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‘Putin’e suikast planının ifşa olması, CIA’in Biden yönetiminin politikasından memnun olmadığını gösteriyor’
‘Putin’e suikast planının ifşa olması, CIA’in Biden yönetiminin politikasından memnun olmadığını gösteriyor’
Sputnik Türkiye
ABD’li gazeteci Carlson’un eski Beyaz Saray yönetiminin Rus lider Putin’i öldürmeye çalıştığı yönündeki iddiasını yorumlayan İranlı siyaset bilimci Modabber... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
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İranlı siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Ruhollah Modabber, Sputnik İran’a demecinde ABD'li ünlü gazeteci Tucker Carlson'un eski Beyaz Saray yönetiminin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i öldürmeye çalıştığı yönündeki iddiasını yorumladı.“Tucker Carlson’ın Biden ve ABD Dışişleri Bakanı’nın Rusya Devlet Başkanı’nı öldürme ve fiilen ABD’yi Rusya ile doğrudan savaşa sokma planını ifşa etmesi, CIA'in Biden yönetiminin politikalarından duyduğu hoşnutsuzluğu gösteriyor” diyen Modabber, sözlerini şöyle sürdürdü:Biden yönetiminin planının CIA içinde fikir ayrılıklarına neden olduğununa dikkat çeken uzman, “Askeri ve nükleer alanda en güçlü ülkenin lideri olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik olası bir suikast girişimi büyük bir risk olacaktı” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/duma-abdli-gazeteci-carlsonun-putine-suikast-iddiasini-abd-kongresi-ve-bmye-tasiyacak-1093173484.html
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iran, abd, beyaz saray, joe biden, rusya, vladimir putin, suikast, cia, plan
iran, abd, beyaz saray, joe biden, rusya, vladimir putin, suikast, cia, plan

‘Putin’e suikast planının ifşa olması, CIA’in Biden yönetiminin politikasından memnun olmadığını gösteriyor’

19:53 29.01.2025
© POOL / Multimedya arşivine gidinABD’li gazeteci Carlson'ın Rusya lideri Putin ile yaptığı röportaj
ABD’li gazeteci Carlson'ın Rusya lideri Putin ile yaptığı röportaj - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
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ABD’li gazeteci Carlson’un eski Beyaz Saray yönetiminin Rus lider Putin’i öldürmeye çalıştığı yönündeki iddiasını yorumlayan İranlı siyaset bilimci Modabber, söz konusu planın ifşa olmasının CIA mensuplarının Joe Biden’ın politikasından duyduğu hoşnutsuzluğu gösterdiğini belirtti.
İranlı siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Ruhollah Modabber, Sputnik İran’a demecinde ABD'li ünlü gazeteci Tucker Carlson'un eski Beyaz Saray yönetiminin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i öldürmeye çalıştığı yönündeki iddiasını yorumladı.
“Tucker Carlson’ın Biden ve ABD Dışişleri Bakanı’nın Rusya Devlet Başkanı’nı öldürme ve fiilen ABD’yi Rusya ile doğrudan savaşa sokma planını ifşa etmesi, CIA'in Biden yönetiminin politikalarından duyduğu hoşnutsuzluğu gösteriyor” diyen Modabber, sözlerini şöyle sürdürdü:

Onlar, Biden’ın eylemlerinin tehlikeli olduğunu hissediyordu. Bu nedenle CIA, ABD ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmanın yaşanmasını önlemek amacıyla belgeleri medyada büyük nüfuza sahip olan Carlson’a verdi.

Biden yönetiminin planının CIA içinde fikir ayrılıklarına neden olduğununa dikkat çeken uzman, “Askeri ve nükleer alanda en güçlü ülkenin lideri olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik olası bir suikast girişimi büyük bir risk olacaktı” ifadelerini kullandı.
Amerikalı gazeteci Tucker Carlson'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı söyleşi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
DÜNYA
Duma, ABD'li gazeteci Carlson'un 'Putin'e suikast' iddiasını ABD Kongresi ve BM'ye taşıyacak
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