https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/demokratik-kongoda-catismalarin-siddeti-artti-10dan-fazla-baris-gucu-askeri-oldu-1093137695.html
Demokratik Kongo'da çatışmaların şiddeti arttı: 10'dan fazla barış gücü askeri öldü
Demokratik Kongo'da çatışmaların şiddeti arttı: 10'dan fazla barış gücü askeri öldü
Sputnik Türkiye
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) başkenti Kinşasa'da ve Ruanda sınırındaki Goma kentinde, 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup ile güvenlik güçleri... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T17:05+0300
2025-01-28T17:05+0300
2025-01-28T17:05+0300
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusunda, M23 adlı isyancı grup ile güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle 2025'in başından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden oldu. Bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçiren M23, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin merkez ili olan Ruanda sınırındaki Goma'yı kuşattı. Bölgede barış gücü olarak görev yapan 13 Güney Afrikalı askerin hayatını kaybettiği açıklanırken çatışmalar nedeniyle yaklaşık 1 milyon nüfuslu Goma'da elektrik ve su sistemini kullanılamaz hale geldi. Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetleri (SANDF) Sözcüsü Siphiwe Dlamini, basına yaptığı açıklamada, Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) Misyonu askerleri ile 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup üyeleri arasında Güney-Kivu eyaletinin Goma kenti çevresinde meydana gelen çatışmada 4 Güney Afrika askerinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Taraflar birbirini suçluyorDlamini, 24 Ocak'tan bu yana devam eden çatışmalarda hayatını kaybeden Güney Afrikalı askerlerin sayının 13'e yükseldiğini ifade etti. Birleşmiş Milletler ve KDC, Ruanda'yı M23'e destek vermekle suçlarken Ruanda ise iddiaları reddediyor.Kongo'nun doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla 23 Mart hareketi adı altında ortaya çıkan grup, daha sonra M23 şeklinde anılmaya başlamıştı. M23, büyük ölçüde, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluştuğu iddia ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/kongo-demokratik-cumhuriyetinde-isyancilar-goma-sehrine-girdi-17-olu-1093116560.html
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paul kagame, ruanda, kongo, güney afrika, m23 , birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, afrika
paul kagame, ruanda, kongo, güney afrika, m23 , birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, afrika
Demokratik Kongo'da çatışmaların şiddeti arttı: 10'dan fazla barış gücü askeri öldü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) başkenti Kinşasa'da ve Ruanda sınırındaki Goma kentinde, 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar arttı. Bölgedeki Güney Afrikalı barış gücü askerlerinden 13'ü çatışmalarda hayatını kaybetti.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusunda, M23 adlı isyancı grup ile güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle 2025'in başından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden oldu. Bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçiren M23, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin merkez ili olan Ruanda sınırındaki Goma'yı kuşattı.
Bölgede barış gücü olarak görev yapan 13 Güney Afrikalı askerin hayatını kaybettiği açıklanırken çatışmalar nedeniyle yaklaşık 1 milyon nüfuslu Goma'da elektrik ve su sistemini kullanılamaz hale geldi.
Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetleri (SANDF) Sözcüsü Siphiwe Dlamini, basına yaptığı açıklamada, Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) Misyonu askerleri ile 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup üyeleri arasında Güney-Kivu eyaletinin Goma kenti çevresinde meydana gelen çatışmada 4 Güney Afrika askerinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Taraflar birbirini suçluyor
Dlamini, 24 Ocak'tan bu yana devam eden çatışmalarda hayatını kaybeden Güney Afrikalı askerlerin sayının 13'e yükseldiğini ifade etti. Birleşmiş Milletler ve KDC, Ruanda'yı M23'e destek vermekle suçlarken Ruanda ise iddiaları reddediyor.
Kongo'nun doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla 23 Mart hareketi adı altında ortaya çıkan grup, daha sonra M23 şeklinde anılmaya başlamıştı. M23, büyük ölçüde, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluştuğu iddia ediliyor.