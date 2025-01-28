Demokratik Kongo'da çatışmaların şiddeti arttı: 10'dan fazla barış gücü askeri öldü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Bolu İl Özel İdaresi, 2015 yılında söz konusu tesisle ilgili denetim yaptıklarını açıkladı’
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye’de doğurganlık hızı düşüşte: ‘İnsanlar çoğalmaktan korkuyor’
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor
13:30
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
İki yaş altı çocuklarda ekran maruziyeti dil gelişimini geciktiriyor
14:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MÜZİĞİN DÂHİ ÇOCUĞU
Türklere olan ilgisi nereden geliyordu?
15:40
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘DeepSeek’in potansiyeli, ABD’yi korkuttu’
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
'ABD'de bıçak kemiğe dayandı. Çin'in enerji tedarikini baskı altına almak istiyorlar. İran'a dizayn düşünülüyor'
19:13
77 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Norveç, İsveç, Finlandiya ve Danimarka liderleri, Grönland için masada
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
11 yeni cezaevi geliyor: ‘Esas mesele suçla mücadele olmalı’
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ayşe Barım'ın tutuklanmasında savcının sevk yazısından çıkanlar
11:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
8 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Elektrik faturalarında yeni dönem 1 Şubat’ta başlıyor
12:08
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Trump'ın Filistinsiz Gazze planı
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Bir devrin başlangıcı: Misâk-ı Millî
17:40
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
EDEBİYATIN UNUTULMAZ İSMİ
‘R’ harfiyle başı dertteydi: Lavinia aslında kimdir?
18:11
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/demokratik-kongoda-catismalarin-siddeti-artti-10dan-fazla-baris-gucu-askeri-oldu-1093137695.html
Demokratik Kongo'da çatışmaların şiddeti arttı: 10'dan fazla barış gücü askeri öldü
Demokratik Kongo'da çatışmaların şiddeti arttı: 10'dan fazla barış gücü askeri öldü
Sputnik Türkiye
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) başkenti Kinşasa'da ve Ruanda sınırındaki Goma kentinde, 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup ile güvenlik güçleri... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T17:05+0300
2025-01-28T17:05+0300
dünya
paul kagame
ruanda
kongo
güney afrika
m23
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
afrika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1c/1093137756_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cc9b64634eb096a2a82f2e3b1adfcd45.jpg
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusunda, M23 adlı isyancı grup ile güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle 2025'in başından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden oldu. Bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçiren M23, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin merkez ili olan Ruanda sınırındaki Goma'yı kuşattı. Bölgede barış gücü olarak görev yapan 13 Güney Afrikalı askerin hayatını kaybettiği açıklanırken çatışmalar nedeniyle yaklaşık 1 milyon nüfuslu Goma'da elektrik ve su sistemini kullanılamaz hale geldi. Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetleri (SANDF) Sözcüsü Siphiwe Dlamini, basına yaptığı açıklamada, Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) Misyonu askerleri ile 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup üyeleri arasında Güney-Kivu eyaletinin Goma kenti çevresinde meydana gelen çatışmada 4 Güney Afrika askerinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Taraflar birbirini suçluyorDlamini, 24 Ocak'tan bu yana devam eden çatışmalarda hayatını kaybeden Güney Afrikalı askerlerin sayının 13'e yükseldiğini ifade etti. Birleşmiş Milletler ve KDC, Ruanda'yı M23'e destek vermekle suçlarken Ruanda ise iddiaları reddediyor.Kongo'nun doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla 23 Mart hareketi adı altında ortaya çıkan grup, daha sonra M23 şeklinde anılmaya başlamıştı. M23, büyük ölçüde, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluştuğu iddia ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/kongo-demokratik-cumhuriyetinde-isyancilar-goma-sehrine-girdi-17-olu-1093116560.html
ruanda
kongo
güney afrika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1c/1093137756_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6c123f20fb4706cf1b4e8e1705dca293.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
paul kagame, ruanda, kongo, güney afrika, m23 , birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, afrika
paul kagame, ruanda, kongo, güney afrika, m23 , birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, afrika

Demokratik Kongo'da çatışmaların şiddeti arttı: 10'dan fazla barış gücü askeri öldü

17:05 28.01.2025
© AP Photo / Samy Ntumba ShambuyiDemokratik Kongo'da çatışmaların şiddeti arttı: 10'dan fazla barış gücü askeri öldü
Demokratik Kongo'da çatışmaların şiddeti arttı: 10'dan fazla barış gücü askeri öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
© AP Photo / Samy Ntumba Shambuyi
Abone ol
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) başkenti Kinşasa'da ve Ruanda sınırındaki Goma kentinde, 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar arttı. Bölgedeki Güney Afrikalı barış gücü askerlerinden 13'ü çatışmalarda hayatını kaybetti.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusunda, M23 adlı isyancı grup ile güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle 2025'in başından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden oldu. Bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçiren M23, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin merkez ili olan Ruanda sınırındaki Goma'yı kuşattı.
Bölgede barış gücü olarak görev yapan 13 Güney Afrikalı askerin hayatını kaybettiği açıklanırken çatışmalar nedeniyle yaklaşık 1 milyon nüfuslu Goma'da elektrik ve su sistemini kullanılamaz hale geldi.
Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetleri (SANDF) Sözcüsü Siphiwe Dlamini, basına yaptığı açıklamada, Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) Misyonu askerleri ile 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup üyeleri arasında Güney-Kivu eyaletinin Goma kenti çevresinde meydana gelen çatışmada 4 Güney Afrika askerinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Taraflar birbirini suçluyor

Dlamini, 24 Ocak'tan bu yana devam eden çatışmalarda hayatını kaybeden Güney Afrikalı askerlerin sayının 13'e yükseldiğini ifade etti. Birleşmiş Milletler ve KDC, Ruanda'yı M23'e destek vermekle suçlarken Ruanda ise iddiaları reddediyor.
Kongo'nun doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla 23 Mart hareketi adı altında ortaya çıkan grup, daha sonra M23 şeklinde anılmaya başlamıştı. M23, büyük ölçüde, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluştuğu iddia ediliyor.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı grup ve güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2025
DÜNYA
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılar Goma şehrine girdi: 17 ölü
08:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала