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Rusya: Auschwitz'deki Rus sergisinin kapatılması tarihin yeniden yazılmasının bir parçası
Rusya: Auschwitz'deki Rus sergisinin kapatılması tarihin yeniden yazılmasının bir parçası
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Polonya’da günümüzde müze olarak hizmet veren eski Nazi toplama kampı Auschwitz'deki Rus sergisinin kapatılmasının... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T14:00+0300
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Rus diplomat Mariya Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, Batı'da tarihin yeniden yazımının yeni teknolojik düzeyde yapıldığını belirterek, “Artık kitaplar yakılmıyor yeniden yazılıyor, müzeler de fiziksel olarak yok edilmiyor” ifadesini kullandı.Rus sergisi olmadan müzenin eksiksiz olamayacağını kaydeden Zaharova, Auschwitz tutsaklarının Kızıl Ordu tarafından kurtarıldığını anımsatarak konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Auschwitz'deki müzenin yönetimi Mayıs 2022'de Rus sergisini kapatma kararı almıştı.Sovyet birliklerinin, Auschwitz toplama kampının hayatta kalan tutsaklarını kurtarmasından tam 80 yıl geçti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2007'de aldığı kararla, Auschwitz tutsaklarının kurtarıldığı 27 Ocak gününü Uluslararası Holokost’u Anma Günü olarak ilan etti.Auschwitz Müzesi yönetimi, bu yılki anma törenine Rusya temsilcilerini davet etmedi. Moskova bu kararı saygısızlık ve 2. Dünya Savaşı tarihini tahrif etmeye yönelik Rusya karşıtı kampanyanın parçası olarak nitelendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/rusya-savunma-bakanligi-donetskte-bir-koy-daha-ukrayna-isgalinden-kurtarildi-1093164101.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, polonya, auschwitz, kızıl ordu, batı
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, polonya, auschwitz, kızıl ordu, batı

Rusya: Auschwitz'deki Rus sergisinin kapatılması tarihin yeniden yazılmasının bir parçası

14:00 29.01.2025
© Sputnik / Valeriy Melnikov / Multimedya arşivine gidinAuschwitz Toplama Kampı
Auschwitz Toplama Kampı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
© Sputnik / Valeriy Melnikov
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Polonya’da günümüzde müze olarak hizmet veren eski Nazi toplama kampı Auschwitz'deki Rus sergisinin kapatılmasının Batı’nın tarihi yeniden yazma politikasının bir parçası olduğunu belirtti.
Rus diplomat Mariya Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, Batı'da tarihin yeniden yazımının yeni teknolojik düzeyde yapıldığını belirterek, “Artık kitaplar yakılmıyor yeniden yazılıyor, müzeler de fiziksel olarak yok edilmiyor” ifadesini kullandı.
Rus sergisi olmadan müzenin eksiksiz olamayacağını kaydeden Zaharova, Auschwitz tutsaklarının Kızıl Ordu tarafından kurtarıldığını anımsatarak konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Bu nasıl olabilir? Ülkemizin hazırladığı ve orada bulunan, kamuoyunda hiçbir resmi şikâyete, iddiaya ve protestoya neden olmayan bilgilerin sunulduğu bir sergi nasıl olur da kapatılır? Öyle işte. Çünkü gizliden gizliye hayalini kurdukları şeyin aktif aşamasını başlattılar.
Auschwitz'deki müzenin yönetimi Mayıs 2022'de Rus sergisini kapatma kararı almıştı.
Sovyet birliklerinin, Auschwitz toplama kampının hayatta kalan tutsaklarını kurtarmasından tam 80 yıl geçti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2007'de aldığı kararla, Auschwitz tutsaklarının kurtarıldığı 27 Ocak gününü Uluslararası Holokost’u Anma Günü olarak ilan etti.
Auschwitz Müzesi yönetimi, bu yılki anma törenine Rusya temsilcilerini davet etmedi. Moskova bu kararı saygısızlık ve 2. Dünya Savaşı tarihini tahrif etmeye yönelik Rusya karşıtı kampanyanın parçası olarak nitelendirdi.
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