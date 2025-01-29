https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/siddet-komisyonu-baskanvekilinden-itiraf-dijital-siddet-siber-zorbalikla-mucadelede-yeterli-kanun-1093153903.html
Şiddet Komisyonu başkanvekilinden itiraf: Dijital şiddet, siber zorbalıkla mücadelede yeterli kanun yok
Şiddet Komisyonu başkanvekilinden itiraf: Dijital şiddet, siber zorbalıkla mücadelede yeterli kanun yok
Sputnik Türkiye
Meclis Kadına yönelik şiddetin araştırılması için kurulan komisyonda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yetkileri dinlendi. Komisyon başkanvekili Asuman... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T09:29+0300
2025-01-29T09:29+0300
2025-01-29T09:30+0300
görüş
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Dijitalleşmenin bireylerin hayatında daha etkili olması ile birlikte yeni terimler ve yeni tehlikeler ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu tehlikelerin en önemlilerin başından siber zorbalık yada siber şiddet geliyor. Normal yaşamda olduğu gibi bu şiddet ve zorbalıktan en çok etkilenenleri başından kadınlar ve çocuklar geliyor.Kadınların her türlü şiddet ve ayrımcılığa maruz kalmalarının önlenerek bu alandaki mevcut düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve alınması gereken ek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan meclis araştırması komisyonuna Bilgi Teknolojileri Başkanlığı’ndan gelen yetkileri dinledi. Komisyonu başkanvekili Asuman Erdoğan’ın yönettiği oturumda dijital şiddet ve siber zorbalık başlıkları da gündeme geldi.‘Kadına yönelik şiddet konusunda yetkimiz yok’Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkan Yardımcısı Abdulkerim Gün tarafından gerçekleştirilen sunumda bu konuya ilişkin şu bilgilere yer verildi: ‘Komisyon raporundan bu konu olacak’BTK Yöneticilerin gerçekleştirdiği sunum sonrasında konuşana Komisyon Başkanvekili Asuman Erdoğan sunuma ilişkin şu çarpıcı değerlendirmeyi yaptı:
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dijital şiddet, siber zorbalık, siber şiddet nedir, siber zorbalık nasıl önlenir, dijital şiddetle nasıl mücadele edilir, siber zorbalık yasaları, dijital şiddet kanunları, siber zorbalık cezası, meclis şiddet komisyonu, kadına yönelik siber şiddet, çocuklar için dijital güvenlik, online zorbalık, internet ortamında şiddet, kadınlara yönelik siber saldırılar, sosyal medyada zorbalık
Şiddet Komisyonu başkanvekilinden itiraf: Dijital şiddet, siber zorbalıkla mücadelede yeterli kanun yok
09:29 29.01.2025 (güncellendi: 09:30 29.01.2025)
Özel
Meclis Kadına yönelik şiddetin araştırılması için kurulan komisyonda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yetkileri dinlendi. Komisyon başkanvekili Asuman Erdoğan sunuma ilişkin “Dijital şiddeti ve siber zorbalığın önlenmesiyle ilgili elimizde yeterli kanuni düzenlemelerin olmadığı gibi bir sonuca vardım” değerlendirmesi yaptı.
Dijitalleşmenin bireylerin hayatında daha etkili olması ile birlikte yeni terimler ve yeni tehlikeler ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu tehlikelerin en önemlilerin başından siber zorbalık yada siber şiddet geliyor. Normal yaşamda olduğu gibi bu şiddet ve zorbalıktan en çok etkilenenleri başından kadınlar ve çocuklar geliyor.
Kadınların her türlü şiddet ve ayrımcılığa maruz kalmalarının önlenerek bu alandaki mevcut düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve alınması gereken ek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan meclis araştırması komisyonuna Bilgi Teknolojileri Başkanlığı’ndan gelen yetkileri dinledi. Komisyonu başkanvekili Asuman Erdoğan’ın yönettiği oturumda dijital şiddet ve siber zorbalık başlıkları da gündeme geldi.
‘Kadına yönelik şiddet konusunda yetkimiz yok’
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkan Yardımcısı Abdulkerim Gün tarafından gerçekleştirilen sunumda bu konuya ilişkin şu bilgilere yer verildi:
“İntihara yönlendirme, çocuğun cinsel istismarı, uyuşturucu ve onun özendirilmesi, sağlık için tehlikeli madde, müstehcenlik -burada pornografiden bahsediyoruz- fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama, Atatürk'e hakaret, yasa dışı bahis. Bunların hepsi, bu suçların hepsi ortalama genel kültüre sahip insanların ayırt edebileceği, bu konuda yargı verebileceği konular, hiçbir sorun yok yani. "Kadına şiddetle ilgili spesifik bir konu yok?" Oradan bahsedelim. Bu da aslında uzmanlık gerektiren bir alan Sayın Başkanım, zaten genelde iptal kararlarında veya Anayasa Mahkemesinin söylediği şu oluyor: "Sen bu konuda kurum olarak uzman değilsin, karar veremezsin." Bu da o konulardan bir tanesi. Normalde bizim ana odağımız çocuk ve aile; kanunun verdiği yetki babında. Direkt kadına yönelik bir unsur olmadığı için bir verimiz de ayrıştırılmış yok maalesef. Orada internet kullanım oranlarımız tabii ki var ama burada hani kadına şiddet ne oldu, şu ne oldu, öyle bir verimiz maalesef yok çünkü bir kanuni bu noktada yetkimiz yok; hem izleme hem değerlendirme noktasında.”
‘Komisyon raporundan bu konu olacak’
BTK Yöneticilerin gerçekleştirdiği sunum sonrasında konuşana Komisyon Başkanvekili Asuman Erdoğan sunuma ilişkin şu çarpıcı değerlendirmeyi yaptı:
“Bu toplantıdan benim çıkardığım sonuç şu: Biz, yeni dönemde yani yaşadığımız dünyada, modern dünyada şiddetin yeni boyutu olarak dijital şiddeti, siber zorbalığı görüyoruz ama bu şiddetle ilgili, şu an önlenmesiyle ilgili elimizde yeterli araçların olmadığı ya da yeterli kanuni düzenlemelerin olmadığı gibi bir sonuca vardım sizin sunumunuzdan. Çünkü biz kadına yönelik şiddetin her tür boyutunu konuştuk burada, fiziksel boyutunu, psikolojik boyutunu ama yepyeni bir boyutuyla karşı karşıyayız: Siber zorbalık ve dijital şiddet. Bu durumla karşı karşıya kalan bireylerin yapacakları şeylerin aslında çok sınırlı olduğu çıkarımına vardık. Ben, Komisyonumuz olarak üzerine gidip bu anlamda çalışma yapılması gereken konuların başında bunu yazmamız gerektiğini düşünüyorum.”