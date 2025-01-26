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Prof. Dr. Naci Görür'den kritik deprem uyarısı: 'Sizi yöneten insanlardan deprem dirençli kentleri talep edin'
Prof. Dr. Naci Görür'den kritik deprem uyarısı: 'Sizi yöneten insanlardan deprem dirençli kentleri talep edin'
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Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat depremlerinin ardından 2 yıl geçtiğini ancak hala aynı hataların yapıldığını ve "Eski hali deprem dirençli değildi... 26.01.2025, Sputnik Türkiye
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6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden 2 yıl geçti. Özellikle Hatay'da birçok yapılaşma sürse de yeterli seviyeye ulaşılamadı.'Sizi yöneten insanlardan deprem dirençli kentleri talep edin'Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 2 yıllık süreçte yapılanlara dikkat çekti ve eksiklikleri dile getirdi:Görür: Depreme dirençli hale getirin
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deprem mi oldu, naci görür deprem, 6 şubat depremleri, türkiye deprem, deprem naci görür
deprem mi oldu, naci görür deprem, 6 şubat depremleri, türkiye deprem, deprem naci görür

Prof. Dr. Naci Görür'den kritik deprem uyarısı: 'Sizi yöneten insanlardan deprem dirençli kentleri talep edin'

14:40 26.01.2025
Naci Görür deprem uyarısı
Naci Görür deprem uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2025
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Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat depremlerinin ardından 2 yıl geçtiğini ancak hala aynı hataların yapıldığını ve "Eski hali deprem dirençli değildi ki. Eski haline getirirsek yine ölüm yine yıkım" dedi.
6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden 2 yıl geçti. Özellikle Hatay'da birçok yapılaşma sürse de yeterli seviyeye ulaşılamadı.

'Sizi yöneten insanlardan deprem dirençli kentleri talep edin'

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 2 yıllık süreçte yapılanlara dikkat çekti ve eksiklikleri dile getirdi:
SEVGİLİ MİLLETİMİ BİLGİLENDİRME: 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü geliyor. Medya harıl harıl hazırlanıyor. Siyasetçiler neler yaptıklarını, neler yapacaklarını anlatıyor, depremzedeler nelerin eksik olduğunu söylüyor. İyimserlik, karamsarlık almış yürümüş. Aziz milletim bugünkü anlayışla her şey yapılmış, tamamlanmış olsa bile DEPREM SORUNU bitmeyecek. Bu sorun ancak anlayışımızı değiştirerek çözülebilir. Soruyorum size. Yarin yine buralarda deprem olmayacak mı? Başka yerlerde olmayacak mı? Depremler ebediyen tekrarlanacak. Belki o sırada biz olmayacağız ama çocuklarımız, nesillerimiz olmayacak mı? Aynı acıları onlar çekmeyecek mi? Bütün acı ve ölümleri birbirimize devir edip duracak mıyız? Bu sorundan ancak deprem dirençli kentler yaratmak suretiyle kurtulabiliriz. Çağdaş deprem ülkeleri böyle. Depremde biz binlerce insanımızı feda ederken oralarda ancak bir kaç kişi tesadüfen ölüyor. Deprem dirençli kent büyük depremleri minimum hasarla atlatan kent demektir. Kent yönetimi, halk, altyapı, yapı stoku, ekosistem/çevreyi ve ekonomiyi eğitim, bilim ve günümüz tek nolojileri ile deprem dirençli hale getirirsek bu dertten büyük ölçüde kurtuluruz. Yeterki sizi yöneten insanlardan deprem dirençli kentleri talep edin. Sevgiyle.

Görür: Depreme dirençli hale getirin

Arkadaşlar hala sorular geliyor. Şunu tekrar basite indirgeyerek söylyeyim. Biz depremde bütün gayretimizle deprem olan yeri eski haline getirmeye çalışıyoruz. Eski hali deprem dirençli değildi ki. Eski haline getirirsek yine ölüm yine yıkım! O halde eskisi haline değil, deprem dirençli hale getirmeliyiz. Sevgiyle.
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