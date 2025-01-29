https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/rusyada-bir-nukleer-guc-santralini-hedef-alan-iha-engellendi-1093151900.html
Rusya'da bir nükleer güç santralini hedef alan İHA engellendi
Rusya'da bir nükleer güç santralini hedef alan İHA engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Smolensk Bölgesi’nde, bir nükleer güç santralini hedef alan insansız hava aracının imha edildiği belirtildi. 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T07:24+0300
2025-01-29T07:24+0300
2025-01-29T07:25+0300
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Smolensk Valisi Vasiliy Anohin, bölgenin farklı ilçelerindeki sivil tesislerin gece saatlerinde yoğun İHA saldırısına maruz kaldığını bildirdi.Anohin, Telegram paylaşımında, Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı hava savunma ve elektronik harp araçlarının saldırıyı püskürttüğünü kaydederek, “Bir İHA, nükleer enerji tesisine saldırısı girişimi sırasında vuruldu” diye yazdı.Vali, olayda hiçbir kayıp ve yıkımın meydana gelmediğini kaydetti.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/abdnin-ukraynaya-yaklasik-90-patriot-hava-savunma-fuzesi-gonderdigi-bildirildi---1093149996.html
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rusya, smolensk, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha
Rusya'da bir nükleer güç santralini hedef alan İHA engellendi
07:24 29.01.2025 (güncellendi: 07:25 29.01.2025)
Rusya’nın Smolensk Bölgesi’nde, bir nükleer güç santralini hedef alan insansız hava aracının imha edildiği belirtildi.
Smolensk Valisi Vasiliy Anohin, bölgenin farklı ilçelerindeki sivil tesislerin gece saatlerinde yoğun İHA saldırısına maruz kaldığını bildirdi.
Anohin, Telegram paylaşımında, Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı hava savunma ve elektronik harp araçlarının saldırıyı püskürttüğünü kaydederek, “Bir İHA, nükleer enerji tesisine saldırısı girişimi sırasında vuruldu” diye yazdı.
Vali, olayda hiçbir kayıp ve yıkımın meydana gelmediğini kaydetti.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.