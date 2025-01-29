Rusya: Auschwitz'deki Rus sergisinin kapatılması tarihin yeniden yazılmasının bir parçası

Bu nasıl olabilir? Ülkemizin hazırladığı ve orada bulunan, kamuoyunda hiçbir resmi şikâyete, iddiaya ve protestoya neden olmayan bilgilerin sunulduğu bir sergi nasıl olur da kapatılır? Öyle işte. Çünkü gizliden gizliye hayalini kurdukları şeyin aktif aşamasını başlattılar.