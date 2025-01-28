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Trump'ın ilk Beyaz Saray misafiri belli oldu: Trump, Netanyahu ile görüşecek
Trump'ın ilk Beyaz Saray misafiri belli oldu: Trump, Netanyahu ile görüşecek
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci kez başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Beyaz Saraya ilk davet ettiği yabancı liden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T21:47+0300
2025-01-28T21:47+0300
dünya
donald trump
israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
israil
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İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu Beyaz Saray'a davet etti.Yapılan açıklamada Trump ve Netanyahu'nun 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da görüşeceği bilgisi yer aldı. Ayrıca açıklamada, Trump'ın başkanlık koltuğuna ikinci kez oturmasının ardından Beyaz Saray'a davet ettiği ilk yabancı liderin Netanyahu olduğu detayına yer verildi.İsrail basınına göre, Trump ile Netanyahu'nun görüşmesinde Gazze'deki ateşkes başta olmak üzere bölgeler konuların ele alınması bekleniyor.
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donald trump, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, israil, abd, beyaz saray
donald trump, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, israil, abd, beyaz saray

Trump'ın ilk Beyaz Saray misafiri belli oldu: Trump, Netanyahu ile görüşecek

21:47 28.01.2025
© AA / Amos Ben-Gershom (GPO) / HandoutABD'nin Florida eyaletinin Palm Beach kentindeki Mar-a-Lago malikanesinde eski Başkan Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüştü
ABD'nin Florida eyaletinin Palm Beach kentindeki Mar-a-Lago malikanesinde eski Başkan Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
© AA / Amos Ben-Gershom (GPO) / Handout
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ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci kez başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Beyaz Saraya ilk davet ettiği yabancı liden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu oldu. İkilinin 4 Şubat tarihinde Beyaz Saray'da görüşmesi bekleniyor.
İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu Beyaz Saray'a davet etti.
Yapılan açıklamada Trump ve Netanyahu'nun 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da görüşeceği bilgisi yer aldı. Ayrıca açıklamada, Trump'ın başkanlık koltuğuna ikinci kez oturmasının ardından Beyaz Saray'a davet ettiği ilk yabancı liderin Netanyahu olduğu detayına yer verildi.
İsrail basınına göre, Trump ile Netanyahu'nun görüşmesinde Gazze'deki ateşkes başta olmak üzere bölgeler konuların ele alınması bekleniyor.
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