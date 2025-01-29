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Trump'tan gazeteciye sert eleştiri: 'Gazetecilik tarihinin en kötü ve en dürüst olmayan muhabirlerinden biri'
Trump'tan gazeteciye sert eleştiri: 'Gazetecilik tarihinin en kötü ve en dürüst olmayan muhabirlerinden biri'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, CNN muhabiri Jim Acosta'yı sosyal medya üzerinden sert bir şekilde eleştirdi. 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T03:07+0300
2025-01-29T03:07+0300
2025-01-29T03:07+0300
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Trump, Acosta'nın CNN tarafından gece vaktine yerleştirilmesinin ardından yaptığı açıklamada, Acosta'nın gazetecilik kariyerine dair olumsuz yorumlar yaptı.Yaptığı paylaşımda Trump, şu ifadelerde bulundu:Demokrat yanlısı CNN, Cumhuriyetçilerin en sevmediği yayın kuruluşları arasında yer alıyor. Acosta, televizyon kanalında 18 yıllık işinden ayrıldığını belirtirken "Tirana boyun eğmek için hiçbir zaman iyi bir zaman değildir" şeklinde ifadelerde bulundu.Trump, ilk döneminde gazetecilerle açıkça çatışmış, bazı medya kuruluşlarını tamamen 'yalan haber' olarak nitelendirirken, bazılarını da kapatmayı önermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/trumpin-ilk-beyaz-saray-misafiri-belli-oldu-trump-netanyahu-ile-gorusecek-1093145672.html
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abd, jim acosta, donald trump, cnn
abd, jim acosta, donald trump, cnn
Trump'tan gazeteciye sert eleştiri: 'Gazetecilik tarihinin en kötü ve en dürüst olmayan muhabirlerinden biri'
ABD Başkanı Donald Trump, CNN muhabiri Jim Acosta'yı sosyal medya üzerinden sert bir şekilde eleştirdi.
Trump, Acosta'nın CNN tarafından gece vaktine yerleştirilmesinin ardından yaptığı açıklamada, Acosta'nın gazetecilik kariyerine dair olumsuz yorumlar yaptı.
Yaptığı paylaşımda Trump, şu ifadelerde bulundu:
"Vay, gerçekten harika bir haber! Gazetecilik tarihinin en kötü ve en dürüst olmayan muhabirlerinden biri olan Jim Acosta, büyük bir alçaklık simgesi, CNN’in Sahte Haberleri tarafından "Gece Yarısı" saatine, yani "Ölüler Vadisi"ne gönderildi, çünkü olağanüstü KÖTÜ RATİNGLERİ (ve yeteneksizliği!) var. Söylentilere göre, işi bırakmak istiyormuş, bu çok daha iyi olurdu. Jim, nerede olursa olsun başarısız olacak büyük bir kaybeden. İyi şanslar Jim!"
Demokrat yanlısı CNN, Cumhuriyetçilerin en sevmediği yayın kuruluşları arasında yer alıyor. Acosta, televizyon kanalında 18 yıllık işinden ayrıldığını belirtirken "Tirana boyun eğmek için hiçbir zaman iyi bir zaman değildir" şeklinde ifadelerde bulundu.
Trump, ilk döneminde gazetecilerle açıkça çatışmış, bazı medya kuruluşlarını tamamen 'yalan haber' olarak nitelendirirken, bazılarını da kapatmayı önermişti.