https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/ak-partili-milletvekili-acikladi-sosyal-medya-kullaniminda-yas-sinirlamasini-gundemimizde-tutmaya-1091376897.html
AK Partili milletvekili açıkladı: 'Sosyal medya kullanımında yaş sınırlamasını gündemimizde tutmaya devam edeceğiz'
AK Partili milletvekili açıkladı: 'Sosyal medya kullanımında yaş sınırlamasını gündemimizde tutmaya devam edeceğiz'
Sputnik Türkiye
AK Parti Kocaeli Milletvekili Katırcıoğlu sosyal medya kullanımında yaş sınırlamasının gündemde kalmaya devam edeceğini açıkladı. 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T20:17+0300
2024-12-10T20:17+0300
2024-12-10T20:19+0300
politika
sosyal medya
yaş
sınırlama
ak parti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0a/1091376956_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_de09ef46246f846cc98a5c226a5f31c8.jpg
TBMM Çocuk Alt Komisyonu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanlığında toplandı. 'Dijital Mecralarda Çocuklarımızı Bekleyen Tehdit ve Riskler' adlı konuda gerçekleşen toplantıda konuşan Katırcıoğlu şunları söyledi:Dijital mecraların terör örgütlerinin eleman devşirdiği, sapkın bireylerin kurban aradığı bir alan haline geldiğini dile getiren Katırcıoğlu, "Bilgi çöplüğüne dönen bu platformlarda çocuklarımızı korumak devletin, ailenin ve toplumun ortak sorumluluğundadır. Dünya örneklerinde; bu tehditlerle mücadelede kapsamlı devlet politikaları oluşturan bazı ülkeler olmuştur. Japonya, Singapur, Avustralya, Norveç ve Fransa gibi ülkeler, dijital dünyaya yönelik sınırlandırmalar ve kontrollü erişim politikalarıyla çocuklarını koruma altına almayı amaçlamaktadır. Bizlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak çocuğun üstün yararı ilkesi ışığında evlatlarımızın korunmasına yönelik hem yurtdışı örneklerini önümüzdeki ay başlamak üzere yerinde inceleyeceğiz hem de sosyal medya kullanımında yaş sınırlaması, çocuklara yönelik ulusal güvenli internet ağı oluşturulması, dijital operatörlerin çocuklara yönelik uygulamalarının çoğaltılması, televizyon ekranlarımızda çocuklarımıza yönelik kötü örnek oluşturacak program ve yapımların kısıtlanması, ailelere yönelik eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Milli Eğitim Müfredatına, dijital medya okuryazarlığı dersinin zorunlu olarak eklenmesi, tedbirlerinin görüşülmesi ve tartışılmasını gündemimizde tutmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/turkiyede-sadece-5-kisi-var-meslegini-duyan-sasirip-kaliyor-1091369512.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0a/1091376956_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d4c739d3305ee96d7fca763044d0f07c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sosyal medya, yaş, sınırlama, ak parti
sosyal medya, yaş, sınırlama, ak parti
AK Partili milletvekili açıkladı: 'Sosyal medya kullanımında yaş sınırlamasını gündemimizde tutmaya devam edeceğiz'
20:17 10.12.2024 (güncellendi: 20:19 10.12.2024)
AK Parti Kocaeli Milletvekili Katırcıoğlu sosyal medya kullanımında yaş sınırlamasının gündemde kalmaya devam edeceğini açıkladı.
TBMM Çocuk Alt Komisyonu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanlığında toplandı.
'Dijital Mecralarda Çocuklarımızı Bekleyen Tehdit ve Riskler' adlı konuda gerçekleşen toplantıda konuşan Katırcıoğlu şunları söyledi:
“Dijital mecraların, kontrolsüz bir şekilde büyüyerek çocuklarımız için ciddi bir tehdit haline geldiğini gösterdi. Telefon ve internet teknolojilerinin hızla yaygınlaşması, çocuklarımızı sosyal ağların olumsuz etkilerine karşı savunmasız bırakıyor. Şunu belirtmek isterim ki bugüne kadar yaptığımız çalışmalar bizlere; Dijital mecraların, kontrolsüz bir şekilde büyüyerek çocuklarımız için ciddi bir tehdit haline geldiğini gösterdi. Telefon ve internet teknolojilerinin hızla yaygınlaşması, çocuklarımızı sosyal ağların olumsuz etkilerine karşı savunmasız bırakıyor. Çocuğa yönelik cinsel istismar ve şiddet, dijital bağımlılık, akran zorbalığı ve siber zorbalık, uluslararası terör örgütlerinin dijital platformlardaki faaliyetleri, LGBTİ+ lobisinin faaliyetleri dünyada ve ülkemizde teknolojinin, kontrolsüz kullanıldığında ve kötü niyetli kişilerin eline geçtiğinde büyük bir güvenlik tehdidi haline geldiğini görüyoruz Bugün çocuklarımız, zihinlerini ve bedenlerini ele geçirmek isteyen karanlık yapıların hedefindedir.”
Dijital mecraların terör örgütlerinin eleman devşirdiği, sapkın bireylerin kurban aradığı bir alan haline geldiğini dile getiren Katırcıoğlu, "Bilgi çöplüğüne dönen bu platformlarda çocuklarımızı korumak devletin, ailenin ve toplumun ortak sorumluluğundadır. Dünya örneklerinde; bu tehditlerle mücadelede kapsamlı devlet politikaları oluşturan bazı ülkeler olmuştur. Japonya, Singapur, Avustralya, Norveç ve Fransa gibi ülkeler, dijital dünyaya yönelik sınırlandırmalar ve kontrollü erişim politikalarıyla çocuklarını koruma altına almayı amaçlamaktadır. Bizlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak çocuğun üstün yararı ilkesi ışığında evlatlarımızın korunmasına yönelik hem yurtdışı örneklerini önümüzdeki ay başlamak üzere yerinde inceleyeceğiz hem de sosyal medya kullanımında yaş sınırlaması, çocuklara yönelik ulusal güvenli internet ağı oluşturulması, dijital operatörlerin çocuklara yönelik uygulamalarının çoğaltılması, televizyon ekranlarımızda çocuklarımıza yönelik kötü örnek oluşturacak program ve yapımların kısıtlanması, ailelere yönelik eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Milli Eğitim Müfredatına, dijital medya okuryazarlığı dersinin zorunlu olarak eklenmesi, tedbirlerinin görüşülmesi ve tartışılmasını gündemimizde tutmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.