https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/rusya-tahil-ihracatinda-tarihi-rekor-kirdi-turkiye-zirveye-cok-yakin-1093162460.html

Rusya tahıl ihracatında tarihi rekor kırdı: Türkiye zirveye çok yakın

Rusya tahıl ihracatında tarihi rekor kırdı: Türkiye zirveye çok yakın

Sputnik Türkiye

Rusya, 2024 yılını tahıl ihracatında rekorla kapattı. Türkiye, en fazla Rus tahılı alan 2. ülke oldu. 29.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-29T11:57+0300

2025-01-29T11:57+0300

2025-01-29T11:57+0300

dünya

iran

suudi arabistan

rusya tarım bakanlığı

tahıl

rusya

türkiye

bangladeş

tahıl ihracatı

tahıl sevkiyatı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/0b/1076246562_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_51ff365418d220532dbbfb2ce8fcad9f.jpg

Rusya Tarım Bakanlığı'na bağlı tarım danışma merkezi Agroeksport ile Rus analiz merkezi Rusagrotrans'ın verilerine göre 2024 yılında Rus tahılı ihracatında 72 milyon tonla tarihi bir rekora imza atıldı.2023 yılı sonunda Rusya'dan tahıl ihracatı 68.6 milyon ton olarak kaydedilirken geride kalan yılda 3.4 milyon tonluk artış gerçekleştirildi.Rusya'dan en fazla tahıl ithal eden ülke 11.1 milyon tonla Mısır oldu. Türkiye, 7.2 milyon tonluk ithalatla zirvenin hemen arkasında yer aldı.Türkiye'yi sırasıyla İran (5.6 milyon ton), Suudi Arabistan (4.6 milyon ton) ve Bangladeş (3.9 milyon ton) izledi. Tahıl hasadında düşüş görülürken 2023 yılında 124.96 ton olarak gerçekleşen hasat, 2024'te 19.94 ton azalışla 105.02 ton seviyesinde kaldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/rusyada-youtubea-kesilen-cezalar-katlanarak-artiyor-25-septilyon-dolari-asti-1093158278.html

iran

suudi arabistan

rusya

bangladeş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iran, suudi arabistan, rusya tarım bakanlığı, tahıl, rusya, türkiye, bangladeş, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı