Trump'tan gazeteciye sert eleştiri: 'Gazetecilik tarihinin en kötü ve en dürüst olmayan muhabirlerinden biri'

"Vay, gerçekten harika bir haber! Gazetecilik tarihinin en kötü ve en dürüst olmayan muhabirlerinden biri olan Jim Acosta, büyük bir alçaklık simgesi, CNN’in Sahte Haberleri tarafından "Gece Yarısı" saatine, yani "Ölüler Vadisi"ne gönderildi, çünkü olağanüstü KÖTÜ RATİNGLERİ (ve yeteneksizliği!) var. Söylentilere göre, işi bırakmak istiyormuş, bu çok daha iyi olurdu. Jim, nerede olursa olsun başarısız olacak büyük bir kaybeden. İyi şanslar Jim!"