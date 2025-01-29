https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/saldirdiklari-kadinin-olumune-yol-acan-kopeklerin-sahibine-hapis-cezasi--1093166583.html
Saldırdıkları kadının ölümüne yol açan köpeklerin sahibine hapis cezası
Saldırdıkları kadının ölümüne yol açan köpeklerin sahibine hapis cezası
Sputnik Türkiye
Antalya'da üç köpeğin saldırısı sonrasında hayatını kaybeden 85 yaşındaki kadının ölümüyle ilgili yargılanan köpeklerin sahibine hapis cezası verildi. 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T14:01+0300
2025-01-29T14:01+0300
2025-01-29T14:01+0300
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Antalya Akseki'de 85 yaşındaki Havva Özen, üç köpeğin saldırısı sonrasında hayatını kaybetmişti. Özen'in ölümüyle ilgili olarak yargılanan köpeklerin sahibine 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verildi. Kendisini 'uyardım' diyerek savunduGeçen yıl nisan ayında mezarlık ziyaretine giderken 3 çoban köpeğinin saldırısına uğrayan Havva Özen'in ölümüyle ilgili Akseki Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan köpeklerin sahibi Ramazan Dursun (60) ile Özen'in yakınları ve avukatlar katıldı.Dursun, duruşmada, 20 yıldır hayvancılık yaptığını ve hayvanlarını korumak için 3 köpeğinin bulunduğunu söyledi. Olay günü köpeklerin iple bağlı olmadığını ve hayvanlarının başında durduğunu anlatan Dursun, Özen'i hayvanlardan uzak durması gerektiği yönünde uyardığını belirterek beraatini istedi.Mahkeme 'bilinçli taksir' dediMahkeme heyeti, Dursun hakkında "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası kararı verdi.Ne olmuştu?Havva Özen, Akseki ilçesi Karakışla Mahallesi'nde 5 Nisan 2024'te evinin 500 metre uzağında mezarlık ziyaretine giderken 3 çoban köpeğinin saldırısına uğramış ve olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olay sonrası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan ve nöbetçi hakimlikçe tutuklanan Ramazan Dursun, soruşturma sürecinde adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/hakkaride-sahipsiz-kopeklerin-saldirisina-ugrayan-cocuk-hayatini-kaybetti-1092825907.html
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antalya, akseki, köpek saldırısı
antalya, akseki, köpek saldırısı
Saldırdıkları kadının ölümüne yol açan köpeklerin sahibine hapis cezası
Antalya'da üç köpeğin saldırısı sonrasında hayatını kaybeden 85 yaşındaki kadının ölümüyle ilgili yargılanan köpeklerin sahibine hapis cezası verildi.
Antalya Akseki'de 85 yaşındaki Havva Özen, üç köpeğin saldırısı sonrasında hayatını kaybetmişti. Özen'in ölümüyle ilgili olarak yargılanan köpeklerin sahibine 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verildi.
Kendisini 'uyardım' diyerek savundu
Geçen yıl nisan ayında mezarlık ziyaretine giderken 3 çoban köpeğinin saldırısına uğrayan Havva Özen'in ölümüyle ilgili Akseki Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan köpeklerin sahibi Ramazan Dursun (60) ile Özen'in yakınları ve avukatlar katıldı.
Dursun, duruşmada, 20 yıldır hayvancılık yaptığını ve hayvanlarını korumak için 3 köpeğinin bulunduğunu söyledi. Olay günü köpeklerin iple bağlı olmadığını ve hayvanlarının başında durduğunu anlatan Dursun, Özen'i hayvanlardan uzak durması gerektiği yönünde uyardığını belirterek beraatini istedi.
Mahkeme 'bilinçli taksir' dedi
Mahkeme heyeti, Dursun hakkında "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası kararı verdi.
Havva Özen, Akseki ilçesi Karakışla Mahallesi'nde 5 Nisan 2024'te evinin 500 metre uzağında mezarlık ziyaretine giderken 3 çoban köpeğinin saldırısına uğramış ve olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olay sonrası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan ve nöbetçi hakimlikçe tutuklanan Ramazan Dursun, soruşturma sürecinde adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.