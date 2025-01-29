Şiddet Komisyonu başkanvekilinden itiraf: Dijital şiddet, siber zorbalıkla mücadelede yeterli kanun yok

“İntihara yönlendirme, çocuğun cinsel istismarı, uyuşturucu ve onun özendirilmesi, sağlık için tehlikeli madde, müstehcenlik -burada pornografiden bahsediyoruz- fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama, Atatürk'e hakaret, yasa dışı bahis. Bunların hepsi, bu suçların hepsi ortalama genel kültüre sahip insanların ayırt edebileceği, bu konuda yargı verebileceği konular, hiçbir sorun yok yani. "Kadına şiddetle ilgili spesifik bir konu yok?" Oradan bahsedelim. Bu da aslında uzmanlık gerektiren bir alan Sayın Başkanım, zaten genelde iptal kararlarında veya Anayasa Mahkemesinin söylediği şu oluyor: "Sen bu konuda kurum olarak uzman değilsin, karar veremezsin." Bu da o konulardan bir tanesi. Normalde bizim ana odağımız çocuk ve aile; kanunun verdiği yetki babında. Direkt kadına yönelik bir unsur olmadığı için bir verimiz de ayrıştırılmış yok maalesef. Orada internet kullanım oranlarımız tabii ki var ama burada hani kadına şiddet ne oldu, şu ne oldu, öyle bir verimiz maalesef yok çünkü bir kanuni bu noktada yetkimiz yok; hem izleme hem değerlendirme noktasında.”