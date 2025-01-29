https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/rus-heyeti-samda-suriyedeki-yeni-yonetimin-lideri-ahmed-es-sara-ile-gorustu-1093148797.html
Rus heyeti Şam'da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara ile görüştü
Rus heyeti Şam'da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara ile görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Şam’da Suriye'deki yeni... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T01:27+0300
2025-01-29T01:27+0300
2025-01-29T01:25+0300
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmenin yaklaşık üç saat sürdüğünü ve oldukça verimli geçtiğini söyledi.Bogdanov, “Görüşme genel olarak iyi geçti. Resmi öğle yemeği de dahil olmak üzere üç saat sürdü. Görüşmede Suriye’nin yeni yönetiminin lideri Ahmed eş-Şara’nın yanı sıra Dışişleri Bakanı Asad el-Şibani, Sağlık Bakanı Mahir eş-Şara ve heyetimiz hazır bulundu. Görüşme iyi bir atmosferde geçti” dedi.Rus heyetinin ‘Suriye'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilişkilerin geleneksel olarak dostane niteliğini ve Suriye halkıyla dostluk ve işbirliği bağlarının olduğunu’ vurguladığını kaydeden Bogdanov, “Ticari ve ekonomik ilişkileri de ele aldık. SSCB ve Rusya Federasyonu'nun yardımıyla Suriye'de başta hidroelektrik tesisleri olmak üzere önemli altyapı tesisleri kuruldu, enerji kaynakları, gübre, tahıl ve gıda sağlanmasında da yardımlarımız oldu. Yeni Suriye yönetimi ile anlaşmalar çerçevesinde bunları sürdürmeye hazırız. Suriye ile karşılıklı fayda sağlayan bir işbirliği kurmaya istekliyiz” diye konuştu.Rusya’nın değişmeyen ilkesel yaklaşımlarına da vurgu yaptıklarını belirten Bogdanov, “Suriye'nin birliğine, toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan sarsılmaz desteğimizi vurguladık. Bu en önemlisi. Suriye'nin son yıllarda yaşadığı süreç ve yönetimdeböylesine dramatik bir değişimin yaşanması, bizim değerlendirmelerimizi ve sosyo-politik, sosyo-ekonomik sorunlara uygun çözümler bulunması için durumun istikrara kavuşturulmasına yardımcı olmaya hazır olduğumuzu değiştirmiyor” ifadelerini kullandı.Bogdanov, Şam'daki görüşmede Rus tarafının ayrıca ülkedeki sorunlu konuların kapsayıcı bir siyasi diyalogla, ülkedeki tüm siyasi güçlerin ve etnik-dinsel grupların katıldığı bir siyasi süreçle çözülmesi gerektiğini, bu tür bir çalışmanın ulusal uzlaşı ilkelerine dayanması gerektiğinin altını çizdiğini belirtti.‘Rusya ve Suriye askeri üsler konusunda istişarelere devam etme konusunda anlaştı’Bogdanov, Suriye'deki Rus askeri üslerinin akıbetinin ne olacağı konusunun ek istişareler gerektirdiğini ve tarafların bu istişarelere devam etme konusunda mutabık kaldıklarını, şu anda Suriye'deki Rus varlığında herhangi bir değişiklik olmadığını belirterek, “Vatandaşlarımızın ve tesislerimizin son haftalarda yaşanan olaylardan etkilenmemiş olmasından duyduğumuz memnuniyeti dile getirdik. Ve bu çizginin korunacağı, Suriye'deki çıkarlarımızın zarar görmeyeceği umudunu dile getirdik” dedi.‘Suriye'nin yeni dışişleri bakanını Rusya'ya davet ettik’Rusya’nın Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı Asad el-Şibani'yi Moskova'da görmekten memnuniyet duyacağını kaydeden Bogdanov, “Hem Suriye'de hem Rusya'da temaslarımızı sürdürmeye her zaman hazır olduğumuzu, eğer bu yönde bir arzuları varsa Dışişleri Bakanı El-Şibani’yi Moskova'da görmekten memnuniyet duyacağımızı söyledik” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/israil-devlet-televizyonundan-trump-suriyedeki-abd-askerlerini-cekecegini-tel-avive-iletti-iddiasi-1093147873.html
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rusya, suriye, heyet, görüşme, şam, aleksandr lavrentyev, ahmed eş-şara, moskova, ortadoğu, sscb, mihail bogdanov
rusya, suriye, heyet, görüşme, şam, aleksandr lavrentyev, ahmed eş-şara, moskova, ortadoğu, sscb, mihail bogdanov
Rus heyeti Şam'da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara ile görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Şam’da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara'yla görüşme gerçekleştirdi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmenin yaklaşık üç saat sürdüğünü ve oldukça verimli geçtiğini söyledi.
Bogdanov, “Görüşme genel olarak iyi geçti. Resmi öğle yemeği de dahil olmak üzere üç saat sürdü. Görüşmede Suriye’nin yeni yönetiminin lideri Ahmed eş-Şara’nın yanı sıra Dışişleri Bakanı Asad el-Şibani, Sağlık Bakanı Mahir eş-Şara ve heyetimiz hazır bulundu. Görüşme iyi bir atmosferde geçti” dedi.
Rus heyetinin ‘Suriye'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilişkilerin geleneksel olarak dostane niteliğini ve Suriye halkıyla dostluk ve işbirliği bağlarının olduğunu’ vurguladığını kaydeden Bogdanov, “Ticari ve ekonomik ilişkileri de ele aldık. SSCB ve Rusya Federasyonu'nun yardımıyla Suriye'de başta hidroelektrik tesisleri olmak üzere önemli altyapı tesisleri kuruldu, enerji kaynakları, gübre, tahıl ve gıda sağlanmasında da yardımlarımız oldu. Yeni Suriye yönetimi ile anlaşmalar çerçevesinde bunları sürdürmeye hazırız. Suriye ile karşılıklı fayda sağlayan bir işbirliği kurmaya istekliyiz” diye konuştu.
Rusya’nın değişmeyen ilkesel yaklaşımlarına da vurgu yaptıklarını belirten Bogdanov, “Suriye'nin birliğine, toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan sarsılmaz desteğimizi vurguladık. Bu en önemlisi. Suriye'nin son yıllarda yaşadığı süreç ve yönetimdeböylesine dramatik bir değişimin yaşanması, bizim değerlendirmelerimizi ve sosyo-politik, sosyo-ekonomik sorunlara uygun çözümler bulunması için durumun istikrara kavuşturulmasına yardımcı olmaya hazır olduğumuzu değiştirmiyor” ifadelerini kullandı.
Bogdanov, Şam'daki görüşmede Rus tarafının ayrıca ülkedeki sorunlu konuların kapsayıcı bir siyasi diyalogla, ülkedeki tüm siyasi güçlerin ve etnik-dinsel grupların katıldığı bir siyasi süreçle çözülmesi gerektiğini, bu tür bir çalışmanın ulusal uzlaşı ilkelerine dayanması gerektiğinin altını çizdiğini belirtti.
‘Rusya ve Suriye askeri üsler konusunda istişarelere devam etme konusunda anlaştı’
Bogdanov, Suriye'deki Rus askeri üslerinin akıbetinin ne olacağı konusunun ek istişareler gerektirdiğini ve tarafların bu istişarelere devam etme konusunda mutabık kaldıklarını, şu anda Suriye'deki Rus varlığında herhangi bir değişiklik olmadığını belirterek, “Vatandaşlarımızın ve tesislerimizin son haftalarda yaşanan olaylardan etkilenmemiş olmasından duyduğumuz memnuniyeti dile getirdik. Ve bu çizginin korunacağı, Suriye'deki çıkarlarımızın zarar görmeyeceği umudunu dile getirdik” dedi.
‘Suriye'nin yeni dışişleri bakanını Rusya'ya davet ettik’
Rusya’nın Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı Asad el-Şibani'yi Moskova'da görmekten memnuniyet duyacağını kaydeden Bogdanov, “Hem Suriye'de hem Rusya'da temaslarımızı sürdürmeye her zaman hazır olduğumuzu, eğer bu yönde bir arzuları varsa Dışişleri Bakanı El-Şibani’yi Moskova'da görmekten memnuniyet duyacağımızı söyledik” ifadelerini kullandı.