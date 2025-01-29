https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/putin-bati-kievi-devam-etmeye-ikna-etti---1093149514.html

Putin: Batı, Kiev'i devam etmeye ikna etti

Putin: Batı, Kiev'i devam etmeye ikna etti

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın Ukrayna'yı çatışmaya devam etmeye ikna ettiğini ifade etti. 29.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-29T03:18+0300

2025-01-29T03:18+0300

2025-01-29T03:18+0300

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Putin, gazeteci Pavel Zarubin'e verdiği röportajda, dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, eski ABD Başkanı Joe Biden liderliğindeki yönetimin talimatıyla Ukraynalıları savaşa devam etmeye ikna ettiğini belirtti. Putin, "Bunu kimse saklamıyor; Ukraynalı yetkililer, hatta üst düzey yetkililer, daha sonra bu durumu açıkça ifade ettiler. İngiliz yönetimi de durumu gizlemiyor ve bunu açıkça dile getiriyor. Bu anlaşmayı reddettiler ve çatışmaya devam etmeye karar verdiler" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/rus-heyeti-samda-suriyedeki-yeni-yonetimin-lideri-ahmed-es-sara-ile-gorustu-1093148797.html

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