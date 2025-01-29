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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/abdnin-ukraynaya-yaklasik-90-patriot-hava-savunma-fuzesi-gonderdigi-bildirildi---1093149996.html
ABD'nin Ukrayna'ya yaklaşık 90 Patriot hava savunma füzesi gönderdiği bildirildi
ABD'nin Ukrayna'ya yaklaşık 90 Patriot hava savunma füzesi gönderdiği bildirildi
Sputnik Türkiye
ABD, bu hafta Ukrayna'ya, daha önce İsrail’de muhafaza edilen yaklaşık 90 Patriot füzesini gönderdi. Füze sistemlerinin, Polonya'ya teslim edilmesinin ardından... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T04:32+0300
2025-01-29T04:32+0300
ukrayna krizi
abd
benyamin netanyahu
ukrayna
polonya
israil
israil hava kuvvetleri
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ABD merkezli Axios'un operasyon hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD bu hafta Ukrayna'ya daha önce İsrail'de depolanan yaklaşık 90 adet Patriot hava savunma füzesi gönderdi.Haberde, füzelerin Polonya'ya ulaştığı ve buradan Ukrayna'ya aktarılmasının planlandığı belirtildi. Ayrıca, bu sevkiyatın 2022'deki çatışmanın başlangıcından bu yana İsrail'den Kiev'e yapılan en büyük silah sevkiyatı olduğu bilgisi yer aldı.Buna ek olarak habere göre, İsrail Hava Kuvvetleri, Patriot sistemini Nisan 2024'te kullanım dışı bırakmış, çünkü kendi hava savunma sistemlerini geliştirme sürecinde bu sistemin eskidiğini değerlendirmiş. Ukrayna yetkilileri, füzeleri ABD'ye geri gönderip modernize edilmesini ve Kiev'e verilmesini önermiş, ancak İsrail, Rusya'nın olası tepkisinden endişe ederek kararı ertelemiş.Haberde, Eylül ayında İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun bu girişimi onayladığı belirtiliyor. İsrail ayrıca Moskova'ya, bu durumun silahların ABD'ye geri gönderilmesiyle ilgili olduğunu ve Ukrayna'ya doğrudan silah sevkiyatı yapılmadığını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/putin-bati-kievi-devam-etmeye-ikna-etti---1093149514.html
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abd, benyamin netanyahu, ukrayna, polonya, israil, israil hava kuvvetleri, patriot, axios
abd, benyamin netanyahu, ukrayna, polonya, israil, israil hava kuvvetleri, patriot, axios

ABD'nin Ukrayna'ya yaklaşık 90 Patriot hava savunma füzesi gönderdiği bildirildi

04:32 29.01.2025
Patriot uçaksavar sistemi
Patriot uçaksavar sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
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ABD, bu hafta Ukrayna'ya, daha önce İsrail’de muhafaza edilen yaklaşık 90 Patriot füzesini gönderdi. Füze sistemlerinin, Polonya'ya teslim edilmesinin ardından Ukrayna'ya transfer edilmesi bekleniyor. Bu sevkiyatın, 2022 yılındaki çatışmanın başlangıcından itibaren İsrail’den Kiev’e yapılan en büyük silah sevkiyatı olarak kaydedildi.
ABD merkezli Axios'un operasyon hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD bu hafta Ukrayna'ya daha önce İsrail'de depolanan yaklaşık 90 adet Patriot hava savunma füzesi gönderdi.
Haberde, füzelerin Polonya'ya ulaştığı ve buradan Ukrayna'ya aktarılmasının planlandığı belirtildi. Ayrıca, bu sevkiyatın 2022'deki çatışmanın başlangıcından bu yana İsrail'den Kiev'e yapılan en büyük silah sevkiyatı olduğu bilgisi yer aldı.
Buna ek olarak habere göre, İsrail Hava Kuvvetleri, Patriot sistemini Nisan 2024'te kullanım dışı bırakmış, çünkü kendi hava savunma sistemlerini geliştirme sürecinde bu sistemin eskidiğini değerlendirmiş. Ukrayna yetkilileri, füzeleri ABD'ye geri gönderip modernize edilmesini ve Kiev'e verilmesini önermiş, ancak İsrail, Rusya'nın olası tepkisinden endişe ederek kararı ertelemiş.
Haberde, Eylül ayında İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun bu girişimi onayladığı belirtiliyor. İsrail ayrıca Moskova'ya, bu durumun silahların ABD'ye geri gönderilmesiyle ilgili olduğunu ve Ukrayna'ya doğrudan silah sevkiyatı yapılmadığını bildirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
Ukrayna krizi
Putin: Batı, Kiev'i devam etmeye ikna etti
03:18
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