https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/abdnin-ukraynaya-yaklasik-90-patriot-hava-savunma-fuzesi-gonderdigi-bildirildi---1093149996.html
ABD'nin Ukrayna'ya yaklaşık 90 Patriot hava savunma füzesi gönderdiği bildirildi
ABD'nin Ukrayna'ya yaklaşık 90 Patriot hava savunma füzesi gönderdiği bildirildi
Sputnik Türkiye
ABD, bu hafta Ukrayna'ya, daha önce İsrail’de muhafaza edilen yaklaşık 90 Patriot füzesini gönderdi. Füze sistemlerinin, Polonya'ya teslim edilmesinin ardından... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T04:32+0300
2025-01-29T04:32+0300
2025-01-29T04:32+0300
ukrayna krizi
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israil hava kuvvetleri
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ABD merkezli Axios'un operasyon hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD bu hafta Ukrayna'ya daha önce İsrail'de depolanan yaklaşık 90 adet Patriot hava savunma füzesi gönderdi.Haberde, füzelerin Polonya'ya ulaştığı ve buradan Ukrayna'ya aktarılmasının planlandığı belirtildi. Ayrıca, bu sevkiyatın 2022'deki çatışmanın başlangıcından bu yana İsrail'den Kiev'e yapılan en büyük silah sevkiyatı olduğu bilgisi yer aldı.Buna ek olarak habere göre, İsrail Hava Kuvvetleri, Patriot sistemini Nisan 2024'te kullanım dışı bırakmış, çünkü kendi hava savunma sistemlerini geliştirme sürecinde bu sistemin eskidiğini değerlendirmiş. Ukrayna yetkilileri, füzeleri ABD'ye geri gönderip modernize edilmesini ve Kiev'e verilmesini önermiş, ancak İsrail, Rusya'nın olası tepkisinden endişe ederek kararı ertelemiş.Haberde, Eylül ayında İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun bu girişimi onayladığı belirtiliyor. İsrail ayrıca Moskova'ya, bu durumun silahların ABD'ye geri gönderilmesiyle ilgili olduğunu ve Ukrayna'ya doğrudan silah sevkiyatı yapılmadığını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/putin-bati-kievi-devam-etmeye-ikna-etti---1093149514.html
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abd, benyamin netanyahu, ukrayna, polonya, israil, israil hava kuvvetleri, patriot, axios
abd, benyamin netanyahu, ukrayna, polonya, israil, israil hava kuvvetleri, patriot, axios
ABD'nin Ukrayna'ya yaklaşık 90 Patriot hava savunma füzesi gönderdiği bildirildi
ABD, bu hafta Ukrayna'ya, daha önce İsrail’de muhafaza edilen yaklaşık 90 Patriot füzesini gönderdi. Füze sistemlerinin, Polonya'ya teslim edilmesinin ardından Ukrayna'ya transfer edilmesi bekleniyor. Bu sevkiyatın, 2022 yılındaki çatışmanın başlangıcından itibaren İsrail’den Kiev’e yapılan en büyük silah sevkiyatı olarak kaydedildi.
ABD merkezli Axios'un operasyon hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD bu hafta Ukrayna'ya daha önce İsrail'de depolanan yaklaşık 90 adet Patriot hava savunma füzesi gönderdi.
Haberde, füzelerin Polonya'ya ulaştığı ve buradan Ukrayna'ya aktarılmasının planlandığı belirtildi. Ayrıca, bu sevkiyatın 2022'deki çatışmanın başlangıcından bu yana İsrail'den Kiev'e yapılan en büyük silah sevkiyatı olduğu bilgisi yer aldı.
Buna ek olarak habere göre, İsrail Hava Kuvvetleri, Patriot sistemini Nisan 2024'te kullanım dışı bırakmış, çünkü kendi hava savunma sistemlerini geliştirme sürecinde bu sistemin eskidiğini değerlendirmiş. Ukrayna yetkilileri, füzeleri ABD'ye geri gönderip modernize edilmesini ve Kiev'e verilmesini önermiş, ancak İsrail, Rusya'nın olası tepkisinden endişe ederek kararı ertelemiş.
Haberde, Eylül ayında İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun bu girişimi onayladığı belirtiliyor. İsrail ayrıca Moskova'ya, bu durumun silahların ABD'ye geri gönderilmesiyle ilgili olduğunu ve Ukrayna'ya doğrudan silah sevkiyatı yapılmadığını bildirdi.