her 100 bin kişiden yaklaşık 353'ünün kalp krizi geçirdiğini belirtti. Habertürk'e göre; Almanya'da bu oranın 399, Fransa’da 179, Birleşik Krallık’ta ise 149 olduğunu ifade eden Prof. Durdu, Türkiye’deki en büyük sorunun, kriz sonrası hayatta kalma oranının düşüklüğü olduğunu vurguladı.Prof. Durdu “Türkiye’de kalp krizi sonrası ölüm oranı yüzde 66 seviyesinde. Yani kriz geçirenlerin üçte ikisi hayatını kaybediyor. Bu oran Almanya’da yüzde 45, Fransa’da yüzde 33, Birleşik Krallık’ta ise yüzde 30. Bu tablo, acil müdahale sistemlerimizin güçlendirilmesi gerektiğini açıkça gösteriyor” dedi.Kalp krizinin sinsi ilerleyebileceğini belirten Durdu, göğüs ağrısı, nefes darlığı, terleme ve çarpıntı gibi belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. Doktor Durdu “Bu belirtileri fark edenlerin vakit kaybetmeden 112 acil yardım hattını araması ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurması hayati önem taşıyor” diye ekledi. Türkiye’de kalp krizi oranlarının yüksek olmasının başlıca nedenlerinden birinin sağlık sistemine erken erişimdeki zorluklar olduğunu belirten Prof. Durdu, halkın kalp sağlığı konusunda daha bilinçli olması gerektiğini ifade etti.Kalp krizinden korunmanın mümkün olduğunu vurgulayan uzman isim dengeli beslenme, düzenli egzersiz, sigaradan uzak durma ve stresi yönetmenin önemine değindi. Kalp sağlığı konusunda endişe duyan hastaların kontrole gitmesi istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/kalbinden-operasyon-geciren-unlu-oyuncu-elvin-levinler-babasini-kaybetti-1093176923.html
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sağlık, sağlık bakanı, dünya sağlık örgütü (dsö), sağlık bakanlığı, dünya sağlık örgütü (who), kalp, kalp krizi, kalp çarpıntısı, kalp hastalıkları, kalp yetmezliği, kalp damar hastalığı
sağlık, sağlık bakanı, dünya sağlık örgütü (dsö), sağlık bakanlığı, dünya sağlık örgütü (who), kalp, kalp krizi, kalp çarpıntısı, kalp hastalıkları, kalp yetmezliği, kalp damar hastalığı
Türkiye, kalp krizi kaynaklı ölümlerde AB birincisi oldu
Türkiye, kalp krizi kaynaklı ölümlerde Avrupa Birliği ülkeleri arasında birinci sıraya yükseldi. Uzmanlar, her yıl yaklaşık 300 bin kişinin kalp krizi geçirdiğini ve bu vakaların yüzde 66’sının ölümle sonuçlandığını belirtti. Kalp ve damar hastalıklarının ülkede en önemli ölüm nedenlerinden biri olmaya devam ettiği açıklandı.
Kalp krizi kaynaklı ölümlerde Avrupa’da ilk sırada yer alan Türkiye’de, uzmanlar erken teşhis ve müdahalenin hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.
Uluslararası Minimal İnvaziv Kardiyotorasik Cerrahi Derneği üyesi Prof. Dr. Serkan Durdu, Türkiye’de her 100 bin kişiden yaklaşık 353'ünün kalp krizi geçirdiğini belirtti. Habertürk'e göre; Almanya'da bu oranın 399, Fransa’da 179, Birleşik Krallık’ta ise 149 olduğunu ifade eden Prof. Durdu, Türkiye’deki en büyük sorunun, kriz sonrası hayatta kalma oranının düşüklüğü olduğunu vurguladı.
Prof. Durdu “Türkiye’de kalp krizi sonrası ölüm oranı yüzde 66 seviyesinde. Yani kriz geçirenlerin üçte ikisi hayatını kaybediyor. Bu oran Almanya’da yüzde 45, Fransa’da yüzde 33, Birleşik Krallık’ta ise yüzde 30. Bu tablo, acil müdahale sistemlerimizin güçlendirilmesi gerektiğini açıkça gösteriyor” dedi.
Kalp krizinin sinsi ilerleyebileceğini belirten Durdu, göğüs ağrısı, nefes darlığı, terleme ve çarpıntı gibi belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. Doktor Durdu “Bu belirtileri fark edenlerin vakit kaybetmeden 112 acil yardım hattını araması ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurması hayati önem taşıyor” diye ekledi. Türkiye’de kalp krizi oranlarının yüksek olmasının başlıca nedenlerinden birinin sağlık sistemine erken erişimdeki zorluklar olduğunu belirten Prof. Durdu, halkın kalp sağlığı konusunda daha bilinçli olması gerektiğini ifade etti.
Kalp krizinden korunmanın mümkün olduğunu vurgulayan uzman isim dengeli beslenme, düzenli egzersiz, sigaradan uzak durma ve stresi yönetmenin önemine değindi. Kalp sağlığı konusunda endişe duyan hastaların kontrole gitmesi istendi.