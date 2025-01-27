https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/is-insani-elon-musk-afd-destekcileri-gecmisteki-sucluluk-duygusunu-bir-kenara-birakmali-1093091578.html
İş insanı Elon Musk: AfD destekçileri geçmişteki suçluluk duygusunu bir kenara bırakmalı
İş insanı Elon Musk: AfD destekçileri geçmişteki suçluluk duygusunu bir kenara bırakmalı
Sputnik Türkiye
Elon Musk, Almanya'nın sağcı partisi AfD'nin seçim kampanyasında video bağlantı ile konuşarak 'Destekçilerin geçmişteki suçluluk duygusunu bir kenara... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T17:02+0300
2025-01-27T17:02+0300
2025-01-27T17:02+0300
dünya
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almanya için alternatif (afd)
alice weidel
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Teknoloji milyarderi Elon Musk, Almanya'nın sağcı partisi Almanya için Alternatif (AfD) Partisi tarafından düzenlenen seçim kampanyasında sürpriz bir şekilde video bağlantısı ile 4 bin 500 kişilik kalabalığa hitap etti. Cumartesi günü düzenlenen etkinlikte Musk, Almanya'da 'geçmişteki suçluluk duygusunun aşılması gerektiğine ve Alman halkının kültürü ve değerleriyle gurur duyması' gerektiğine vurgu yaptı.Musk, konuşmasında "AfD destekçileri, geçmişe takılmadan geleceğe odaklanmalı" diyerek, Almanya'nın kültürüne ve tarihine saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Almanya'nın 'çok kültürlü yapısına' dair eleştirilerde bulunarak, "Destekçilerin kendi kültürüyle ve tarihiyle gurur duymalı" dedi. Musk'ın bu ifadeleri, AfD'nin ideolojik duruşuyla uyumlu bir mesaj olarak değerlendiriliyor.Weidel, 'Almanya'yı Tekrar Harika Yap' çağrısında bulunduAfD eş başkanı Alice Weidel, etkinlikte yaptığı konuşmada, 'partinin anti-mülteci politikalarını ve Almanya'nın Ukrayna'ya sağladığı askeri ve mali yardımların sonlandırılmasına yönelik vaatlerini' dile getirdi. Musk'ın konuşmasının ardından destekçilerine hitap eden Weidel, Trump'ın 'Amerika'yı Tekrar Harika Yap' kampanya sloganına gönderme yaparak 'Almanya'yı Tekrar Harika Yap' çağrısında bulundu.Musk, geçtiğimiz yıllarda politikaya yönelik açıklamaları ve iş insanı kimliği ile sıkça gündeme gelmişti. Yakın zamanda Musk ve Almanya'nın şansölye adayı Weidel, X sosyal medya platformunda konuşma gerçekleştirmişti. Weidel ayrıca, Trump ve Musk hakkında Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirilmesi umudu taşıdığını söylemişti. Almanya 23 Şubat'ta genel seçime gidecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/afd-baskani-alice-weidel-adolf-hitler-komunist-ve-sosyalistti----1092525537.html
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almanya, elon musk, almanya için alternatif (afd), alice weidel
almanya, elon musk, almanya için alternatif (afd), alice weidel
İş insanı Elon Musk: AfD destekçileri geçmişteki suçluluk duygusunu bir kenara bırakmalı
Elon Musk, Almanya'nın sağcı partisi AfD'nin seçim kampanyasında video bağlantı ile konuşarak 'Destekçilerin geçmişteki suçluluk duygusunu bir kenara bırakmaya' çağırdı.
Teknoloji milyarderi Elon Musk, Almanya'nın sağcı partisi Almanya için Alternatif (AfD) Partisi tarafından düzenlenen seçim kampanyasında sürpriz bir şekilde video bağlantısı ile 4 bin 500 kişilik kalabalığa hitap etti. Cumartesi günü düzenlenen etkinlikte Musk, Almanya'da 'geçmişteki suçluluk duygusunun aşılması gerektiğine ve Alman halkının kültürü ve değerleriyle gurur duyması' gerektiğine vurgu yaptı.
Musk, konuşmasında "AfD destekçileri, geçmişe takılmadan geleceğe odaklanmalı" diyerek, Almanya'nın kültürüne ve tarihine saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Almanya'nın 'çok kültürlü yapısına' dair eleştirilerde bulunarak, "Destekçilerin kendi kültürüyle ve tarihiyle gurur duymalı" dedi. Musk'ın bu ifadeleri, AfD'nin ideolojik duruşuyla uyumlu bir mesaj olarak değerlendiriliyor.
Weidel, 'Almanya'yı Tekrar Harika Yap' çağrısında bulundu
AfD eş başkanı Alice Weidel, etkinlikte yaptığı konuşmada, 'partinin anti-mülteci politikalarını ve Almanya'nın Ukrayna'ya sağladığı askeri ve mali yardımların sonlandırılmasına yönelik vaatlerini' dile getirdi. Musk'ın konuşmasının ardından destekçilerine hitap eden Weidel, Trump'ın 'Amerika'yı Tekrar Harika Yap' kampanya sloganına gönderme yaparak 'Almanya'yı Tekrar Harika Yap' çağrısında bulundu.
Musk, geçtiğimiz yıllarda politikaya yönelik açıklamaları ve iş insanı kimliği ile sıkça gündeme gelmişti. Yakın zamanda Musk ve Almanya'nın şansölye adayı Weidel, X sosyal medya platformunda konuşma gerçekleştirmişti. Weidel ayrıca, Trump ve Musk hakkında Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirilmesi umudu taşıdığını
söylemişti. Almanya 23 Şubat'ta genel seçime gidecek.