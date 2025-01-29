https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/rusya-savunma-bakanligi-ulkenin-9-bolgesinde-gece-104-ukrayna-ihasi-engellendi-1093152771.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ülkenin 9 bölgesinde gece 104 Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı: Ülkenin 9 bölgesinde gece 104 Ukrayna İHA’sı engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçlerinin gece ülkenin dokuz bölgesinde, Ukrayna ordusuna ait 104 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 29.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-29T07:52+0300

2025-01-29T07:52+0300

2025-01-29T07:58+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

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hava savunma sistemi

ukrayna

ukrayna ordusu

insansız hava aracı (iha)

iha

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Geçen gece boyunca, görev başındaki hava savunma sistemleri 104 Ukrayna İHA’sını ele geçirerek imha etti” ifadesi kullanıldı.Hava hedeflerinin 47’si Kursk Bölgesi’nde vurulurken Bryansk Bölgesi’nde 27, Smolensk Bölgesi’nde 11, Tver Bölgesi’nde 7, Belgorod Bölgesi’nde 4, Nijniy Novgorod ve Kaluga bölgelerinde üçer, Rostov ve Leningrad bölgelerinde birer İHA engellendi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/rusyada-bir-nukleer-guc-santralini-hedef-alan-iha-engellendi-1093151900.html

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