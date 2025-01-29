https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/kalbinden-operasyon-geciren-unlu-oyuncu-elvin-levinler-babasini-kaybetti-1093176923.html

Kalbinden operasyon geçiren ünlü oyuncu Elvin Levinler babasını kaybetti

Kalbinden operasyon geçiren ünlü oyuncu Elvin Levinler babasını kaybetti

Sputnik Türkiye

Kalbinden operasyon geçiren ünlü oyuncu Elvin Levinler, babasını kaybettiğini duyurdu. 29.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-29T18:41+0300

2025-01-29T18:41+0300

2025-01-29T18:41+0300

yaşam

elvin levinler

kalp

koroner kalp hastalığı

kalp hastalıkları

babasını kaybetti

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Alemin Kralı, İnadına Aşk gibi bir çok dizide rol alan ünlü oyuncu ve sosyal medya fenomeni Elvin Levinler geçtiğimiz günlerde kalbinden operasyon geçirmişti. Levinler, babası Selçuk Levinler'i kaybettiğini duyurdu. Kariyerine oyuncu olarak başlayıp daha sonra sosyal medyaya içerik üreten Elvin Levinler, geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı yaşadığını ve kalbinden bir operasyon geçirdiğini duyurmuştu. Hasta yatağından bir fotoğraf paylaşan Levinler, "Son zamanlarda kalbime biraz fazla yüklendiğimi biliyordum ama bu kadar ciddi sonuçları olabileceğimi düşünememiştim. Bugün, kalbimden bir operasyon geçirdim. Çok şükür her şey yolunda" ifadelerini kullanmıştı.Babasını kaybettiğini duyurdu Ünlü oyuncu son yaptığı paylaşımda ise operasyon öncesinde babasını kaybettiğini açıkladı. Levinler babasıyla birlikte bir fotoğrafını paylaşarak, "Baş baş babam. 21.01.2025. Kalbime ışık olup dolduğun için şimdi her zamankinden daha yakınız birbirimize. Senin küçük kızın olarak sana hep çok hayran, kendimi de hep çok güvende ve şanslı hissediyorum." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/unlu-oyuncu-elvin-levinler-hayranlari-korkuttu-1093054752.html

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elvin levinler