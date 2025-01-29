https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/rusya-auschwitzdeki-rus-sergisinin-kapatilmasi-tarihin-yeniden-yazilmasinin-bir-parcasi-1093166409.html
Rusya: Auschwitz'deki Rus sergisinin kapatılması tarihin yeniden yazılmasının bir parçası
Rusya: Auschwitz'deki Rus sergisinin kapatılması tarihin yeniden yazılmasının bir parçası
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Polonya’da günümüzde müze olarak hizmet veren eski Nazi toplama kampı Auschwitz'deki Rus sergisinin kapatılmasının... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T14:00+0300
2025-01-29T14:00+0300
2025-01-29T13:56+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
polonya
auschwitz
kızıl ordu
batı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101367/17/1013671786_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_399949d677a61ce387f7169075f19b35.jpg
Rus diplomat Mariya Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, Batı'da tarihin yeniden yazımının yeni teknolojik düzeyde yapıldığını belirterek, “Artık kitaplar yakılmıyor yeniden yazılıyor, müzeler de fiziksel olarak yok edilmiyor” ifadesini kullandı.Rus sergisi olmadan müzenin eksiksiz olamayacağını kaydeden Zaharova, Auschwitz tutsaklarının Kızıl Ordu tarafından kurtarıldığını anımsatarak konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Auschwitz'deki müzenin yönetimi Mayıs 2022'de Rus sergisini kapatma kararı almıştı.Sovyet birliklerinin, Auschwitz toplama kampının hayatta kalan tutsaklarını kurtarmasından tam 80 yıl geçti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2007'de aldığı kararla, Auschwitz tutsaklarının kurtarıldığı 27 Ocak gününü Uluslararası Holokost’u Anma Günü olarak ilan etti.Auschwitz Müzesi yönetimi, bu yılki anma törenine Rusya temsilcilerini davet etmedi. Moskova bu kararı saygısızlık ve 2. Dünya Savaşı tarihini tahrif etmeye yönelik Rusya karşıtı kampanyanın parçası olarak nitelendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/rusya-savunma-bakanligi-donetskte-bir-koy-daha-ukrayna-isgalinden-kurtarildi-1093164101.html
rusya
polonya
auschwitz
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101367/17/1013671786_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_d81fcd1cc18a7452ff8d2ebb486a6cff.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, polonya, auschwitz, kızıl ordu, batı
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, polonya, auschwitz, kızıl ordu, batı
Rusya: Auschwitz'deki Rus sergisinin kapatılması tarihin yeniden yazılmasının bir parçası
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Polonya’da günümüzde müze olarak hizmet veren eski Nazi toplama kampı Auschwitz'deki Rus sergisinin kapatılmasının Batı’nın tarihi yeniden yazma politikasının bir parçası olduğunu belirtti.
Rus diplomat Mariya Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, Batı'da tarihin yeniden yazımının yeni teknolojik düzeyde yapıldığını belirterek, “Artık kitaplar yakılmıyor yeniden yazılıyor, müzeler de fiziksel olarak yok edilmiyor” ifadesini kullandı.
Rus sergisi olmadan müzenin eksiksiz olamayacağını kaydeden Zaharova, Auschwitz tutsaklarının Kızıl Ordu tarafından kurtarıldığını anımsatarak konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Bu nasıl olabilir? Ülkemizin hazırladığı ve orada bulunan, kamuoyunda hiçbir resmi şikâyete, iddiaya ve protestoya neden olmayan bilgilerin sunulduğu bir sergi nasıl olur da kapatılır? Öyle işte. Çünkü gizliden gizliye hayalini kurdukları şeyin aktif aşamasını başlattılar.
Auschwitz'deki müzenin yönetimi Mayıs 2022'de Rus sergisini kapatma kararı almıştı.
Sovyet birliklerinin, Auschwitz toplama kampının hayatta kalan tutsaklarını kurtarmasından tam 80 yıl geçti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2007'de aldığı kararla, Auschwitz tutsaklarının kurtarıldığı 27 Ocak gününü Uluslararası Holokost’u Anma Günü olarak ilan etti.
Auschwitz Müzesi yönetimi, bu yılki anma törenine Rusya temsilcilerini davet etmedi. Moskova bu kararı saygısızlık ve 2. Dünya Savaşı tarihini tahrif etmeye yönelik Rusya karşıtı kampanyanın parçası olarak nitelendirdi.