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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/rusya-savunma-bakanligi-ulkenin-9-bolgesinde-gece-104-ukrayna-ihasi-engellendi-1093152771.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ülkenin 9 bölgesinde gece 104 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ülkenin 9 bölgesinde gece 104 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin gece ülkenin dokuz bölgesinde, Ukrayna ordusuna ait 104 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T07:52+0300
2025-01-29T07:58+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
hava savunma
hava savunma sistemi
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
iha
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Geçen gece boyunca, görev başındaki hava savunma sistemleri 104 Ukrayna İHA’sını ele geçirerek imha etti” ifadesi kullanıldı.Hava hedeflerinin 47’si Kursk Bölgesi’nde vurulurken Bryansk Bölgesi’nde 27, Smolensk Bölgesi’nde 11, Tver Bölgesi’nde 7, Belgorod Bölgesi’nde 4, Nijniy Novgorod ve Kaluga bölgelerinde üçer, Rostov ve Leningrad bölgelerinde birer İHA engellendi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/rusyada-bir-nukleer-guc-santralini-hedef-alan-iha-engellendi-1093151900.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, kursk, bryansk, smolensk, tver, belgorod, nijniy novgorod, kaluga bölgesi, rostov, leningrad
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, kursk, bryansk, smolensk, tver, belgorod, nijniy novgorod, kaluga bölgesi, rostov, leningrad

Rusya Savunma Bakanlığı: Ülkenin 9 bölgesinde gece 104 Ukrayna İHA’sı engellendi

07:52 29.01.2025 (güncellendi: 07:58 29.01.2025)
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYUkrayna İHA ve SİHA'ları
Ukrayna İHA ve SİHA'ları - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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Rusya hava savunma güçlerinin gece ülkenin dokuz bölgesinde, Ukrayna ordusuna ait 104 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Geçen gece boyunca, görev başındaki hava savunma sistemleri 104 Ukrayna İHA’sını ele geçirerek imha etti” ifadesi kullanıldı.
Hava hedeflerinin 47’si Kursk Bölgesi’nde vurulurken Bryansk Bölgesi’nde 27, Smolensk Bölgesi’nde 11, Tver Bölgesi’nde 7, Belgorod Bölgesi’nde 4, Nijniy Novgorod ve Kaluga bölgelerinde üçer, Rostov ve Leningrad bölgelerinde birer İHA engellendi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
Smolensk - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
Ukrayna krizi
Rusya'da bir nükleer güç santralini hedef alan İHA engellendi
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