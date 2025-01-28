https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/trumpin-ilk-beyaz-saray-misafiri-belli-oldu-trump-netanyahu-ile-gorusecek-1093145672.html

Trump'ın ilk Beyaz Saray misafiri belli oldu: Trump, Netanyahu ile görüşecek

Trump'ın ilk Beyaz Saray misafiri belli oldu: Trump, Netanyahu ile görüşecek

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci kez başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Beyaz Saraya ilk davet ettiği yabancı liden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu... 28.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-28T21:47+0300

2025-01-28T21:47+0300

2025-01-28T21:47+0300

dünya

donald trump

israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu

israil

abd

beyaz saray

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İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu Beyaz Saray'a davet etti.Yapılan açıklamada Trump ve Netanyahu'nun 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da görüşeceği bilgisi yer aldı. Ayrıca açıklamada, Trump'ın başkanlık koltuğuna ikinci kez oturmasının ardından Beyaz Saray'a davet ettiği ilk yabancı liderin Netanyahu olduğu detayına yer verildi.İsrail basınına göre, Trump ile Netanyahu'nun görüşmesinde Gazze'deki ateşkes başta olmak üzere bölgeler konuların ele alınması bekleniyor.

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donald trump, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, israil, abd, beyaz saray