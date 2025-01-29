https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/rusya-savunma-bakanligi-ulkenin-9-bolgesinde-gece-104-ukrayna-ihasi-engellendi-1093152771.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ülkenin 9 bölgesinde gece 104 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ülkenin 9 bölgesinde gece 104 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin gece ülkenin dokuz bölgesinde, Ukrayna ordusuna ait 104 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T07:52+0300
2025-01-29T07:52+0300
2025-01-29T07:58+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
hava savunma
hava savunma sistemi
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
iha
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Geçen gece boyunca, görev başındaki hava savunma sistemleri 104 Ukrayna İHA’sını ele geçirerek imha etti” ifadesi kullanıldı.Hava hedeflerinin 47’si Kursk Bölgesi’nde vurulurken Bryansk Bölgesi’nde 27, Smolensk Bölgesi’nde 11, Tver Bölgesi’nde 7, Belgorod Bölgesi’nde 4, Nijniy Novgorod ve Kaluga bölgelerinde üçer, Rostov ve Leningrad bölgelerinde birer İHA engellendi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/rusyada-bir-nukleer-guc-santralini-hedef-alan-iha-engellendi-1093151900.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, kursk, bryansk, smolensk, tver, belgorod, nijniy novgorod, kaluga bölgesi, rostov, leningrad
Rusya Savunma Bakanlığı: Ülkenin 9 bölgesinde gece 104 Ukrayna İHA’sı engellendi
07:52 29.01.2025 (güncellendi: 07:58 29.01.2025)
Rusya hava savunma güçlerinin gece ülkenin dokuz bölgesinde, Ukrayna ordusuna ait 104 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Geçen gece boyunca, görev başındaki hava savunma sistemleri 104 Ukrayna İHA’sını ele geçirerek imha etti” ifadesi kullanıldı.
Hava hedeflerinin 47’si Kursk Bölgesi’nde vurulurken Bryansk Bölgesi’nde 27, Smolensk Bölgesi’nde 11, Tver Bölgesi’nde 7, Belgorod Bölgesi’nde 4, Nijniy Novgorod ve Kaluga bölgelerinde üçer, Rostov ve Leningrad bölgelerinde birer İHA engellendi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.