https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/ak-partili-milletvekili-acikladi-sosyal-medya-kullaniminda-yas-sinirlamasini-gundemimizde-tutmaya-1091376897.html

AK Partili milletvekili açıkladı: 'Sosyal medya kullanımında yaş sınırlamasını gündemimizde tutmaya devam edeceğiz'

AK Partili milletvekili açıkladı: 'Sosyal medya kullanımında yaş sınırlamasını gündemimizde tutmaya devam edeceğiz'

Sputnik Türkiye

AK Parti Kocaeli Milletvekili Katırcıoğlu sosyal medya kullanımında yaş sınırlamasının gündemde kalmaya devam edeceğini açıkladı. 10.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-10T20:17+0300

2024-12-10T20:17+0300

2024-12-10T20:19+0300

politika

sosyal medya

yaş

sınırlama

ak parti

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TBMM Çocuk Alt Komisyonu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanlığında toplandı. 'Dijital Mecralarda Çocuklarımızı Bekleyen Tehdit ve Riskler' adlı konuda gerçekleşen toplantıda konuşan Katırcıoğlu şunları söyledi:Dijital mecraların terör örgütlerinin eleman devşirdiği, sapkın bireylerin kurban aradığı bir alan haline geldiğini dile getiren Katırcıoğlu, "Bilgi çöplüğüne dönen bu platformlarda çocuklarımızı korumak devletin, ailenin ve toplumun ortak sorumluluğundadır. Dünya örneklerinde; bu tehditlerle mücadelede kapsamlı devlet politikaları oluşturan bazı ülkeler olmuştur. Japonya, Singapur, Avustralya, Norveç ve Fransa gibi ülkeler, dijital dünyaya yönelik sınırlandırmalar ve kontrollü erişim politikalarıyla çocuklarını koruma altına almayı amaçlamaktadır. Bizlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak çocuğun üstün yararı ilkesi ışığında evlatlarımızın korunmasına yönelik hem yurtdışı örneklerini önümüzdeki ay başlamak üzere yerinde inceleyeceğiz hem de sosyal medya kullanımında yaş sınırlaması, çocuklara yönelik ulusal güvenli internet ağı oluşturulması, dijital operatörlerin çocuklara yönelik uygulamalarının çoğaltılması, televizyon ekranlarımızda çocuklarımıza yönelik kötü örnek oluşturacak program ve yapımların kısıtlanması, ailelere yönelik eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Milli Eğitim Müfredatına, dijital medya okuryazarlığı dersinin zorunlu olarak eklenmesi, tedbirlerinin görüşülmesi ve tartışılmasını gündemimizde tutmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

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sosyal medya, yaş, sınırlama, ak parti