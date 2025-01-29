https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/saldirdiklari-kadinin-olumune-yol-acan-kopeklerin-sahibine-hapis-cezasi--1093166583.html

Saldırdıkları kadının ölümüne yol açan köpeklerin sahibine hapis cezası

Saldırdıkları kadının ölümüne yol açan köpeklerin sahibine hapis cezası

Sputnik Türkiye

Antalya'da üç köpeğin saldırısı sonrasında hayatını kaybeden 85 yaşındaki kadının ölümüyle ilgili yargılanan köpeklerin sahibine hapis cezası verildi. 29.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-29T14:01+0300

2025-01-29T14:01+0300

2025-01-29T14:01+0300

türkiye

antalya

akseki

köpek saldırısı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/14/1087058427_0:305:1536:1169_1920x0_80_0_0_444c3bed6cae428bf117b1c995251e10.jpg

Antalya Akseki'de 85 yaşındaki Havva Özen, üç köpeğin saldırısı sonrasında hayatını kaybetmişti. Özen'in ölümüyle ilgili olarak yargılanan köpeklerin sahibine 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verildi. Kendisini 'uyardım' diyerek savunduGeçen yıl nisan ayında mezarlık ziyaretine giderken 3 çoban köpeğinin saldırısına uğrayan Havva Özen'in ölümüyle ilgili Akseki Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan köpeklerin sahibi Ramazan Dursun (60) ile Özen'in yakınları ve avukatlar katıldı.Dursun, duruşmada, 20 yıldır hayvancılık yaptığını ve hayvanlarını korumak için 3 köpeğinin bulunduğunu söyledi. Olay günü köpeklerin iple bağlı olmadığını ve hayvanlarının başında durduğunu anlatan Dursun, Özen'i hayvanlardan uzak durması gerektiği yönünde uyardığını belirterek beraatini istedi.Mahkeme 'bilinçli taksir' dediMahkeme heyeti, Dursun hakkında "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası kararı verdi.Ne olmuştu?Havva Özen, Akseki ilçesi Karakışla Mahallesi'nde 5 Nisan 2024'te evinin 500 metre uzağında mezarlık ziyaretine giderken 3 çoban köpeğinin saldırısına uğramış ve olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olay sonrası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan ve nöbetçi hakimlikçe tutuklanan Ramazan Dursun, soruşturma sürecinde adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/hakkaride-sahipsiz-kopeklerin-saldirisina-ugrayan-cocuk-hayatini-kaybetti-1092825907.html

türkiye

antalya

akseki

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antalya, akseki, köpek saldırısı