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Rusya tahıl ihracatında tarihi rekor kırdı: Türkiye zirveye çok yakın
Rusya tahıl ihracatında tarihi rekor kırdı: Türkiye zirveye çok yakın
Sputnik Türkiye
Rusya, 2024 yılını tahıl ihracatında rekorla kapattı. Türkiye, en fazla Rus tahılı alan 2. ülke oldu. 29.01.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya Tarım Bakanlığı'na bağlı tarım danışma merkezi Agroeksport ile Rus analiz merkezi Rusagrotrans'ın verilerine göre 2024 yılında Rus tahılı ihracatında 72 milyon tonla tarihi bir rekora imza atıldı.2023 yılı sonunda Rusya'dan tahıl ihracatı 68.6 milyon ton olarak kaydedilirken geride kalan yılda 3.4 milyon tonluk artış gerçekleştirildi.Rusya'dan en fazla tahıl ithal eden ülke 11.1 milyon tonla Mısır oldu. Türkiye, 7.2 milyon tonluk ithalatla zirvenin hemen arkasında yer aldı.Türkiye'yi sırasıyla İran (5.6 milyon ton), Suudi Arabistan (4.6 milyon ton) ve Bangladeş (3.9 milyon ton) izledi. Tahıl hasadında düşüş görülürken 2023 yılında 124.96 ton olarak gerçekleşen hasat, 2024'te 19.94 ton azalışla 105.02 ton seviyesinde kaldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/rusyada-youtubea-kesilen-cezalar-katlanarak-artiyor-25-septilyon-dolari-asti-1093158278.html
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iran, suudi arabistan, rusya tarım bakanlığı, tahıl, rusya, türkiye, bangladeş, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı
iran, suudi arabistan, rusya tarım bakanlığı, tahıl, rusya, türkiye, bangladeş, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı

Rusya tahıl ihracatında tarihi rekor kırdı: Türkiye zirveye çok yakın

11:57 29.01.2025
© SputnikRusya tahıl buğday ekimi kış
Rusya tahıl buğday ekimi kış - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
© Sputnik
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Rusya, 2024 yılını tahıl ihracatında rekorla kapattı. Türkiye, en fazla Rus tahılı alan 2. ülke oldu.
Rusya Tarım Bakanlığı'na bağlı tarım danışma merkezi Agroeksport ile Rus analiz merkezi Rusagrotrans'ın verilerine göre 2024 yılında Rus tahılı ihracatında 72 milyon tonla tarihi bir rekora imza atıldı.

2023 yılı sonunda Rusya'dan tahıl ihracatı 68.6 milyon ton olarak kaydedilirken geride kalan yılda 3.4 milyon tonluk artış gerçekleştirildi.

Rusya'dan en fazla tahıl ithal eden ülke 11.1 milyon tonla Mısır oldu. Türkiye, 7.2 milyon tonluk ithalatla zirvenin hemen arkasında yer aldı.

Türkiye'yi sırasıyla İran (5.6 milyon ton), Suudi Arabistan (4.6 milyon ton) ve Bangladeş (3.9 milyon ton) izledi.

Tahıl hasadında düşüş görülürken 2023 yılında 124.96 ton olarak gerçekleşen hasat, 2024'te 19.94 ton azalışla 105.02 ton seviyesinde kaldı.
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