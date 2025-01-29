Kalbinden operasyon geçiren ünlü oyuncu Elvin Levinler babasını kaybetti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Norveç, İsveç, Finlandiya ve Danimarka liderleri, Grönland için masada
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
11 yeni cezaevi geliyor: ‘Esas mesele suçla mücadele olmalı’
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ayşe Barım'ın tutuklanmasında savcının sevk yazısından çıkanlar
11:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
8 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Elektrik faturalarında yeni dönem 1 Şubat’ta başlıyor
12:08
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Galatasaray'da Osimhen farkı
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Ünal: SETA raporu ideolojik körlük içinde
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Bir devrin başlangıcı: Misâk-ı Millî
17:41
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
EDEBİYATIN UNUTULMAZ İSMİ
‘R’ harfiyle başı dertteydi: Lavinia aslında kimdir?
18:16
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Usta piyanist şarkılarıyla ölümsüz oldu
19:17
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Fortune 500’de listesinde yer alan Pakun, konkordato ilan etti
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Tolga Hüsmek: 'Otel, iş güvenliği uzmanıyla çalışmış olsaydı artı bir denetim mekanizması daha kurulmuş olacaktı'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Kartalkaya otel yangını neden bu kadar büyüdü?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
DeepSeek'in sihri teknolojik olarak nedir?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
82 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/kalbinden-operasyon-geciren-unlu-oyuncu-elvin-levinler-babasini-kaybetti-1093176923.html
Kalbinden operasyon geçiren ünlü oyuncu Elvin Levinler babasını kaybetti
Kalbinden operasyon geçiren ünlü oyuncu Elvin Levinler babasını kaybetti
Sputnik Türkiye
Kalbinden operasyon geçiren ünlü oyuncu Elvin Levinler, babasını kaybettiğini duyurdu. 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T18:41+0300
2025-01-29T18:41+0300
yaşam
elvin levinler
kalp
koroner kalp hastalığı
kalp hastalıkları
babasını kaybetti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/19/1093054597_0:341:1242:1040_1920x0_80_0_0_45743002d5f32c3a95bfc3da1cc64331.jpg
Alemin Kralı, İnadına Aşk gibi bir çok dizide rol alan ünlü oyuncu ve sosyal medya fenomeni Elvin Levinler geçtiğimiz günlerde kalbinden operasyon geçirmişti. Levinler, babası Selçuk Levinler'i kaybettiğini duyurdu. Kariyerine oyuncu olarak başlayıp daha sonra sosyal medyaya içerik üreten Elvin Levinler, geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı yaşadığını ve kalbinden bir operasyon geçirdiğini duyurmuştu. Hasta yatağından bir fotoğraf paylaşan Levinler, "Son zamanlarda kalbime biraz fazla yüklendiğimi biliyordum ama bu kadar ciddi sonuçları olabileceğimi düşünememiştim. Bugün, kalbimden bir operasyon geçirdim. Çok şükür her şey yolunda" ifadelerini kullanmıştı.Babasını kaybettiğini duyurdu Ünlü oyuncu son yaptığı paylaşımda ise operasyon öncesinde babasını kaybettiğini açıkladı. Levinler babasıyla birlikte bir fotoğrafını paylaşarak, "Baş baş babam. 21.01.2025. Kalbime ışık olup dolduğun için şimdi her zamankinden daha yakınız birbirimize. Senin küçük kızın olarak sana hep çok hayran, kendimi de hep çok güvende ve şanslı hissediyorum." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/unlu-oyuncu-elvin-levinler-hayranlari-korkuttu-1093054752.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/19/1093054597_0:225:1242:1157_1920x0_80_0_0_6ad4c2f00bea24695fe4ede654c07437.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
elvin levinler
elvin levinler

Kalbinden operasyon geçiren ünlü oyuncu Elvin Levinler babasını kaybetti

18:41 29.01.2025
Elvin Levinler
Elvin Levinler - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
Abone ol
Kalbinden operasyon geçiren ünlü oyuncu Elvin Levinler, babasını kaybettiğini duyurdu.
Alemin Kralı, İnadına Aşk gibi bir çok dizide rol alan ünlü oyuncu ve sosyal medya fenomeni Elvin Levinler geçtiğimiz günlerde kalbinden operasyon geçirmişti. Levinler, babası Selçuk Levinler'i kaybettiğini duyurdu.
Kariyerine oyuncu olarak başlayıp daha sonra sosyal medyaya içerik üreten Elvin Levinler, geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı yaşadığını ve kalbinden bir operasyon geçirdiğini duyurmuştu. Hasta yatağından bir fotoğraf paylaşan Levinler, "Son zamanlarda kalbime biraz fazla yüklendiğimi biliyordum ama bu kadar ciddi sonuçları olabileceğimi düşünememiştim. Bugün, kalbimden bir operasyon geçirdim. Çok şükür her şey yolunda" ifadelerini kullanmıştı.

Babasını kaybettiğini duyurdu

Ünlü oyuncu son yaptığı paylaşımda ise operasyon öncesinde babasını kaybettiğini açıkladı. Levinler babasıyla birlikte bir fotoğrafını paylaşarak, "Baş baş babam. 21.01.2025. Kalbime ışık olup dolduğun için şimdi her zamankinden daha yakınız birbirimize. Senin küçük kızın olarak sana hep çok hayran, kendimi de hep çok güvende ve şanslı hissediyorum." dedi.
Elvin Levinler - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2025
YAŞAM
Ünlü oyuncu Elvin Levinler hayranları korkuttu
25 Ocak, 21:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала